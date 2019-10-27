Эндометриоз: симптомы, причины, диагностика и методы лечения
Что такое эндометриоз
Название этого заболевание связано со словом эндометрий - это внутренняя слизистая оболочка, выстилающая полость тела матки, и обильно снабжённая кровеносными сосудами. Разрастание клеток слизистой оболочки матки за пределы ее пределы, например в яичники, маточные трубы, прямую кишку, мочевой пузырь и другие органы, называется эндометриозом. Очень редко, но бывает, что эндометриоз распространяется на кожу, легкие и даже мозг.
Существуют различные способы измерения тяжести эндометриоза. Наиболее широко используется шкала Американского общества репродуктивной медицины. Врачи оценивают его проявления по балльной шкале, в зависимости от площади распространения эндометриальной ткани и глубины ее проникновения в пораженные участки тела.
1 стадия - минимальная
Дигностируется в случаях небольшого количества единичных очагов эндометриоза на мышечной поверхности матки, не проникая вглубь.
2 стадия - слабовыраженная
Очаги поражения увеличиваются в размерах и начинают разрастаться вглубь тканей брюшной полости.
3 стадия - умеренная
Очаги поражения начинают активно распространяться в глубинные слои тканей, вызывая их рубцевание и способствуя образованию небольших кист на одном или обоих яичниках.
4 стадия - тяжелая
Это самая широко распространенная стадия эндометриоза, когда его множественные очаги распространяются не только во все слои матки, но и близлежащие органы, вызывая массивные спайки и кисты.
По словам специалистов, эндометриоз не всегда начинается с первой стадии и заканчивается последней. Коварство этого заболевания заключается в том, что его признаки и симптомы могут как ухудшаться, так и улучшаться, независимо от того, лечите ли вы его или бездействуете.
Симптомы
Основным симптомом эндометриоза является тазовая боль, очень похожая на ту, что некоторые женщины испытывают во время менструации. Многие описывают ее, как спастическую боль, интенсивность которой то нарастает, то убывает.
Важно помнить, что интенсивность боли не является достоверным показателем стадии эндометриоза. Например, у одних женщин слабовыраженный эндометриоз может проявляться невыносимой болью, тогда как у других тяжелый стадия этого заболевания может протекать практически бессимптомно.
Распространенные симптомы эндометриоза включают в себя но не ограничиваются следующими проявлениями:
- Болезненные менструации. Как правило проявляется в виде тазовой боли и спазмов, которые могут начинаться до и продолжаться несколько дней во время месячных.
- Боль во время или после полового контакта
- Беспричинная хроническая боль в области таза во время дефекации и мочеиспускания. В редких случаях в стуле или моче могут появляться небольшие сгустки крови.
- Обильные месячные и межменструальные кровотечения
- Синдром раздражения кишечника. Этот симптом часто сопутствует эндометриозу и завершает картину его клинического проявления.
- Репродуктивные проблемы .Несмотря на то, что с диагнозом эндометриоз зачатие достаточно проблематично, при грамотном подходе и помощи специалистам многим женщинам все же удается забеременеть и выносить здорового малыша.
Причины эндометриоза
Несмотря на то, что однозначного ответа на вопрос о причинах возникновения эндометриоза не существует, специалисты находят его появлению несколько объяснений:
- Ретроградная менструация - затек менструальной крови обратно в трубу. При ретроградной менструации менструальная кровь, содержащая клетки эндометрия, забрасывается обратно через фаллопиевые трубы и в полость таза вместо того, чтобы выходить из организма. Эти эндометриальные клетки прилипают к стенкам и поверхностям органов таза, где они растут и продолжают уплотнятся и кровоточить в течение каждого менструального цикла.
- Трансформация перитонеальных клеток. Под действием гормонов или иммунологических процессов в организме, перитонеальные клетки, которые выстилают внутреннюю поверхность живота трансформируются в эндометриоподобные клетки, вызывая заболевание
- Трансформация эмбриональных клеток Как правило этот процесс происходит в период полового созревания, когда такие гормоны, как эстроген, превращают эмбриональные клетки в эндометриоподобные.
- Имплантация эндометриальных клеток в послеоперационный шрам. Это часто случается после таких операций, как кесарево сечение и удаление матки, когда клетки эндометрия прикрепляются к области хирургического разреза.
- Перенос эндометриальных клеток в другие органы и части тела с помощью кровеносных сосудов и лимфатической системы.
- Нарушения работы иммунной системы, когда организм не способен распознавать эндометриоподобную ткань, растущую вне матки.
Факторы риска
От эндометриоза не застрахован никто, он может развиться у любой менструирующей девочки или женщины. Но все же чаще всего это заболевание поражает женщин в возрасте от 30 до 40 лет.
Среди основных факторов риска возникновения эндометриоза врачи выделяют следующие:
- Отсутствие детей
- Обильные менструации продолжительностью более 7 дней
- Короткий менструальный цикл - 27 и менее дней.
- Наследственность. У женщины повышается риск эндометриоза, если от этого заболевания страдает ее мама, тетя или сестра
- Проблемы со здоровьем, которые блокирует нормальный поток менструальной крови из вашего организма во время месячных
Диагностикика эндометриоза
Из-за схожести симптомов, эндометриоз иногда можно перепутать с такими заболеваниями, вызывающими тазовые боли, как как воспаление органов малого таза, поликистоз яичников и синдром раздраженного кишечника.
Диагноз "эндометриоз" может поставить только врач после тщательного обследования.
Первый этап диагностики эндометриоза - это гинекологический осмотр, во время которого доктор прощупывает влагалище на предмет наличия больших кист и рубцов вне полости матки.
Так как маленькие участки, пораженные эндометриозом, не всегда поддаются пальпации, врач может назначить один из видов визуальной диагностики, например, УЗИ или МРТ.
В некоторых случаях визуальная диагностика невозможна, тогда единственным способом подтвердить или исключить эндометриоз является лапароскопия. Это малоинвазивное хирургическое вмешательство, которое позволяет врачам увидеть пораженный эндометрий. В одних случаях для постановки диагноза им достаточно лишь одного взгляда на опухоль, в других требуется забор образца ткани для проведения биопсии.
Лечение
К сожалению, какого-то волшебного способа раз и навсегда избавиться от эндометриоза не существует, зато доступны методы лечения симптомов, которые он вызывает.
Если вы не пытаетесь забеременеть, то гормональные противозачаточные средства - это, как правило, первый шаг к облегчению симптомов эндометриоза. Однако следует помнить, что гормональное лечение работает только до тех пор, пока вы его регулярно принимаете. Оно подойдет женщинам, у которых эндометриоз не вызывает никаких других симптомов, кроме умеренной боли вовремя менструаций.
Если вы решитесь идти по этому пути, то доктор, скорее всего, пропишет вам гормональные таблетки или инъекции, которые помогут продлить менструальный цикл. Это значит, что менструация будет случаться всего несколько раз в год или совсем прекратится, соответственно и болей, вызываемых с ее приходом, будет гораздо меньше.
Некоторые гормональные внутриматочные спирали также помогают уменьшить боли и кровотечения, вызванные эндометриозом.
Хирургическое вмешательство
Если гормональное лечение не приносит ожидаемого облегчения симптомов или же вы пытаетесь забеременеть, в этом случае можно попробовать решить проблему хирургическим путем. Во время операции хирург локализовывает проросший за пределы матки эндометрий и иссекает его настолько, насколько это возможно. После операции, как правило, рекомендуется возобновление гормонального лечение, если только женщина не планирует беременность.
Для более радикального решения проблемы, некоторые пациентки идут на удаление матки и яичников.
Фото: Vostock-photo
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