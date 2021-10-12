Доброкачественные опухоли: когда стоит бить тревогу, а когда достаточно лишь наблюдать

Какими бывают доброкачественные опухоли

Доброкачественные опухоли растут медленно, раздвигая здоровые ткани. В этом случае клетки опухолевой ткани незначительно отличаются от клеток здоровой и не дают метастазов — не распространяются на другие органы и ткани. А вот злокачественные опухоли растут быстро, прорастают в соседние ткани. Их клетки отличаются от здоровых, поэтому называются атипичными. В большинстве случаев при злокачественных новообразованиях развиваются метастазы и рецидивы.

Информацию о ткани, из которой состоит то или иное доброкачественное новообразование, можно узнать из его названия. Например, фиброма — из фиброзной (волокнистой) ткани. Чаще всего это образования молочной железы, кожи, матки. Опухоли из железистой ткани называют аденомами, часто возникают вследствие гормональных изменений. Это опухоли щитовидной железы, слюнной, молочных желез, простаты, надпочечников, гипофиза. Липома — жировая опухоль (наиболее известна подкожная липома). Миома — из мышечной ткани. Большинство женщин слышали о миоме матки, также бывает фибромиома, когда опухоль образована из фиброзной и мышечной тканей. Гемангиомы состоят из кровеносных сосудов, иногда могут пульсировать. Такую сосудистую опухоль можно увидеть на коже.