### Натуральные и синтетическиеRAW — витамины, или сырые (натуральные) легче усваиваются организмом, соответственно сокращают курс лечения и оказывают более положительное воздействие. Синтетические витамины отличаются более доступной ценой, однако и пользы от них значительно меньше, поскольку химический состав их компонентов практически не связывается с органикой организма, они плохо усваиваются. Также стоит понимать, что спустя месяц употребления синтезированных витаминных комплексов, организм практически теряет способность усваивать витамины из пищи. Поэтому при выборе последних нужно обращать внимание на состав, отдавая предпочтение натуральности компонентов и потребности организма в определенных группах витаминов. ### О чем важно помнитьБытует мнение, что сухая кожа говорит о нехватке витаминов А, В, С, однако в отопительный сезон, когда воздух в помещении пересушен, либо при недостаточном употреблении жидкости, жесткой воде из-под крана, неправильным подборе уходовой косметики или резком перепаде температурных режимов — сухость кожи вполне естественное явление, а чрезмерное употребление витаминных комплексов может только навредить организму. Набор веса, слабость, ухудшение мыслительной деятельности приписывают недостатку витамина С, но и это не является правильным определением. Поскольку все перечисленные симптомы могут свидетельствовать о совершенно другой проблеме, например со щитовидной железой. Прежде чем принимать решение проходить витаминный курс лечения, стоит обратиться к специалисту за консультацией. Врач-эндокринолог может грамотно определить, в каких именно витаминах нуждается ваш организм и назначить курс приема в корректных дозах. ### Чем опасен переизбыток витаминов«Избыток витаминов, который называется гипервитаминозом, является опасным последствием для организма и может привести к повышенной возбудимости, тахикардии, аритмии, аллергическим реакциям, диссомнии, тошноте, стойким головным болям. Например, передозировка витамина В1 может стать причиной анафилактического шока, В3 — привести к болям в мышцах и нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы, переизбыток В6 приводит к спутанности сознания и повышенной кислотности желудочного секрета, D — аритмии, почечной недостаточности, гипертензии. Чрезмерное количество витамина A способно обернуться тошнотой, рвотой, светобоязнью, мышечно-суставными болями, диареей. Избыток витамина С также приводит к тошноте, метеоризму, рвоте, кишечным спазмам и прочим, более тяжелым последствиям. Какие анализы сдавать?Исходя из этого, для определения необходимого курса приема витаминных комплексов специалист назначит вам клинический анализ крови, и уже ориентируясь:на свертываемость, уровень лейкоцитов, гемоглобина, холестерина и СОЭ ( скорость оседания эритроцитов) поймет, чего именно не хватает организму. Так же можно сдать:биохимический анализ крови, тесты на витаминный статус,и содержание микроэлементов в организме. Тогда уже, отталкиваясь от показателей веса, пола и возраста, направленности лечения или же профилактики приема, врач способен корректно назначить частоту приема, временные рамки и подобрать правильный витаминный комплекс». ### Кому больше подходит?«Все знают, что в витаминах нуждаются беременные женщины и пожилые люди. Как правило, в случае беременности потребность организма в определенных микроэлементах возрастает на 30%. При этом возникает необходимость в добавочном приеме витаминов группы В, в частности В9, который способствует активному делению клеток. Витамин А принимает активное участие в формировании скелета, Е — способствует формированию плаценты, С — формирует иммунную систему плода, нужны и другие микроэлементы, предотвращающие риск появления анемии у беременной и улучшающие формирование щитовидной железы у ребенка. В преклонном возрасте витамины становятся необходимы по причине физиологических особенностей организма, в частности: снижения объема воды и минералов, уменьшения в клетках числа митохондрий, которые производят энергию, дефицита кислорода, замедления белкового, жирового и углеводного обмена. Естественно, что при наличии всех этих факторов и не совсем правильного питания и образа жизни большинства людей пенсионного возраста нуждаются во всех 13 витаминах, способствующих нормальной жизнедеятельности организма. Среди них можно выделить 5 основных: А В С Е и D. Они и должны присутствовать в выбранных пожилыми людьми комплексах». Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!