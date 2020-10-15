Гайморит: как не допустить прокола и чем опасно самолечение

Гайморит (синусит) – это инфекционное бактериальное воспаление гайморовых пазух носа. Зачастую все начинается с насморка. Вирус вызывает отечность слизистой. Слизистая реагирует на появление вируса, отекает – человек не может дышать. У нас существует четыре пары придаточных пазух (2 лобные, 2 верхнечелюстные, 2 решетчатые и 2 клиновидные), все они имеют связь с носом. При возникновении отека слизистой выход из гайморовых пазух перекрывается, гной накапливается. Неправильным будет сказать, что обычный насморк грозит закончиться гайморитом. В зоне риска те, кто имеет проблемы с носом: искривленную носовую перегородку, полипы в носу, аллергии, увеличенные аденоиды, врожденные патологии. Спровоцировать гайморит может и попавшее в пазуху носа инородное тело (такое бывает после стоматологических операций, когда в пазухи попадают кусочки материала), а также непролеченная ОРВИ.

Осложнения гайморита

Гайморит может обернуться серьезными осложнениями, ведь рядом мозг, глазные орбиты. В частности, речь идет о менингите (довольно часто наблюдается у детей), энцефалите, серьезных проблемах со зрением вплоть до слепоты. Поэтому при первых симптомах гайморита необходимо поспешить к ЛОРу. Отличить гайморит от затянувшегося насморка несложно: с трудом вытекающая из носа густая слизь имеет характерный гнойный запах, к гайморовым пазухам невозможно прикоснуться, возникает давление в области переносицы, верхняя челюсть ноет, обоняние снижается, полноценно дышать можно только ртом - все это сопровождается распирающей головной болью. Порой ухудшение состояния, которое уже порядком запущено, происходит стремительно: поднимается температура вплоть до лихорадки, начинается рвота, головокружение. Тогда стоит незамедлительно вызвать скорую помощь.