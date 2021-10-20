Герпес на губах: когда появляется, чем опасен и в чем заключается русский метод лечения

Герпес на губах может испортить не только настроение, но и внешний вид. Особенно это проблематично для селебрити, если на завтра запланирована фотосессия или выступление. Вера Брежнева живет с вирусом 1 типа с 14 лет. Раньше предательские пузырьки на губах маскировала, сейчас подобрала для себя средства, которые довольно быстро подавляют внешние проявления вируса.

«Вчера вечером, как только появились первые его признаки, я снова прибегла к бальзаму. Благодаря чему зуда почти не было — видимо, успела. И сегодня, конечно, мой "цветочек над губой" выполз, но вменяемого размера», — с юмором писала Брежнева в своем аккаунте не так давно.