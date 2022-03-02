Экзема на примере Максима Аверина: что провоцирует заболевание и почему оно неизлечимо
Как проявляет себя экзема
Экзема характеризуется, как было упомянуто выше, проявлением волдырей, зудом, жжением, шелушением. Люди, годами живущие с заболеванием, отмечают, что поражения кожи возвращаются в моменты, когда иммунитет ослаблен и человек продолжительное время живет в состоянии стресса. Хотя специалисты отмечают, что точные механизмы возникновения экземы не изучены, но выделяют следующие факторы риска:
аллергические заболевания;
нейроэндокринные заболевания;
иммунологические заболевания;
дисбактериоз кишечника, заболевания желчного пузыря;
заболевания почек;
хронический стресс;
контакты с раздражающими кожу агентами (касается людей, работающих в определенных условиях, на производстве).
Фото: Pexels.com
Что усиливает заболевание
Экзему может обострять время года: зимой заболевание зачастую активизируется в силу ношения теплой одежды и пересушенного воздуха в помещениях. Весной усилить течение болезни может аллергия на цветение. Свою лепту способны внести частый контакт с бытовой химией и аллергия на ряд продуктов.
Экзема проявляет себя на открытых участках тела. В центре высыпаний формируются наполненные жидкостью пузырьки. Они нестерпимо чешутся, при их вскрытии образуются участки с обильно мокнущей поверхностью, которую нельзя мочить. Постепенно пораженный участок подсыхает, огрубевает и шелушится. В общем, хорошего мало, мягко говоря. Хорошая новость в том, что периоды ремиссии могут быть длительными. У Максима Аверина как раз такой случай. Заболевание возвращается периодами, в последнее время реже.
Фото: GlobalLookPress
«Теперь эта экзема только иногда, когда я особенно сильно понервничаю, может появиться на ногах. Но я уже знаю, как с ней бороться», — обмолвился актер. Добавим также, что заболевание не заразно.
Наталья Щеплева
дерматовенеролог «СМ-Клиники»
Как связаны экзема и стресс
Чаще всего экзема возникает у пациентов с сухой кожей, атопическим дерматитом, у тех, кто в детстве страдал диатезом; также экзема может проявляться как профессиональное заболевание (у людей, часто работающих с водой, — медсестер и др.) из-за пренебрежения уходовыми средствами. Наследственность, наличие хронических заболеваний имеют значение в данном вопросе. Например, атопический дерматит. У «атопиков» экзема возникает достаточно часто, так же как и у аллергиков, пациентов с проблемами ЖКТ, с сахарным диабетом.
Любые хронические заболевания, в том числе кожные, обостряются при эмоциональном стрессе. На фоне стресса заболевание проявляется ярче. Чем мы спокойнее, тем меньше шансов для экземы. Какая терапия существует? Экзема чаще всего не излечивается полностью. Очень важно пользоваться уходовыми средствами, избегать прямых контактов с моющими и химическими средствами, необходимо пользоваться перчатками (а в период обострения такие контакты вообще лучше ограничить). После любого контакта с водой следует пользоваться увлажняющими средствами, это важно делать и когда возникает сухость рук.
Фото: Pexels.com
Профилактика экземы
Сталкиваясь с любыми хроническими дерматозами (к которым относится экзема), мы можем говорить не о вылечивании, а о периодах ремиссии (они могут быть длительными — от нескольких месяцев до нескольких лет). Антигистаминные препараты и местная терапия с использованием гормональных кремов, в составе которых имеются кортикостероиды, показаны большинству пациентов с экземой. Если заболевание протекает тяжело, нужно принимать лекарственные средства внутрь. Но такой прием всегда обсуждается с врачом строго индивидуально.
Существует и профилактика экземы. Она включает все то же применение наружных (увлажняющих) средств, избегание контакта с раздражающими веществами (например, аллергенами, если пациент — аллергик), сбалансированное питание и коррекцию психоэмоционального фона.
Фото: Pexels.com