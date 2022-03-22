Если у вас астения после перенесенного коронавируса: какие анализы сдать и как лечить
Ольга Викторовна Малиновская,
руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL
Почему возникает астения
Астения — это не болезнь, а комплекс симптомов, который может развиваться по разным причинам. В международной классификации болезней состояния, проявлением которых может быть астенический синдром, классифицируются чаще всего как эмоционально-лабильное расстройство или как синдром усталости после вирусной инфекции. Давно замечено, что астенический синдром возникает после перенесенных заболеваний, часто инфекционных. По данным медиков, примерно 65% жителей планеты встречаются с проявлениями астенического синдрома, причем женщины страдают от него чаще мужчин.
Человек с астеническим синдромом не может просто «взять себя в руки и собраться». Он быстро утомляется даже от нагрузки, которая раньше была посильной и привычной. Самые обычные дела становятся для него тяжелыми, а постоянные перепады настроения и невозможность сосредоточиться дополнительно усложняют жизнь. В связи с распространением коронавирусной инфекции и огромным количеством переболевших случаев астении после перенесенного ковида становится все больше и больше.
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Врачам и ученым очевидно, что ковид не просто заболевание, затрагивающее дыхательную систему. Коронавирусная инфекция затрагивает весь организм в целом, оказывая влияние на все органы и системы. Даже после фактического выздоровления, когда вирус в организме не обнаруживается, многие пациенты продолжают чувствовать себя неважно. С проблемами сталкиваются даже те, кто перенес заболевание в легкой форме или вовсе переболел бессимптомно. По подсчетам специалистов, с астеническим состоянием сталкивается каждый третий пациент, перенесший ковид. Проблемы со сном, падение продуктивности, усталость, невозможность жить в привычном ритме могут спровоцировать еще более серьезные нарушения — например, депрессию, стать триггером, усиливающим тревожность.
Но вызывает астению не только ковид — ухудшение самочувствия может возникнуть и после тяжелого гриппа, длительного лечения другой болезни, на фоне сильного стресса и нервного истощения.
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Как распознать астению
Как правило, человек сам начинает замечать, что с ним что-то не так. Несмотря на то что острая фаза инфекционного заболевания оказывается далеко позади, а стресс не кажется таким уж тяжелым, пациенты чувствуют постоянную усталость, напряжение, тревогу. Им сложно сосредоточиться на делах, которые раньше были для них привычными и легкими, они отмечают проблемы с памятью, жалуются на подавленность.
Особенность астении — постоянная, хроническая усталость. Если в норме состояние несколько улучшается после отдыха, отпуска, приятно проведенных выходных, то при астении усталость никуда не исчезает, а человек чувствует себя без сил с самого утра. Помочь разобраться с причинами появления астенического синдрома может терапевт. Специалист проанализирует симптомы, выявит причины их появления, назначит обследования и при необходимости направит к врачам других специальностей. Среди обследований, которые могут понадобиться: анализы крови, ЭКГ, УЗИ и другие. Их список будет индивидуален для каждого пациента.
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Как лечат астенический синдром
В ряде случаев астенические проявления исчезают сами в течение нескольких недель после перенесенного заболевания. Однако организму можно помочь — важно наращивать нагрузку постепенно, придерживаться режима сна и отдыха, сбалансированно питаться, не забывать о физической активности.
Важным этапом в борьбе с астеническим синдромом становится устранение всех последствий болезни. Для этого после перенесенного заболевания целесообразно пройти обследование, чтобы определить, как именно болезнь повлияла на пациента. При выявлении сильных отклонений от нормы может быть назначено поддерживающее лечение, которое позволит улучшить состояние.
Заниматься самолечением не стоит, как и пытаться улучшить свое состояние с помощью приема мультивитаминного комплекса. Лучше всего заниматься своим здоровьем под контролем врача — такая терапия будет более эффективной.
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