Экзема: причины, виды, симптомы и методы лечения

Что такое экзема

Экзема — это обобщающее понятие широкого круга острых и хронических воспалительных заболеваний кожи неинфекционного характера, сопровождающихся зудом, покраснениями, воспалениями и сыпью.

Слово «экзема» пришло из греческого языка, в переводе с которого оно означает «вскипать», и является прекрасным описанием одного из симптомов этого заболевания — сыпи, напоминающей пузырьки кипящей воды.

Симптомы экземы

Для экземы характерны внезапные обострения и ремиссии. Сегодня, например, она может неожиданно и во всех смыслах ярко заявить о себе, а уже через несколько недель ее симптомы полностью и бесследно исчезнут.

У детей экзема может появляться на лице, подбородке или груди. У взрослых же ее чаще можно заметить на шее, локтях, внутренней стороне ладоней и под коленками. При этом экзема весьма капризна и может проявиться где угодно и когда угодно. Совсем не обязательно, что, один раз появившись, скажем, на локте , она так и будет поражать этот участок тела.

Несмотря на то что типичными проявлениями экземы являются покраснения и сыпь, вызывающие жжение и зуд, это заболевание весьма многолико и может заявлять о себе самыми разными симптомами. Вот лишь некоторые из них:

болезненные покраснения кожи с характерным зудом;

пузырьковая сыпь, которая может «намокать» и облезать;

мягкий или умеренный зуд, который в некоторых случаях может переходить в серьезное воспаление кожи;

сухая, потрескавшаяся, чешуйчатая или ороговевшая кожа;

желтые чешуйки на бровях и коже головы.

При диагностике экземы важно помнить, что ее симптомы очень индивидуальны, у каждого человека они будут свои. У вас может быть как один симптом этого заболевания, так и все вместе взятые . И совсем не обязательно, что один и тот же вид экземы будет иметь одинаковую картину проявления у двух разных пациентов. Единственный способ узнать наверняка, являются ли ваши проблемы с кожей экземой, — это записаться на прием к дерматологу.