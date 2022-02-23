Дисменорея: откуда берется боль во время месячных и как от нее избавиться

Акушеры-гинекологи выделяют первичную и вторичную дисменорею. Первичная дисменорея — это самостоятельное заболевание, которое не сопровождается нарушениями строения и функции органов малого таза. Это диагноз исключения, то есть после детального обследования не выявлено нарушений, но женщина все равно испытывает боли в первые дни менструального цикла.

Первичная дисменорея возникает через 6-12 месяцев после менархе (первой менструации), но у некоторых подростков может длиться до 2 лет после. Ее распространенность уменьшается с увеличением возраста у большинства женщин.

Пациенты описывают боль, которая возникает незадолго до или в начале кровотечения и продолжается до 72 часов. Боль локализуется в надлобковой области и может иррадиировать в верхнюю часть бедра или спину или и в то и другое. Интенсивность боли обычно достигает максимума через 24-36 часов после начала менструации, и ее продолжительность редко превышает несколько дней. Дополнительные симптомы включают тошноту, рвоту, вздутие живота и диарею.