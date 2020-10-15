Гайморит: как не допустить прокола и чем опасно самолечение
Гайморит (синусит) – это инфекционное бактериальное воспаление гайморовых пазух носа. Зачастую все начинается с насморка. Вирус вызывает отечность слизистой. Слизистая реагирует на появление вируса, отекает – человек не может дышать. У нас существует четыре пары придаточных пазух (2 лобные, 2 верхнечелюстные, 2 решетчатые и 2 клиновидные), все они имеют связь с носом. При возникновении отека слизистой выход из гайморовых пазух перекрывается, гной накапливается. Неправильным будет сказать, что обычный насморк грозит закончиться гайморитом. В зоне риска те, кто имеет проблемы с носом: искривленную носовую перегородку, полипы в носу, аллергии, увеличенные аденоиды, врожденные патологии. Спровоцировать гайморит может и попавшее в пазуху носа инородное тело (такое бывает после стоматологических операций, когда в пазухи попадают кусочки материала), а также непролеченная ОРВИ.
Осложнения гайморита
Гайморит может обернуться серьезными осложнениями, ведь рядом мозг, глазные орбиты. В частности, речь идет о менингите (довольно часто наблюдается у детей), энцефалите, серьезных проблемах со зрением вплоть до слепоты. Поэтому при первых симптомах гайморита необходимо поспешить к ЛОРу. Отличить гайморит от затянувшегося насморка несложно: с трудом вытекающая из носа густая слизь имеет характерный гнойный запах, к гайморовым пазухам невозможно прикоснуться, возникает давление в области переносицы, верхняя челюсть ноет, обоняние снижается, полноценно дышать можно только ртом - все это сопровождается распирающей головной болью. Порой ухудшение состояния, которое уже порядком запущено, происходит стремительно: поднимается температура вплоть до лихорадки, начинается рвота, головокружение. Тогда стоит незамедлительно вызвать скорую помощь.
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Как избежать прокола при гайморите
Первое, что волнует всех столкнувшихся с гайморитом – можно ли избежать прокола (медицинское название - пункция верхнечелюстной пазухи). На самом деле процедуру проводят только в том случае, если выход отделяемого пазухи наружу сильно затруднён и курс антибиотиков не принес результата. А начинают именно с них, так как часто синусит имеет бактериальный характер. У 80% пациентов лекарства срабатывают, но остаются еще 20%, которым антибиотики не помогают. Вот тогда речь заходит о проколе. Его проводят после рентгена пазух носа. Ведь если не учитывать особенности строения гайморовых пазух, можно повредить глаз, попасть в щёку или носо-слезный канал. Есть врачи, которые используют собственные безоперационные методы. Об одном из них рассказывала в своей программе доктор и телеведущая Елена Малышева. Операция называется балонная синусоделятация (расширение).
Метод заключается в том, что пациенту через нос в гайморову пазуху вставляют сдутый баллончик, а затем этот баллончик надувают, что приводит к увеличению прохода из гайморовой пазухи. После этого из пазухи вытекает слизь и гной. Другой метод подразумевает введение в пазухи лекарства, которое замещает скопившийся в пазухах гной. Но скажем прямо не в каждой поликлинике вам предложат подобные методы. Поэтому проще, конечно, предупредить оперативное вмешательство.
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Бесполезные народные методы лечения
Нередко пациенты прибегают к народным средствам, которые не только не помогут, но и способны нанести вред. Например, некоторые используют в борьбе с гайморитом примочки и компрессы, которые по определению бесполезны – они не помогут откачать из пазух гной. Из той же серии прикладывание горячих яиц к пазухам – нагревание попросту опасно! Стоит быть осторожными с физиотерапией, которая может назначаться как вспомогательное средство. Сюда относится лазеротерапия, ингаляции, УФО (лечение с помощью ультрафиолета). Опасность в том, что прогревания могут усилить воспаление. К ним можно прибегать только по согласованию с врачом и если речь не идет о запущенном случае.
Сосудосуживающие капли могут иметь место, когда заболевание только начинает развиваться. И применяют их не больше пяти дней, так как затем слизистая носа начнет страдать и самое главное – облегчение симптомов будет временным, проблему гайморита капли не решат. Собственно, не всегда они способны решить и проблему насморка, хотя широко популярны среди пользователей.
Промывания морской водой (растворами с морской солью) могут быть полезны (опять же на определенной стадии), так как способны улучшить отток слизи из пазух. Солевой раствор покупается в готовом виде в аптеке или изготавливается дома с помощью морской соли и йода. , Важно не проводить промывание носа под давлением – это чревато ухудшением состояния. Промывания должен назначить врач.
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Профилактика
Лечение гайморита - трудоемкий процесс, требующий дисциплины пациента. Терапия может занять до двух месяцев. Все время лечения нужно избегать переохлаждения. Для профилактики синусита стоит:
вовремя лечить инфекционные заболевания. Гораздо хуже, когда они переходят в хроническую форму;
не заниматься самолечением - не поможет;
проходите назначенный курс лечения полностью: временное облегчение не гарантия того, что угроза развития инфекции миновала;
будьте внимательны, посещая стоматолога, делайте все необходимые снимки;
одевайтесь по сезону, не допуская переохлаждения;
правильно высмаркивайтесь, в идеале это делается через одну ноздрю (поочередно);
и самое главное: не запускайте процесс: чем раньше последует обращение к врачу, тем проще не допустить развития болезни.
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