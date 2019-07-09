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Геморрой, запоры, недержание и другие «стыдные» проблемы, о которых не принято говорить

Не с каждой проблемой пациент может прийти к врачу и рассказать на приеме, что же его беспокоит. К примеру, если у человека болит зуб, он спокойно идет к стоматологу и рассказывает о зубной боли. Но если проблема деликатная, и озвучить ее достаточно сложно не то что врачу, но и близким людям, то тут нужен особый подход. В первую очередь речь идет об инконтиненции — недержании кала и газов, что оказывает в значительной степени негативное влияние на качество жизни и самооценку пациента в целом, становясь глобальной причиной потери круга общения и трудоспособности. Подробнее — в материале Passion.ru и профессора Александра Кочаткова.
Александр Кочатков,
профессор, д.м.н, заведующий отделением общей онкологии, колопроктологии и гнойной хирургии Клинической больницы МЕДСИ на Пятницком шоссе

Инконтиненция определяется как неконтролируемое выделение кала или газов в течение не менее 1 месяца у человека старше 4 лет при условии, что ранее эти физиологические отправления были контролируемы.

Причины инконтиненции

Редко можно выделить одну основную причину развития этого состояния. Практически у все пациентов развитие недержания кала имеет несколько причин, а заболевание рассматривается как комплексное.

Беременность, хроническая диарея, сахарный диабет, предшествующие колопроктологические вмешательства, недержание мочи, курение, ожирение, малоподвижный образ жизни, принадлежность к европеоидной расе – это все факторы риска для развития инконтиненции.

Функция удержания кала и газов обусловлена не только анатомической целостностью сфинктера, но и консистенцией кала, а также состоянием нервной системы. По форме развития недержания кала выделяют органическую (когда нарушены целостность сфинктера), неорганическую (функциональную) и смешанную.

В настоящее время мы не имеем подробных статистических данных о том, кто чаще страдает этим заболеванием и почему. Распространенность, по данным различных исследований, варьируется от 1,4% до 18%. По данным исследования материнского здоровья, в котором приняли участие около 6000 женщин от 45 лет, у 20% участниц эпизоды недержания кала имели место по крайней мере раз в год, в то время как 9,5% сталкивались с этой проблемой раз в месяц.

Методы лечения инконтиненции

Соблюдение диеты и медицинский контроль рекомендуют в качестве основной терапии для пациентов с недержанием кала. Особое внимание должно быть уделено эффектам кофеина, сахарозаменителей, лактозы и других пищевых добавок, которые могут вызвать диарею. У 22-54% пациентов соблюдение диеты имеет положительный эффект. Эвакуация кишечного содержимого с использованием клизм или суппозиториев ведет к уменьшению объёма ректального содержимого и может у некоторых пациентов снизить риск возникновения эпизодов недержания.

В настоящий момент в качестве первой линии хирургического лечения недержания кала рассматривается сакральная нейромодуляция. Все современные исследования подтверждают, что в среднем 79% (69-83%) пациентов после проведения такого лечения отмечают улучшение более чем на 50% по эпизодам недержания кала за неделю в первый год после операции, а 84% отмечают улучшение в отдаленном периоде (более 36 мес.)

Под кожу устанавливают генератор, подающий слабые импульсы на нервные волокна, участвующие в работе мочевого пузыря и кишечника. Устройство нормализует мочеиспускание, решает проблему с недержанием кала, устраняет тазовые боли у пациентов с нейрогенными нарушениями. Эффективность метода доказана в исследованиях, проходивших с участием более чем 25 тысяч пациентов. За последние 15 лет установлено свыше 200 000 подобных систем.

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