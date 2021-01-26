Эндометриоз: почему возникает, чем грозит и можно ли вылечить

Что такое эндометриоз и почему возникает

Эндометриоз — это заболевание, при котором слизистая оболочка матки начинает прорастать в толщу ее мышечного слоя (другое название — аденомиоз). Помимо этого эндометриоидные очаги (элементы слизистой матки) могут появляться на яичниках (формируются эндометриоидные кисты) и маточных трубах, на шейке матки и во влагалище. Намного реже, но все-таки встречается, экстрагенитальный эндометриоз, когда ткань, подобная эндометрию, появляется в мочевом пузыре, прямой кишке и других органах.

Если подвести итог, то эндометриоз — это системное заболевание с локальными проявлениями, для которых характерно появление элементов слизистой матки в различных органах, но чаще всего в половых. По статистике, самыми распространенными вариантами являются эндометриодные кисты яичников и аденомиоз.

Почему же возникает это заболевание? До сих пор механизмы и причины развития эндометриоза окончательно не известны. Почти у 90% женщин бывает ретроградный (обратный) заброс крови во время менструации. Однако не у всех фрагменты эндометрия приживаются в нетипичных местах. У здоровых женщин на общем фоне гормонального равновесия иммунная система работает легко — она быстро устраняет чужеродные элементы. При эндометриозе неблагоприятный гормональный фон мешает иммунной системе выполнить свою задачу. Причин для такого дисбаланса несколько.

Одна из главных — это атипичное воспаление, обусловленное неполноценным иммунным ответом. Иммунная система вместо устранения очагов лишь поддерживает длительное и вялотекущее воспаление. Клетки иммунной системы начинают вырабатывать цитокины, простагландины и другие провоспалительные вещества. Однако завершить воспаление и устранить очаг иммунная система не может.

Во-вторых, для эндометриоза характерен патологический рост сосудов. Эндометриоидный очаг выделяет факторы роста и ферменты, обеспечивая себе глубокое внедрение и комфорт для дальнейшего роста, а женщине — болевой синдром.

Третий фактор — повышение синтеза эстрогенов как в яичниках, так и локально в самом очаге. Именно эстрогены дают клеткам команду к дальнейшему избыточному делению. Одновременно с этим активируются и фибробласты, которые вырабатывают коллагеновые волокна, приводя к развитию спаечного процесса. А это усугубляет нарушения репродуктивной функции и повышает риск бесплодия.