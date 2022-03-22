Если у вас астения после перенесенного коронавируса: какие анализы сдать и как лечить

Астения — это не болезнь, а комплекс симптомов, который может развиваться по разным причинам. В международной классификации болезней состояния, проявлением которых может быть астенический синдром, классифицируются чаще всего как эмоционально-лабильное расстройство или как синдром усталости после вирусной инфекции. Давно замечено, что астенический синдром возникает после перенесенных заболеваний, часто инфекционных. По данным медиков, примерно 65% жителей планеты встречаются с проявлениями астенического синдрома, причем женщины страдают от него чаще мужчин.

Человек с астеническим синдромом не может просто «взять себя в руки и собраться». Он быстро утомляется даже от нагрузки, которая раньше была посильной и привычной. Самые обычные дела становятся для него тяжелыми, а постоянные перепады настроения и невозможность сосредоточиться дополнительно усложняют жизнь. В связи с распространением коронавирусной инфекции и огромным количеством переболевших случаев астении после перенесенного ковида становится все больше и больше.