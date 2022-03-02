Экзема на примере Максима Аверина: что провоцирует заболевание и почему оно неизлечимо

Что усиливает заболевание

Экзему может обострять время года: зимой заболевание зачастую активизируется в силу ношения теплой одежды и пересушенного воздуха в помещениях. Весной усилить течение болезни может аллергия на цветение. Свою лепту способны внести частый контакт с бытовой химией и аллергия на ряд продуктов.

Экзема проявляет себя на открытых участках тела. В центре высыпаний формируются наполненные жидкостью пузырьки. Они нестерпимо чешутся, при их вскрытии образуются участки с обильно мокнущей поверхностью, которую нельзя мочить. Постепенно пораженный участок подсыхает, огрубевает и шелушится. В общем, хорошего мало, мягко говоря. Хорошая новость в том, что периоды ремиссии могут быть длительными. У Максима Аверина как раз такой случай. Заболевание возвращается периодами, в последнее время реже.