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Гайморит: как не допустить прокола и чем опасно самолечение

Про гайморит слышали все. Банальный насморк может закончиться серьезным воспалительным процессом, который грозит обернуться угрожающими для жизни патологиями. Долгое время считалось, что в острых случаях синусит разрешается с помощью прокола. Более того, может потребоваться не одна подобная (малоприятная) пункция. Разбираемся, какие новые методы используются сейчас.

Оглавление

Как возникает гайморит

Осложнения гайморита

Как избежать прокола при синусите

Бесполезные (опасные) народные методы лечения

Профилактика

Как возникает гайморит

Гайморит (синусит) – это инфекционное бактериальное воспаление гайморовых пазух носа. Зачастую все начинается с насморка. Вирус вызывает отечность слизистой. Слизистая реагирует на появление вируса, отекает – человек не может дышать. У нас существует четыре пары придаточных пазух (2 лобные, 2 верхнечелюстные, 2 решетчатые и 2 клиновидные), все они имеют связь с носом. При возникновении отека слизистой выход из гайморовых пазух перекрывается, гной накапливается. Неправильным будет сказать, что обычный насморк грозит закончиться гайморитом. В зоне риска те, кто имеет проблемы с носом: искривленную носовую перегородку, полипы в носу, аллергии, увеличенные аденоиды, врожденные патологии. Спровоцировать гайморит может и попавшее в пазуху носа инородное тело (такое бывает после стоматологических операций, когда в пазухи попадают кусочки материала), а также непролеченная ОРВИ.

Осложнения гайморита

Гайморит может обернуться серьезными осложнениями, ведь рядом мозг, глазные орбиты. В частности, речь идет о менингите (довольно часто наблюдается у детей), энцефалите, серьезных проблемах со зрением вплоть до слепоты. Поэтому при первых симптомах гайморита необходимо поспешить к ЛОРу. Отличить гайморит от затянувшегося насморка несложно: с трудом вытекающая из носа густая слизь имеет характерный гнойный запах, к гайморовым пазухам невозможно прикоснуться, возникает давление в области переносицы, верхняя челюсть ноет, обоняние снижается, полноценно дышать можно только ртом - все это сопровождается распирающей головной болью. Порой ухудшение состояния, которое уже порядком запущено, происходит стремительно: поднимается температура вплоть до лихорадки, начинается рвота, головокружение. Тогда стоит незамедлительно вызвать скорую помощь.

Фото: Depositphotos.com

Как избежать прокола при гайморите

Первое, что волнует всех столкнувшихся с гайморитом – можно ли избежать прокола (медицинское название - пункция верхнечелюстной пазухи). На самом деле процедуру проводят только в том случае, если выход отделяемого пазухи наружу сильно затруднён и курс антибиотиков не принес результата. А начинают именно с них, так как часто синусит имеет бактериальный характер. У 80% пациентов лекарства срабатывают, но остаются еще 20%, которым антибиотики не помогают. Вот тогда речь заходит о проколе. Его проводят после рентгена пазух носа. Ведь если не учитывать особенности строения гайморовых пазух, можно повредить глаз, попасть в щёку или носо-слезный канал. Есть врачи, которые используют собственные безоперационные методы. Об одном из них рассказывала в своей программе доктор и телеведущая Елена Малышева. Операция называется балонная синусоделятация (расширение).

Метод заключается в том, что пациенту через нос в гайморову пазуху вставляют сдутый баллончик, а затем этот баллончик надувают, что приводит к увеличению прохода из гайморовой пазухи. После этого из пазухи вытекает слизь и гной. Другой метод подразумевает введение в пазухи лекарства, которое замещает скопившийся в пазухах гной. Но скажем прямо не в каждой поликлинике вам предложат подобные методы. Поэтому проще, конечно, предупредить оперативное вмешательство.

Фото: Pexels.com

Бесполезные народные методы лечения

Нередко пациенты прибегают к народным средствам, которые не только не помогут, но и способны нанести вред. Например, некоторые используют в борьбе с гайморитом примочки и компрессы, которые по определению бесполезны – они не помогут откачать из пазух гной. Из той же серии прикладывание горячих яиц к пазухам – нагревание попросту опасно! Стоит быть осторожными с физиотерапией, которая может назначаться как вспомогательное средство. Сюда относится лазеротерапия, ингаляции, УФО (лечение с помощью ультрафиолета). Опасность в том, что прогревания могут усилить воспаление. К ним можно прибегать только по согласованию с врачом и если речь не идет о запущенном случае.

Сосудосуживающие капли могут иметь место, когда заболевание только начинает развиваться. И применяют их не больше пяти дней, так как затем слизистая носа начнет страдать и самое главное – облегчение симптомов будет временным, проблему гайморита капли не решат. Собственно, не всегда они способны решить и проблему насморка, хотя широко популярны среди пользователей.

Промывания морской водой (растворами с морской солью) могут быть полезны (опять же на определенной стадии), так как способны улучшить отток слизи из пазух. Солевой раствор покупается в готовом виде в аптеке или изготавливается дома с помощью морской соли и йода. , Важно не проводить промывание носа под давлением – это чревато ухудшением состояния. Промывания должен назначить врач.

Фото: Pexels.com

Профилактика

Лечение гайморита - трудоемкий процесс, требующий дисциплины пациента. Терапия может занять до двух месяцев. Все время лечения нужно избегать переохлаждения. Для профилактики синусита стоит:

  • вовремя лечить инфекционные заболевания. Гораздо хуже, когда они переходят в хроническую форму;

  • не заниматься самолечением - не поможет;

  • проходите назначенный курс лечения полностью: временное облегчение не гарантия того, что угроза развития инфекции миновала;

  • будьте внимательны, посещая стоматолога, делайте все необходимые снимки;

  • одевайтесь по сезону, не допуская переохлаждения;

  • правильно высмаркивайтесь, в идеале это делается через одну ноздрю (поочередно);

  • и самое главное: не запускайте процесс: чем раньше последует обращение к врачу, тем проще не допустить развития болезни.

Фото: Pexels.com, Depositphotos.com_

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