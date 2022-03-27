Если вам немного за 40: почему с возрастом мы быстрее устаем и можно ли с этим что-то сделать

Режим сна и бодрствования

Оптимальное время сна взрослого человека составляет 7-8 часов в сутки. Однако ложиться при этом необходимо до 12 часов ночи, а вставать лучше в 6-7 утра. Готовить себя ко сну надо тщательно — минимум за час до отбоя убирать в сторону все гаджеты, тем самым ставя на стоп новостной поток и зависание в соцсетях.

Сбалансированное питание

Для тех, кто ранее не придерживался принципов здорового питания, сейчас самое время начать. В рационе людей после 45 лет должны обязательно присутствовать кисломолочные продукты, сыры — для профилактики остеопороза, фрукты и овощи — для получения достаточного количества клетчатки и питательных веществ. Также врачи рекомендуют делать акцент на белковые продукты (рыба, мясо нежирных сортов), так как с возрастом снижается усвояемость белка. В любом случае пища должна быть сбалансированной, а вот вредную и жирную еду лучше исключить.

Физическая активность

20 минут ежедневной утренней зарядки помогут пробудить организм и запустить работу сердечной мышцы. Чем больше движений будет в течение дня, тем выше шансы избежать сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому в будние дни рекомендуется как можно больше ходить пешком, а в выходные посвящать 1-2 часа умеренной физической тренировке на все группы мышц. Главное — последовательность и регулярность, никаких чрезмерных нагрузок.

Умственная зарядка

Возрастные изменения головного мозга с возрастом действительно происходят, но такие занятие, как игра на музыкальных инструментах, изучение иностранных языков, чтение книг и практики медитации, положительно влияют на когнитивные функции мозга, тренируя и поддерживая память. Обязательно имейте свое хобби, которое будет одновременно разгружать вас после рабочего дня и при этом держать голову в тонусе.

Прием витаминов и добавок

С возрастом у людей часто возникает дефицит железа, фолиевой кислоты, а также цинка, магния, кальция. Для этого следует сдать анализы и на основе результатов вместе со специалистом подобрать необходимый витаминный комплекс.