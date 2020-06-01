Если кашель не проходит: к какому специалисту спешить и почему вас должна насторожить изжога
Когда кашлять две недели — это норма
Сам по себе кашель — неоднородный симптом. Наличие или отсутствие мокроты, её количество и состав, периодичность симптоматики, «глубина» кашля — это лишь несколько важных особенностей, которые должен уточнить специалист, анализируя клинический случай. Например, после завершения лечения по поводу ОРЗ (ларингита, трахеита, бронхита) так называемый «остаточный» кашель может сохраняться до двух недель. Если интенсивность и частота кашлевых рефлексов неуклонно уменьшается, то сильно можно не беспокоиться и дать организму возможность самостоятельно восстановить статус кво.
Однако нередки случаи, когда кашель сохраняется дольше и на стабильно «нездоровом» уровне. Беспокоят приступы кашля или же «подкашливание» мешает засыпанию, кашель усиливается при длительном разговоре или при изменении положения тела (лёжа, например). Наблюдаются случаи, когда пациенты кашляют месяцами и даже годами и тут необходимо разбираться обстоятельно, в подавляющем большинстве случаев это мультидисциплинарная проблема, необходимы осмотры и обследования у совершенно разных специалистов.
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Когда нужно идти к кардиологу
Когда продуктивный, «влажный» кашель (с мокротой) развивается на фоне ОРВИ и последующего вовлечения трахеобронхиального дерева, тут более-менее логично предположить механизм развития кашля, терапевт или пульмонолог быстро разберутся и назначат подходящее лечение. Необходимо подчеркнуть, что, в любом случае, это должен делать специалист, так как сразу возникает множество вопросов, от назначения антибактериальных средств до антигистаминов, от применения физиотерапии до ингаляций.
Продуктивный кашель вне острого или хронического инфекционного процесса должен быть проанализирован у кардиолога, ввиду возможных проблем в легочном круге кровообращения и заболеваний сердца, ведущих к нарушению его перекачивающей функции. Чрезвычайно часто кардиологи сталкиваются с рефлекторным сухим кашлем, вызываемым одной из самых распространенных групп препаратов для лечения гипертонии. И тогда, назначенная длительная терапия нуждается в коррекции.
Целый ряд патологических процессов, находящихся в компетенции оториноларинголога приводят к развитию такого симптома как кашель. Опять же в рамках сезонных ОРВИ, при развитии ларингита (воспаления гортани и голосовых складок), появляется сухой надсадный (его ещё называют «лающий») кашель, сопровождающийся осиплостью и охриплостью голоса. В условиях стабильного иммунитета эти явления разрешаются самостоятельно при соблюдении голосового покоя. В затяжных случаях отоларинголог прямо на приеме проводит одно или серию внутригортанных вливаний противовоспалительных средств, в некоторых случаях эффективны процедуры физиотерапевтического отделения, ингаляции.
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Что общего между кашлем и изжогой?
Отдельно хочу рассказать о неявном механизме развития кашля. Он выявляется достаточно часто и его необходимо исключать или подтверждать его в рамках обследования длительно кашляющего пациента. Речь идет о такой гастроэнтерологической проблеме, как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Когда кислое содержимое желудка подвергается забросу в нижние отделы пищевода. Причем основные симптомы этой болезни (изжога) могут быть выражены незначительно и не доставлять сильных беспокойств пациенту. При несостоятельности клапана между пищеводом и желудком, его кислое содержимое может попадать и выше нижнего отдела пищевода, особенно это легко реализуется в ночное время, когда человек находится в горизонтальном положении. Описанная цепочка событий и обстоятельств приводит к хроническому раздражению слизистой оболочки гортаноглотки, а затем и к кашлю, утренним болям в горле, охриплости и т.д.
Подводя итог, можно обозначить следующий маршрут длительно кашляющего пациента. Начинается движение больного с терапевта (педиатра) для первичного обследования, оценки общего состояния и предположений о возможных причинах развития симптомов. Пульмонолог оценит вклад нижних, а оториноларинголог верхних дыхательных путей в патогенез проблемы.
Не получая однозначного понимания ситуации, мы направляем больных к гастроэнтерологу и кардиологу для проведения еще более детального обследования.
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Кашель при коронавирусе: на что обратить внимание
Имеет смысл отдельно поговорить о кашле при COVID-19. Согласно клиническим наблюдениям, кашель, который развивается при коронавирусной пневмонии (а точнее, интерстициальном пневмоните) сухой, может сопровождаться одышкой. Однако кашляют только два из трех пациентов со среднетяжелым течением, у большинства молодых и относительно здоровых людей COVID-19 протекает бессимптомно.
Не стоит в каждом кашлевом рефлексе подозревать коронавирус, равно как при выявлении положительного теста на коронавирус без симптомов, сразу начинать принимать средства от кашля или уж тем более антибиотики!
При появлении симптомов недомогания необходимо обратиться к врачу, а на приеме будет уже принято решение о необходимости проведении тестирования и его объема, качественного или количественного: ПЦР на наличие вируса в носоглотке и/или ИФА на наличие антител.
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