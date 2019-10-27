Эндометриоз: симптомы, причины, диагностика и методы лечения

Что такое эндометриоз

Название этого заболевание связано со словом эндометрий - это внутренняя слизистая оболочка, выстилающая полость тела матки, и обильно снабжённая кровеносными сосудами. Разрастание клеток слизистой оболочки матки за пределы ее пределы, например в яичники, маточные трубы, прямую кишку, мочевой пузырь и другие органы, называется эндометриозом. Очень редко, но бывает, что эндометриоз распространяется на кожу, легкие и даже мозг.

Существуют различные способы измерения тяжести эндометриоза. Наиболее широко используется шкала Американского общества репродуктивной медицины. Врачи оценивают его проявления по балльной шкале, в зависимости от площади распространения эндометриальной ткани и глубины ее проникновения в пораженные участки тела.

1 стадия - минимальная

Дигностируется в случаях небольшого количества единичных очагов эндометриоза на мышечной поверхности матки, не проникая вглубь.

2 стадия - слабовыраженная

Очаги поражения увеличиваются в размерах и начинают разрастаться вглубь тканей брюшной полости.

3 стадия - умеренная

Очаги поражения начинают активно распространяться в глубинные слои тканей, вызывая их рубцевание и способствуя образованию небольших кист на одном или обоих яичниках.

4 стадия - тяжелая

Это самая широко распространенная стадия эндометриоза, когда его множественные очаги распространяются не только во все слои матки, но и близлежащие органы, вызывая массивные спайки и кисты.

По словам специалистов, эндометриоз не всегда начинается с первой стадии и заканчивается последней. Коварство этого заболевания заключается в том, что его признаки и симптомы могут как ухудшаться, так и улучшаться, независимо от того, лечите ли вы его или бездействуете.