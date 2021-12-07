Как оперативно отличить зубную боль от паралича лицевого нерва — отвечает врач

Зубная боль — одно из самых неприятных и сильных ощущений. Когда болит зуб, может возникнуть ощущение, что болит все лицо и голова. Боль при пульпите или периодонтите в острых стадиях может разливаться по всему лицу, и пациент даже не всегда может определить не только, какой именно зуб болит, но порой и на какой челюсти, так как боль может иррадиировать. Например, воспалительный процесс в зубе на верхней челюсти часто иррадиирует в висок, зубы нижней челюсти — в ухо.

На лице и в зубочелюстной системе огромное количество нервных окончаний, а так как все импульсы, в том числе болевые, проходят через мозг, пациенту очень сложно самому определить, какой зуб не в порядке. В 80% случаев причиной зубной боли является непосредственно зуб, но бывают случаи воспаления тройничного нерва, и картина здесь будет иная.