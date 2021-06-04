Ген долголетия: звезды, которые живут долго и счастливо — чему у них поучиться
Вера Васильева
Советской актрисе 95 лет. И она все еще выходит на сцену! И остается образцом преданности профессии для многих молодых актрис, которые считают большой удачей получить ее расположение. Например, Елена Подкаминская не раз рассказывала о том, как совсем нерадушно встретили ее в Театре сатиры. И только Вера Васильева окружила молодую коллегу вниманием и заботой, что очень поддержало ту на первых порах. К слову, народная артистка РСФСР служит в Театре сатиры аж с 1948 года. Она снялась в более чем 40 фильмах и сериалах. Среди них «Большой концерт» (1951), «Чук и Гек» (1953), «Свадьба с приданым» (1953), «Люди моей долины» (1960), «На завтрашней улице» (1965), «Следствие ведут ЗнаТоКи. Несчастный случай» (1972), «Мегрэ и человек на скамейке» (1973), «Жребий» (1974), «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (1974) и другие.
Конечно, актрису не раз пытали вопросами, в чем секрет ее долголетия. Она неизменно отвечает, что никогда не предъявляла жизни завышенных требований, ни с кем и ни с чем не боролась, а, наоборот, всегда старалась уступить. Что касается физического здоровья, то Васильева никогда не допускала перепадов веса, она много ходит и заботится о своей осанке. Из женских хитростей: актриса и в 95 лет не появляется на публике без укладки, мол, если не уложить волосы, то никакой макияж и платье не спасут.
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Фото: GlobalLookPress
Бедрос Киркоров
Бедросу Филипповичу исполнилось 89 лет. И он тоже, несмотря на почтенный возраст, в хорошей форме — об этом знают все поклонники Филиппа Киркорова. Его отец выходит на сцену, присутствует на всех значимых съемках о жизни знаменитого сына, помогает в воспитании внуков. Еще несколько лет назад артист официально являлся участником коллектива Филиппа Киркорова, но затем покинул его — все-таки с возрастом тяжело регулярно летать на гастроли. При этом о здоровье Бедрос Филиппович не забывает: за последний год он похудел на 25 килограммов — снижал вес под наблюдением врачей. А еще по-прежнему каждое утро начинает с гимнастики и пешей прогулки. Секретом долголетия называет позитивный настрой и отсутствие зависти. Друзья Киркорова подтверждают: отец артиста всегда искренне радуется не только успехам сына, но и людей из его окружения. Всегда интересуется их делами и никогда не откажется пуститься в пляс на вечеринке. А как мы помним, положительные эмоции способствуют продолжительности жизни.
Фото: GlobalLookPress
Эдита Пьеха
Известной артистке 83 года. Эдита Станиславовна на сцене больше 60 лет: сейчас куда меньше выступает, но тем не менее не теряет связи с поклонниками, появляется на юбилейных концертах, общается с коллегами. Собственно, сцену она считает гарантом долголетия — необходимость выходить к зрителю дает силы и мотивацию. Об этом часто и врачи говорят: пожилым людям нужно специально придумывать ежедневные ритуалы, куда пойти и чем заниматься — это поддерживает силы. Конечно, у Пьехи есть возрастные болячки: ноги порой не слушаются. Во время концертов на сцене всегда стоит кресло, чтобы артистка могла передохнуть. «Починить» ноги Эдита Станиславовна считает сейчас приоритетной задачей. Благо есть дочь и внук, которые поддерживают любимую маму и бабушку.
Фото: GlobalLookPress
Андрей Кончаловский
Кинорежиссеру и сценаристу 20 августа исполнится 84 года и на проблемы со здоровьем он не жалуется. И вообще не ассоциируется с ними. Режиссер регулярно снимает фильмы, активно участвует с ними в фестивальной жизни, общается со студентами. По словам супруги режиссера Юлии Высоцкой, муж долгие годы является адептом здорового образа жизни и именно он познакомил ее с ним. Супруги регулярно практикуют скандинавскую ходьбу и велопрогулки, много плавают и придерживаются здорового питания. В доме всегда есть качественная еда, но оба стараются есть понемногу, в меру. Это же касается и алкоголя.
Режиссера никто не помнит полным, но сам он рассказывал: в студенческие годы не отличался стройностью. Все потому, что дни напролет студент консерватории проводил за роялем и вел малоподвижный образ жизни. В итоге будущий режиссер увлекся бегом, стал ограничивать себя в еде. Раньше Кончаловский даже голодал, мог обходиться без еды десять дней. Сейчас подобные дни, по меньшей мере раз в неделю, практикует Юлия Высоцкая. Режиссер делает акцент в питании на каши и отварную рыбу. Рассуждая о здоровье, соглашается с тем, что русские в большинстве своем наплевательски относятся к нему. И во многом связано это с благосостоянием. Привычки проходить регулярно диспансеризацию у многих попросту нет. Здоровьем зачастую занимаются люди материально обеспеченные, остальные надеются на авось. Не поспоришь. К слову, отец режиссера Сергей Михалков прожил 96 лет.
Фото: GlobalLookPress
Нина Гребешкова
Супруге легендарного советского режиссера Леонида Гайдая 90 лет. Все помнят ее по ярким, пусть и не главным ролям в картинах «Бриллиантовая рука» и «Не может быть!». Супруг актрисы ушел из жизни в семьдесят лет. Гребешкова признается: не думала, что проживет так долго. Секретом долголетия называет опять же отсутствие зависти и завышенных амбиций. Мол, если кто-то вам завидует и говорит за спиной гадости, на свой счет не принимайте.
Оставаться на плаву актрисе помогают дочь и внучка: приглашают маму на премьеры в кино и на дачу, обеспечивают лекарствами, всегда готовы прийти на помощь. А поддержка близких очень важна, так как у одиноких людей куда меньше шансов стать долгожителями.
Фото: GlobalLookPress
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