Герпес на губах: когда появляется, чем опасен и в чем заключается русский метод лечения
Герпес на губах может испортить не только настроение, но и внешний вид. Особенно это проблематично для селебрити, если на завтра запланирована фотосессия или выступление. Вера Брежнева живет с вирусом 1 типа с 14 лет. Раньше предательские пузырьки на губах маскировала, сейчас подобрала для себя средства, которые довольно быстро подавляют внешние проявления вируса.
«Вчера вечером, как только появились первые его признаки, я снова прибегла к бальзаму. Благодаря чему зуда почти не было — видимо, успела. И сегодня, конечно, мой "цветочек над губой" выполз, но вменяемого размера», — с юмором писала Брежнева в своем аккаунте не так давно.
Фото: GlobalLookPress
Увы, полностью убрать вирус герпеса из организма пока невозможно, но стоит тщательней заботиться об иммунитете, ведь предательская простуда на губах вылезает после переохлаждения или в моменты длительного стресса. То есть здоровый организм самостоятельно блокирует распространение инфекции. Подробнее о типах герпеса нам рассказала эксперт.
Юлия Зотова
Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Как передается вирус герпеса
Семейство герпесвирусов многочисленное, в него входит более 100 видов герпеса. Самый распространенный — это вирус простого герпеса, который бывает двух типов: первого и второго. Заразиться ими можно от больного человека или от вирусоносителя.
1 тип может передаваться:
- контактным путем, через кожу заболевшего: рукопожатие, поцелуи, через различные предметы;
- воздушно-капельным путем: при кашле, разговоре;
- трансплацентарно: от матери к ребенку во время беременности.
Вирус простого герпеса 2 типа, или генитальный вирус, передается половым путем.
Вирус простого герпеса 1 типа поражает кожу лица, шеи, губ. Вирус простого герпеса 2 типа локализуется на слизистой и коже половых органов. И важно понимать, что оба вируса способны вызывать поражения во всех вышеперечисленных областях распространения. До появления сыпи в этом месте может ощущаться жжение, покалывание и боль. Герпетические пузырьки имеют прозрачное содержимое, располагаются на покрасневшем участке кожи и, как правило, вызывают сильный зуд. Через несколько дней они лопаются и на их месте образуются небольшие эрозии, которые постепенно заживают. Встречаются более тяжелые случаи инфекции — воспаление тройничного нерва, герпетический менингит, энцефалит. Такие заболевания характерны для людей с иммунодефицитом.
По данным ученых, почти 90% населения планеты инфицированы вирусом герпеса. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что 67% взрослых в возрасте до 50 лет заражены герпесом. Самые высокие показатели распространенности зафиксированы в странах Африки, а самые низкие — в Северной и Южной Америке.
Фото: Pexels.com
Почему герпес неизлечим
Вирус герпеса является нейротропным вирусом. Инфекция, как правило, попадает в организм еще в детском возрасте. При первичном заражении через кожу или слизистую оболочку вирус мигрирует по нервным окончаниям в клетки нервного узла (ганглия) и переходит в латентную стадию. Таким образом, он остается в нашем организме на всю жизнь. Повторные случаи активации герпетической инфекции происходят при нарушении иммунитета, переохлаждении или перегревании, стрессе, смене климата, обострении хронических заболеваний. Рецидивы могут протекать бессимптомно, но человек в этот период является заразным. Окончательно вылечить герпетическую инфекцию невозможно, можно снизить активность вируса. Для этого созданы противовирусные препараты для приема внутрь и кремы для наружного использования. Эти лекарства уменьшают симптомы и частоту появления герпеса.
Фото: Pexels.com
Русский метод лечения герпеса
Важно добавить, что в России разработана и используется единственная в мире вакцина против простого герпеса 1 и 2 типов — «Витагерпавак». Она относится к группе лечебных вакцин и не применяется в профилактических целях. Использование допустимо несколько раз в год по показаниям врача. В США метод лечения вакциной «Витагерпавак» называется русским методом.
Вакцинация показана пациентам с хронической герпетической инфекцией и применяется только в период ремиссии. К прививке необходимо подготовиться: у человека должны отсутствовать острые инфекции и обострения самого герпеса. Курс состоит из 5 введений через каждые 10 дней. Увы, для беременных и детей эта вакцина не предназначена.
_Фото: globallook, pexels.com