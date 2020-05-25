Эрозия шейки матки: почему «прижигание» — прошлый век и какие эффективные методы есть сейчас

Определить степень развития

Заболевания шейки матки — распространенное явление. Они занимают одно из ведущих мест в структуре гинекологической патологии и представляют собой риск развития предраковых изменений и рака шейки матки. В этом таится главная опасность. Вот почему визиты к гинекологу должны быть регулярными (1-2 раза в год).

Эрозии шейки матки встречается у 30-40% женщин, из них большую часть составляют не рожавшие - в возрасте до 25 лет.

Чтобы понять степень развития эрозии, необходимо сдать анализы:

мазки на флору, онкоцитологию, скрытые половые инфекции. При необходимости проводим кольпоскопию, УЗИ органов малого таза. Биопсию берём, если по результатам обследования выявлена патология.

Также стоит помнить о том, что эрозию часто называют эктопию (псевдоэрозию), когда шейка будто «вывернута», и врач видит стык клеток. То есть речь идет о дефекте слизистой оболочки влагалищной части шейки. Если цилиндрические клетки, которые далеко расположены, травмируются, эктопия может перейти в эрозию.