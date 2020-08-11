Гастрит: причины возникновения и опасные последствия для организма
Признаки гастрита
Гастрит остается самым распространенным заболеванием желудка. По словам врачей, число пациентов с гастритом только растет и сейчас уже сложно встретить человека, у которого его нет – в той или иной степени. Гастрит представляет собой воспаление слизистой желудка, которая может с течением заболевания покрываться эрозиями, а затем язвой. Причиной зачастую выступает бактерия Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori). Внедрившись в слизистую желудка, этот микроб, прекрасно чувствующий себя в кислой среде, вызывает воспаление. Бактерия является канцерогеном, то есть может способствовать возникновению рака - при благоприятных условиях. По данным, ею обладают 60% населения.
Каковы же признаки гастрита?
- боли «под ложечкой» - там, где смыкаются нижние края реберных дуг, ниже грудины;
- тошнота;
- изжога
- боль в желудке натощак.
Это самые распространенные и очевидные признаки. Но существует еще ряд симптомов, которые говорят о проблемах с желудком.
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Когда стоит сесть на диету
Например, ряд пациентов отмечают у себя сухой кашель. Какая связь с желудком? Когда в пищеводе происходит заброс кислого содержимого желудка и возникают спазмы или даже ожог голосовых связок. Люди теряют голос и винят во всем простуду, а на самом деле проблема в желудке. В данном случае стоит сразу изменить питание. А именно исключить:
- кофеин (кофе какао шоколад);
- мяту в любом виде;
- чеснок;
- жирную пищу;
- газированные напитки.
Важно подчеркнуть: гастрит не возникает из-за погрешностей питания, как кажется многим. Основная причина - вышеупомянутая бактерия, тогда речь идет о гастрите инфекционного характера. Также болезнь может быть неинфекционного характера. Гастрит может появиться из-за курения, приема нестероидных противовоспалительных средств (аспирин, ибупрофен и ряд других популярных препаратов, которые мы часто принимаем) и употребления алкоголя. Это все предрасполагающие факторы к изменению рН среды желудочного содержимого. Жирная пища способна усугубить признаки, но причиной возникновения не является.
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Опасные осложнения гастрита
В зависимости от уровня соляной кислоты в желудке различают:
- гастрит с пониженной кислотность;
- с нормальной кислотностью;
- с повышенной кислотностью.
Как лечится гастрит?
Прежде всего понижением кислотности желудка. Для этой цели можно принимать блокаторы протонной помпы. После согласования с врачом, конечно же. При хроническом гастрите для снижения кислотности желудка используются более слабые препараты блокаторы H2-рецептора или антациды. Для избавления от Хеликобактер пилори нужно принимать антибиотики.
Гастрит, с которым многие живут годами, опасен своими осложнениями. К ним относятся язва, прободение язвы с развитием перитонита, рубцовая деформация, когда возникает преграда между желудком и двенадцатиперстной кишкой, наконец, рак желудка.
Одним из опасных симптомов, который должен насторожить, является увеличение левого надключичного узла. Это первый признак для врача заглянуть в желудок пациента. С этой целью проводится гастроскопия. Процедура позволяет рассмотреть слизистую, выяснить масштабы воспаления, наличие эрозии и новообразования. В случае подозрения кусочек слизистой оболочки берется на биопсию.
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Как помочь себе в домашних условиях?
Если у вас гастрит, в домашней аптечке, а также если вы путешествуете, обязательно должен быть ряд препаратов. К ним относятся антацидные (алмагель, маалокс, ренни и не только). Они обволакивают стенки желудка защитной пленкой.
В случае погрешностей в питании (банально переели за праздничным столом), следует принять ферменты, которые помогут справиться с избыточной нагрузкой на желудок. Самые распространенные: мезим, креон, панкреатин и другие.
При возникновении болей в желудке можно воспользоваться спазмолитиками. От нестероидных противовоспалительных средств стоит воздержаться – мы упоминали, что они агрессивно воздействуют на слизистую желудка. При изжоге у вас в аптечке должны быть блокаторы кислотности желудка: омез, омепразол, ультоп, нексиум, нольпаза и прочие. Эти средства снимут ее проявления.
Фото: Pexels.com
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