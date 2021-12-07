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Как оперативно отличить зубную боль от паралича лицевого нерва — отвечает врач

Может ли при зубной боли болеть лицо? Как отличить зубную боль от боли тройничного нерва? А может ли переохлаждение вызвать воспаление лицевого нерва? Разбирались с экспертом.
Как оперативно отличить зубную боль от паралича лицевого нерва — отвечает врач

Наталия Петровна Кадькалова

врач — стоматолог-терапевт, основатель клиники La Peregrina

Зубная боль — одно из самых неприятных и сильных ощущений. Когда болит зуб, может возникнуть ощущение, что болит все лицо и голова. Боль при пульпите или периодонтите в острых стадиях может разливаться по всему лицу, и пациент даже не всегда может определить не только, какой именно зуб болит, но порой и на какой челюсти, так как боль может иррадиировать. Например, воспалительный процесс в зубе на верхней челюсти часто иррадиирует в висок, зубы нижней челюсти — в ухо.

На лице и в зубочелюстной системе огромное количество нервных окончаний, а так как все импульсы, в том числе болевые, проходят через мозг, пациенту очень сложно самому определить, какой зуб не в порядке. В 80% случаев причиной зубной боли является непосредственно зуб, но бывают случаи воспаления тройничного нерва, и картина здесь будет иная.

Как оперативно отличить зубную боль от паралича лицевого нерва — отвечает врач

Фото: Pexels.com

Воспаление тройничного нерва — это уже неврологическое заболевание, лечением которого занимается невролог. Боль при невралгии тройничного нерва очень сильная и острая в области челюсти и всего лица. Тройничный нерв имеет три ветви, и по локализации боли мы можем определить, какая именно поражена.

Само по себе переохлаждение не может вызвать воспаление в зубе. Если воспаление уже было, то переохлаждение, а вернее снижение иммунитета при охлаждении, может вызвать обострение или усугубить течение воспалительного процесса.

Своевременное посещение стоматолога и профилактический осмотр помогут избежать нежеланных осложнений. Важно понимать, что правильный диагноз и, как следствие, назначение правильного лечения должны исходить только от доктора!

Как оперативно отличить зубную боль от паралича лицевого нерва — отвечает врач

Фото: Pexels.com

Как правильно заметила наш эксперт выше, есть случаи, когда за боль в лице отвечает воспаление тройничного нерва, и этой патологией занимается уже невролог. Несколько лет назад с параличом лицевого нерва столкнулась супермодель Наталья Водянова. Лицо девушки буквально перекосило в момент выступления на пресс-конференции, присутствующие не на шутку испугались, подумав, что у многодетной матери случился инсульт. К счастью, гипотеза не подтвердилась.

На самом деле предпосылок для возникновения паралича лицевого нерва довольно много. А именно:

  • вирусная инфекция;

  • воспаление артерии, отвечающей за кровоснабжение лицевого нерва;

  • рассеянный склероз;

  • черепно-мозговые травмы;

  • острая интоксикация организма;

  • инъекционное введение обезболивающих лекарственных веществ в нижний альвеолярный нерв;

  • злокачественные или доброкачественные опухоли.

Хронический стресс и переохлаждение тоже могут сыграть свою роль, ослабив организм.

Как оперативно отличить зубную боль от паралича лицевого нерва — отвечает врач

Фото: Pexels.com

Симптомами паралича служат боль позади уха, разглаживание носогубных складок, онемение лица, слезоточивость, головная боль и ряд других симптомов. Как рассказывал ранее другой наш эксперт, окончательно определиться с диагнозом помогут инструментальные КТ и МРТ мозга, электрофизиологические исследования. Лабораторные исследования в диагностике применяются редко. В процессе постановки корректного диагноза также нередко принимают участие офтальмолог, отоларинголог.

Лечение обычно включает лекарственные препараты; физиотерапевтические процедуры, массажи, курс ЛФК. Редкий случай, когда в ход идут (и помогают) народные средства. Например, прогревание солью, прием отвара боярышника, пиона, календулы или пустырника, втирание в пораженную область теплого облепихового масла.

Если в течение трех месяцев консервативная терапия не дает результата, может понадобиться хирургическое вмешательство. Также нередки рецидивы, а это значит, что пациенты должны будут выполнять все предписания врача, проходить профилактические осмотры, отказаться от алкоголя и курения, не переохлаждаться, лечить патологии, которые могли стать спусковым механизмом для неврита.

Фото: Pexels.com

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