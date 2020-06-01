Если кашель не проходит: к какому специалисту спешить и почему вас должна насторожить изжога

Когда кашлять две недели — это норма

Сам по себе кашель — неоднородный симптом. Наличие или отсутствие мокроты, её количество и состав, периодичность симптоматики, «глубина» кашля — это лишь несколько важных особенностей, которые должен уточнить специалист, анализируя клинический случай. Например, после завершения лечения по поводу ОРЗ (ларингита, трахеита, бронхита) так называемый «остаточный» кашель может сохраняться до двух недель. Если интенсивность и частота кашлевых рефлексов неуклонно уменьшается, то сильно можно не беспокоиться и дать организму возможность самостоятельно восстановить статус кво.

Однако нередки случаи, когда кашель сохраняется дольше и на стабильно «нездоровом» уровне. Беспокоят приступы кашля или же «подкашливание» мешает засыпанию, кашель усиливается при длительном разговоре или при изменении положения тела (лёжа, например). Наблюдаются случаи, когда пациенты кашляют месяцами и даже годами и тут необходимо разбираться обстоятельно, в подавляющем большинстве случаев это мультидисциплинарная проблема, необходимы осмотры и обследования у совершенно разных специалистов.