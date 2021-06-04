Ген долголетия: звезды, которые живут долго и счастливо — чему у них поучиться

Вера Васильева

Советской актрисе 95 лет. И она все еще выходит на сцену! И остается образцом преданности профессии для многих молодых актрис, которые считают большой удачей получить ее расположение. Например, Елена Подкаминская не раз рассказывала о том, как совсем нерадушно встретили ее в Театре сатиры. И только Вера Васильева окружила молодую коллегу вниманием и заботой, что очень поддержало ту на первых порах. К слову, народная артистка РСФСР служит в Театре сатиры аж с 1948 года. Она снялась в более чем 40 фильмах и сериалах. Среди них «Большой концерт» (1951), «Чук и Гек» (1953), «Свадьба с приданым» (1953), «Люди моей долины» (1960), «На завтрашней улице» (1965), «Следствие ведут ЗнаТоКи. Несчастный случай» (1972), «Мегрэ и человек на скамейке» (1973), «Жребий» (1974), «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (1974) и другие.

Конечно, актрису не раз пытали вопросами, в чем секрет ее долголетия. Она неизменно отвечает, что никогда не предъявляла жизни завышенных требований, ни с кем и ни с чем не боролась, а, наоборот, всегда старалась уступить. Что касается физического здоровья, то Васильева никогда не допускала перепадов веса, она много ходит и заботится о своей осанке. Из женских хитростей: актриса и в 95 лет не появляется на публике без укладки, мол, если не уложить волосы, то никакой макияж и платье не спасут.