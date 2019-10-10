Экзема: причины, виды, симптомы и методы лечения
Что такое экзема
Экзема — это обобщающее понятие широкого круга острых и хронических воспалительных заболеваний кожи неинфекционного характера, сопровождающихся зудом, покраснениями, воспалениями и сыпью.
Слово «экзема» пришло из греческого языка, в переводе с которого оно означает «вскипать», и является прекрасным описанием одного из симптомов этого заболевания — сыпи, напоминающей пузырьки кипящей воды.
Симптомы экземы
Для экземы характерны внезапные обострения и ремиссии. Сегодня, например, она может неожиданно и во всех смыслах ярко заявить о себе, а уже через несколько недель ее симптомы полностью и бесследно исчезнут.
У детей экзема может появляться на лице, подбородке или груди. У взрослых же ее чаще можно заметить на шее, локтях, внутренней стороне ладоней и под коленками. При этом экзема весьма капризна и может проявиться где угодно и когда угодно. Совсем не обязательно, что, один раз появившись, скажем, на локте , она так и будет поражать этот участок тела.
Несмотря на то что типичными проявлениями экземы являются покраснения и сыпь, вызывающие жжение и зуд, это заболевание весьма многолико и может заявлять о себе самыми разными симптомами. Вот лишь некоторые из них:
- болезненные покраснения кожи с характерным зудом;
- пузырьковая сыпь, которая может «намокать» и облезать;
- мягкий или умеренный зуд, который в некоторых случаях может переходить в серьезное воспаление кожи;
- сухая, потрескавшаяся, чешуйчатая или ороговевшая кожа;
- желтые чешуйки на бровях и коже головы.
При диагностике экземы важно помнить, что ее симптомы очень индивидуальны, у каждого человека они будут свои. У вас может быть как один симптом этого заболевания, так и все вместе взятые . И совсем не обязательно, что один и тот же вид экземы будет иметь одинаковую картину проявления у двух разных пациентов. Единственный способ узнать наверняка, являются ли ваши проблемы с кожей экземой, — это записаться на прием к дерматологу.
Фото: vostock-photo
Виды экземы
На сегодняшний день сложно выявить единую классификацию экземы. Ее формы обычно определяют в зависимости от расположения, характера и природы возникновения. Выделяют 5 самых распространенных форм этого заболевания.
Атопический дерматит
Термины «экзема» и «атопический дерматит» часто используют как взаимозаменяемые понятия, однако это не совсем верно. Атопический дерматит — это тяжелая, хроническая и часто рецидивирующая форма экземы, развитие которой чаще всего вызывается генетической предрасположенностью. Атопический дерматит характеризуется сухой, потрескавшейся, чешуйчатой кожей, сопровождающейся покраснениями и зудом. Этот вид экземы чаще всего появляется на сгибах рук, ног, шеи, а также в области груди. Причины ее появления могут быть самыми разными, от смены сезонов до аллергии на порошок и мыло. Стресс и пищевая аллергия также могут стать триггером этого недуга.
Контактный дерматит
Контактный дерматит — это вид экземы, проявляющейся в виде красной сухой сыпи, которая делает кожу слегка припухшей и вызывает нестерпимый зуд. Как правило, сыпь возникает при контакте кожи с раздражителем или веществом, которое в силу индивидуальных особенностей каждого человека может вызывать аллергическую реакцию. От момента контакта с аллергеном и до появления симптомов могут пройти как считаные минуты, так и дни. Самыми распространенными триггерами аллергического контактного дерматита являются гели для душа, шампуни, мыло, стиральные порошки, косметические средства и даже ювелирные украшения. К этому списку также можно отнести моющие средства, отбеливатели, дезинфицирующие средства, а также различные удобрения и пестициды.
Истинная экзема
Истинная или, как ее еще называют, идиоматическая, экзема — это классическая форма проявления заболевания. Конкретную причину ее возникновения установить достаточно сложно. Она возникает спорадически и без видимых на то причин. Чаще всего эта экзема проявляется в виде небольших узелков сыпи, наполненных прозрачной жидкостью. Впоследствии они могут переходить в мокнущие эрозии, обрастать корочками, чешуйками и сопровождаться неприятными ощущениями жжения и зуда. Если все эти симптомы экземы проявляются одновременно, врачи диагностируют истинную экзему. Кроме того, этому виду экземы присуща симметричная сыпь. Если высыпания, скажем, появились на одной руке, они зачастую бывают и на второй.
Себорейная экзема
Себорейная экзема имеет тенденцию возникать на участках кожи, богатых сальными железами. Хотя чаще всего себорейная экзема поражает кожу головы, она может появляться внутри и вокруг ушей, на бровях, носу, спине, между лопатками и на верхней части грудной клетки. Этот вид экземы проявляется в виде жирных чешуек желтого или белого цвета. Несмотря на то что себорейная экзема является хроническим состоянием, при адекватном лечении можно достигнуть ее длительной ремиссии.
Микробная экзема
Микробная экзема — это аллергическая реакция организма , которая возникает на фоне ослабленного иммунитета при хроническом инфицировании кожи бактериями, чаще всего стафилококками или стрептококками. Как правило, микробная экзема возникает в местах порезов, ссадин и долго незаживающих ран и проявляется в виде больших воспаленных участков, покрытых чешуйчатой кожей, гнойными корочками или мокнущей эрозией. Несмотря на то что микробная экзема может возникать на любом участке кожи, даже на голове, все же чаще всего она появляется на руках и ногах.
Фото: vostock-photo
Причины появления экземы
Вопреки расхожему мнению, экзема не является инфекционным заболеванием, поэтому ею невозможно заразиться.
И хотя точные причины появления экземы неизвестны, считается, что она может быть вызвана реакцией чрезмерно чувствительной иммунной системы на определенные внешние раздражители, которая проявляется в воспалительном процессе кожи в виде покраснений, сыпи и зуда.
Результаты исследований также говорят о том, что у некоторых людей, страдающих экземой, имеется мутация гена, ответственного за создание филаггрина — белка, который помогает поддерживать здоровый защитный барьер эпидермиса. Без достаточного количества филаггрина кожа начинает терять влагу, иссыхать и трескаться, открывая тем самым ворота для бактерий и вирусов. Поэтому у многих людей с экземой очень сухая и подверженная частым инфекциям кожа.
Большинство специалистов сходятся во мнении, что в основе возникновения экземы лежит совокупность внутренних и внешних причин — гиперчувствительной иммунной системы и триггеров, которые могут включать следующие факторы, но не ограничиваться ими:
- генетическая предрасположенность;
- нарушение работы эндокринной системы организма;
- нарушение работы желудочно-кишечного тракта;
- аллергическая реакция на возбудителей грибковых и бактериальных инфекций;
- аллергическая реакция на использование средств бытовой химии;
- прием некоторых лекарственных препаратов;
- аллергическая реакция на ряд продуктов питания;
- клещ домашней пыли;
- стресс;
- переохлаждение, перегрев и негативное воздействие ультрафиолетового излучения.
Фото: vostock-photo
Лечение и профилактика экземы
Так как экзема является хроническим заболеванием, избавиться от нее раз и навсегда невозможно. Ключ к сохранению здоровья лежит в облегчении и предотвращении симптомов.
Специфические способы лечения для каждого пациента подбираются индивидуально, исходя из симптомов и вида экземы. Как правило, для устранения уже появившихся симптомов дерматологи рекомендуют использовать увлажняющие кремы, антигистаминные препараты, а в случае необходимости и кортикостероидные средства для наружного применения. В ряде случаев хорошим помощником в лечении экземы может стать светотерапия.
Для профилактики экземы необходимо по возможности идентифицировать и исключить триггеры внешнего воздействия, которые изначально спровоцировали ее появление. Однако не стоит забывать, что у каждого человека экзема проявляется по-своему, соответственно, и внешние процессы, запускающие ее появление, у всех разные. При попытке определить спусковой механизм экземы следует помнить, что иногда она появляется лишь спустя время после внешнего воздействия, и отследить его временами бывает проблематично.
Поэтому, для того чтобы минимизировать риск возникновения экземы, необходимо внести некоторые коррективы в свой образ жизни. Людям, склонным к воспалению эпидермиса, не рекомендуется пересушивать кожу, они должны пить много воды, не злоупотреблять горячей ванной и душем и с осторожностью использовать средства бытовой химии.
Во избежание дальнейшего распространения экземы старайтесь не расчесывать пораженную кожу и ограничьте контакт с материалами, которые могут ее раздражать. Одевайтесь в мягкую, дышащую одежду из натуральных тканей, желательно из хлопка или изо льна. Избегайте тканей, которые могут вызывать зуд, таких как шерсть и искусственный шелк.
Важным шагом в профилактике экземы является здоровая диета. Для того чтобы снизить риск появления симптомов, из рациона питания следует по возможности исключить алкоголь, кофе, консервы, копченые продукты, острые блюда, кукурузу и цитрусовые.
Фото: Vostock-photo
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