Есть ли на самом деле связь между гастритом и хроническим стрессом

Не путать гастрит с диспепсией

Практически каждый человек периодически испытывает функциональную диспепсию (затрудненное пищеварение). Выражается она в изжоге, тошноте, вздутии, чувстве тяжести. По мнению многих, симптомы схожи с гастритом, но это не совсем так. Типичными признаками гастрита являются:

боли «под ложечкой»;

тошнота;

изжога;

боль в желудке натощак.

Говоря о гастрите, мы сразу думаем о необходимости гастроскопии (тот самый зонд с камерой на конце, который необходимо глотать). Эта процедура позволяет оценить состояние слизистых оболочек органа, определить локализацию, взять пробы содержимого (желудочного сока и тканей) на биопсию. Чтобы назначить правильную терапию, необходимо воздействовать на причину, которая вызвала воспаление. Поэтому для полноты картины назначаются также анализы крови, кала, респираторный тест на хеликобактер пилори.

«У меня гастрит был с пониженной кислотностью, бактерию тремя антибиотиками вылечили, потом микрофлору восстанавливала, бросила курить. Мясо почти не ела, жареное и копченое тоже. Ела маленькими порциями. Лет пять не вспоминала, а сейчас переехала в другую страну, где продукты другие, муж только все жирное и жареное любит, готовлю так ему, и вот опять обострение. В общем, мой опыт показывает, что важно пропить антибиотики и всю жизнь соблюдать определенные правила питания, то есть менять образ жизни. Кстати, если пять лет гастрит не мучит, то диагноз снимается», — делится одна из пользовательниц.