Эрозия шейки матки: почему «прижигание» — прошлый век и какие эффективные методы есть сейчас
Определить степень развития
Заболевания шейки матки — распространенное явление. Они занимают одно из ведущих мест в структуре гинекологической патологии и представляют собой риск развития предраковых изменений и рака шейки матки. В этом таится главная опасность. Вот почему визиты к гинекологу должны быть регулярными (1-2 раза в год).
Эрозии шейки матки встречается у 30-40% женщин, из них большую часть составляют не рожавшие - в возрасте до 25 лет.
Чтобы понять степень развития эрозии, необходимо сдать анализы:
- мазки на флору, онкоцитологию, скрытые половые инфекции. При необходимости проводим кольпоскопию, УЗИ органов малого таза. Биопсию берём, если по результатам обследования выявлена патология.
Также стоит помнить о том, что эрозию часто называют эктопию (псевдоэрозию), когда шейка будто «вывернута», и врач видит стык клеток. То есть речь идет о дефекте слизистой оболочки влагалищной части шейки. Если цилиндрические клетки, которые далеко расположены, травмируются, эктопия может перейти в эрозию.
Фото: Pexels.com
Всегда ли необходимо прижигать эрозию?
Нет, не всегда. Во-первых, упомянутая выше эктопия, как правило, не требует лечения — только динамического наблюдения. Если выявлены воспаления, инфекции, нарушения гормонального фона, снижение иммунитета, то необходимость лечения определяется после обследований и оценки состояния шейки матки, а метод обсуждается с пациенткой.
Если у девушки не выявлено серьёзной патологии и она планирует беременность, то мы наблюдаем за эрозией. Только после родов решаем дальнейшую тактику ведения. Можно сказать, что сейчас у гинекологов существует негласный закон, призывающий не прижигать эрозию до родов. Но если есть тяжелые патологии, несмотря на то, что девушка не рожала, мы берем биопсию и направляем к узким специалистам, как правило, к онкогинекологу. К слову, эрозия шейки матки без патологических изменений не является препятствием к зачатию или причиной бесплодия, более того, после родов эрозия может пройти самостоятельно.
Фото: Pexels.com
Современные виды лечения
На сегодняшний день есть множество способов лечения эрозии шейки матки (зависит т степени дисплазии), в целом они делятся на две категории: консервативное лечение и хирургическое. Если говорить о современных методах, то к ним можно отнести:
лазерную деструкцию: лазерным лучом воздействуют на ткань, и рубец почти не появляется. Лазер разрушает клетки, расположенные на поверхности: они не вырезаются, а как бы «растворяются», и их нельзя взять на гистологию, чтобы посмотреть строение;
радиоволновой метод: пораженная ткань разрушается и испаряется благодаря радиоволнам. Метод неэффективен при дисплазии тяжелой степени, также нельзя дополнительно исследовать клетки с помощью гистологии.
криотерапию: пораженные клетки разрушаются жидким азотом. После процедуры рубец на шейке матки не выражен;
аргоноплазменную коагуляцию: это безболезненный метод купирования гинекологических патологий. Суть в воздействии на пораженную зону радиоволной, которая содержит в себе небольшое усиление в форме инертного газа;
фотодинамическую терапию: как понятно из названия, способ основан на действии светового излучения низкой интенсивности и специального препарата-проводника — фотодитазина.
Фото: Depositphotos, Pexels.com_
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