Диспареуния: что делать, если во время секса вы испытываете болевые ощущения

Несмотря на то, что диспареуния случается и мужчин, все же чаще всего от этой проблемы страдают женщины. По данным Американской коллегии акушеров и гинекологов, 3 из 4 женщин хотя бы раз в своей своей жизни испытывали боль во время секса.
Диспареуния и ее симптомы
Диспареуния - это боль до, во время, а иногда и после секса. Эта боль может быть как поверхностной, так и более глубокой и распространятся не только на область влагалища, но и на половые губы, головку клитора, промежность, матку, мочевой пузырь и даже поясницу.
Среди наиболее распространенных симптомов диспареунии можно выделить следующие:
- Боль во время проникновения во влагалище полового члена, вибратора или тампона
- Глубокая боль во время фрикций
- Жгучая или тупая боль во время полового акта
- Пульсирующая боль, длящаяся несколько часов после полового акта
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Возможные причины боли
Сухость влагалища
Случается при недостаточном количестве влагалищной смазки. Это может происходить по ряду причин: пониженному либидо, недостаточно времени отведенного на прелюдию, снижение уровня эстрогена, лактация, а также прием некоторых лекарственных препаратов.
Воспалительные и инфекционные заболевания
Молочница, мочеполовая инфекция, заболевания передающиеся половым путем, экзема и другие проблемы с кожей в области гениталий и даже аллергическая реакция на белье - все это может стать причиной болезненного полового акта.
Повреждения или раздражение влагалища
Боль во время секса могут вызывать травмы влагалища, женское обрезание, рубцы от эпизиотомии и гистерэктомии. Использование спермицидов и спринцовок нередко вызывает раздражение влагалища, тем самым усиливая болевые ощущения во время сексуального контакта.
Гинекологические заболевания
Боль при глубоком проникновении чаще всего бывает вызвана такими проблемами, как вагинизм, эндометриоз, опущение влагалища, загиб матки, миома, цистит, синдром раздраженной толстой кишки, геморрой и овариальные кисты яичников.
Эмоциональные факторы
Наши эмоции глубоко переплетаются с сексуальностью и не могут не сказываться на качестве полового акта.
Так тревога, депрессия, недовольство своей внешностью, страх, чувство вины, стыд, смущение - все эти факторы негативно сказываются на либидо и мешают расслабиться, что, в свою очередь, препятствует возбуждению и вызывает боль во время секса.
Проблемы во взаимоотношениях с партером, также не способствуют здоровому сексу. Интересно, что самой распространенной трудностью сексуального характера в отношениях партнеров является - несовпадение секс-драйва. Так, если ваш партнер настаивает на сексе, когда вам этого совсем не хочется, немудрено, что тело может взбунтоваться и ответить болью на нежеланное сексуальное вторжение.
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Время бить тревогу
Несмотря на то, что в некоторых случаях половой акт может причинять дискомфорт, особенно в самый первый раз, он никогда не должен быть болезненным.
Однако понять и почувствовать, где проходит грань между дискомфортом и болью порой бывает слишком сложно. Из-за сложившегося стереотипа о сексе, как о бесконечном источнике удовольствия и череде нескончаемых оргазмов, женщины перестают доверять своему телу и ставят под сомнение наличие и интенсивность испытываемых болевых ощущений: действительно ли мне больно, а может это нормально?
Чтобы диспареуния не переросла в серьезную психологическую проблему, необходимо при первых же ее симптомах обратиться к специалисту.
Диагностика
В силу своей специфики, диспареуния не всегда легко поддается диагностике. Ее нельзя пощупать или рассмотреть с помощью аппарата УЗИ. Диагноз ставится на основании субъективных ощущений женщины и анализе симптомов.
Диагностика может затрудняться еще и из-за того, что многие женщины в силу разных причин намеренно умалчивают о симптомах, предпочитая оставаться один на один со своей проблемой. Тогда как очень важно быть полностью откровенной со своим врачем. Мельчайшая деталь имеет значение. Например такие тонкости, как место сосредоточения и характер боли, будь то при простом касании гениталий, на входе во влагалище или при более глубоком проникновении - ключ к диагностике причин, вызывающих болезненные симптомы.
Как правило, во время консультации доктор задает ряд стандартных вопросов. Прием пройдет намного эффективнее, если вы заранее подготовите на них ответы:
- Случался ли у вас когда-либо безболезненный половой акт, либо вы всегда страдали от диспареунии?
- Достаточно ли у ваз естественной смазки влагалища либо вам приходится использовать аптечный любрикант для улучшения симптомов сухости влагалища?
- Насколько регулярны ваши менструации, испытываете ли вы приливы и сухость влагалища? - История ваших сексуальных контактов для определения наличия риска инфекций, передающихся половым путем.
- Было ли когда-либо над вами совершено сексуальное насилие или подвергались ли вы травмам гениталий.
Второй частью диагностики диспареунии является гинекологический осмотр, во время которого доктор осматривает влагалище на предмет сухости, воспаления, кондилом, рубцов, а также признаки эндометриоза и опухолей малого таза.
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Лечение и профилактика
Как такового специфического лечения диспареунии не существует. В каждом конкретном случае оно подбирается индивидуально и направлено на устранение причин, вызывающих болезненные симптомы.
Например, для облегчения симптомов сухости влагалища, не являющейся побочным эффектом менопаузы и приема лекарств, поможет предварительная стимуляции клитора или использование аптечного любриканта.
Для лечения молочницы доктор скорее всего пропишет противогрибковый препарат. А нетесное хлопковое нижнее белье и адекватная гигиена помогут снизить риск возникновения этой неприятности в будущем.
В случае обнаружения инфекции мочеполового тракта , вам будут назначены антибиотики. Для профилактики этой проблемы в дальнейшем, не пренебрегайте гигиеной и возьмите за правило мочиться после каждого полового акта.
Облегчить воспалительные процессы помогут теплые ванночки с успокаивающими аптечными травяными сборами.
При эндометриозе старайтесь избегайте чрезмерно глубокого проникновения полового члена во влагалище. Для этого лучше выбирать позы, в которых вы сами сможете контролировать этот процесс. Сексуальный контакт желательно планировать в первые две недели после менструации, когда состояние имеет тенденцию быть менее болезненным.