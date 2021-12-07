Как оперативно отличить зубную боль от паралича лицевого нерва — отвечает врач
Наталия Петровна Кадькалова
врач — стоматолог-терапевт, основатель клиники La Peregrina
Зубная боль — одно из самых неприятных и сильных ощущений. Когда болит зуб, может возникнуть ощущение, что болит все лицо и голова. Боль при пульпите или периодонтите в острых стадиях может разливаться по всему лицу, и пациент даже не всегда может определить не только, какой именно зуб болит, но порой и на какой челюсти, так как боль может иррадиировать. Например, воспалительный процесс в зубе на верхней челюсти часто иррадиирует в висок, зубы нижней челюсти — в ухо.
На лице и в зубочелюстной системе огромное количество нервных окончаний, а так как все импульсы, в том числе болевые, проходят через мозг, пациенту очень сложно самому определить, какой зуб не в порядке. В 80% случаев причиной зубной боли является непосредственно зуб, но бывают случаи воспаления тройничного нерва, и картина здесь будет иная.
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Воспаление тройничного нерва — это уже неврологическое заболевание, лечением которого занимается невролог. Боль при невралгии тройничного нерва очень сильная и острая в области челюсти и всего лица. Тройничный нерв имеет три ветви, и по локализации боли мы можем определить, какая именно поражена.
Само по себе переохлаждение не может вызвать воспаление в зубе. Если воспаление уже было, то переохлаждение, а вернее снижение иммунитета при охлаждении, может вызвать обострение или усугубить течение воспалительного процесса.
Своевременное посещение стоматолога и профилактический осмотр помогут избежать нежеланных осложнений. Важно понимать, что правильный диагноз и, как следствие, назначение правильного лечения должны исходить только от доктора!
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Как правильно заметила наш эксперт выше, есть случаи, когда за боль в лице отвечает воспаление тройничного нерва, и этой патологией занимается уже невролог. Несколько лет назад с параличом лицевого нерва столкнулась супермодель Наталья Водянова. Лицо девушки буквально перекосило в момент выступления на пресс-конференции, присутствующие не на шутку испугались, подумав, что у многодетной матери случился инсульт. К счастью, гипотеза не подтвердилась.
На самом деле предпосылок для возникновения паралича лицевого нерва довольно много. А именно:
вирусная инфекция;
воспаление артерии, отвечающей за кровоснабжение лицевого нерва;
рассеянный склероз;
черепно-мозговые травмы;
острая интоксикация организма;
инъекционное введение обезболивающих лекарственных веществ в нижний альвеолярный нерв;
злокачественные или доброкачественные опухоли.
Хронический стресс и переохлаждение тоже могут сыграть свою роль, ослабив организм.
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Симптомами паралича служат боль позади уха, разглаживание носогубных складок, онемение лица, слезоточивость, головная боль и ряд других симптомов. Как рассказывал ранее другой наш эксперт, окончательно определиться с диагнозом помогут инструментальные КТ и МРТ мозга, электрофизиологические исследования. Лабораторные исследования в диагностике применяются редко. В процессе постановки корректного диагноза также нередко принимают участие офтальмолог, отоларинголог.
Лечение обычно включает лекарственные препараты; физиотерапевтические процедуры, массажи, курс ЛФК. Редкий случай, когда в ход идут (и помогают) народные средства. Например, прогревание солью, прием отвара боярышника, пиона, календулы или пустырника, втирание в пораженную область теплого облепихового масла.
Если в течение трех месяцев консервативная терапия не дает результата, может понадобиться хирургическое вмешательство. Также нередки рецидивы, а это значит, что пациенты должны будут выполнять все предписания врача, проходить профилактические осмотры, отказаться от алкоголя и курения, не переохлаждаться, лечить патологии, которые могли стать спусковым механизмом для неврита.
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