Гастрит: причины возникновения и опасные последствия для организма

Признаки гастрита

Гастрит остается самым распространенным заболеванием желудка. По словам врачей, число пациентов с гастритом только растет и сейчас уже сложно встретить человека, у которого его нет – в той или иной степени. Гастрит представляет собой воспаление слизистой желудка, которая может с течением заболевания покрываться эрозиями, а затем язвой. Причиной зачастую выступает бактерия Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori). Внедрившись в слизистую желудка, этот микроб, прекрасно чувствующий себя в кислой среде, вызывает воспаление. Бактерия является канцерогеном, то есть может способствовать возникновению рака - при благоприятных условиях. По данным, ею обладают 60% населения.

Каковы же признаки гастрита?

боли «под ложечкой» - там, где смыкаются нижние края реберных дуг, ниже грудины;

тошнота;

изжога

боль в желудке натощак.

Это самые распространенные и очевидные признаки. Но существует еще ряд симптомов, которые говорят о проблемах с желудком.