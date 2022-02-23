Дисменорея: откуда берется боль во время месячных и как от нее избавиться
Эльвира Семенова
врач — акушер-гинеколог высшей категории
Первичная и вторичная дисменорея
Болезненные менструации у акушеров-гинекологов называются дисменорея и являются наиболее распространенным гинекологическим заболеванием. Распространенность варьируется в широких пределах — от 17% до 90%. Некоторые женщины испытывают незначительную боль, в то время как жизнь других женщин (до 15%) значительно ухудшается во время менструации, в результате чего им приходится отказываться от работы в эти дни или пропускать школу.
Акушеры-гинекологи выделяют первичную и вторичную дисменорею. Первичная дисменорея — это самостоятельное заболевание, которое не сопровождается нарушениями строения и функции органов малого таза. Это диагноз исключения, то есть после детального обследования не выявлено нарушений, но женщина все равно испытывает боли в первые дни менструального цикла.
Первичная дисменорея возникает через 6-12 месяцев после менархе (первой менструации), но у некоторых подростков может длиться до 2 лет после. Ее распространенность уменьшается с увеличением возраста у большинства женщин.
Пациенты описывают боль, которая возникает незадолго до или в начале кровотечения и продолжается до 72 часов. Боль локализуется в надлобковой области и может иррадиировать в верхнюю часть бедра или спину или и в то и другое. Интенсивность боли обычно достигает максимума через 24-36 часов после начала менструации, и ее продолжительность редко превышает несколько дней. Дополнительные симптомы включают тошноту, рвоту, вздутие живота и диарею.
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Симптомы, указывающие на дисменорею (не только боль)
Факторы риска первичной дисменореи:
возраст моложе 30 лет;
индекс массы тела менее 20;
курение;
менархе в возрасте до 12 лет;
более длительные менструальные циклы;
нерегулярные или обильные менструации;
семейный анамнез дисменореи.
Распространенность первичной дисменореи средней и тяжелой степени обычно уменьшается с возрастом женщин, роды также приводят к снижению распространенности и тяжести первичной дисменореи. НО! Улучшения не наблюдаются у женщин, у которых беременность закончилась выкидышем или абортом.
Классические симптомы первичной дисменореи:
• менструальные боли начались в течение нескольких месяцев или в течение 2 лет после менархе;
• боль начинается непосредственно перед менструацией или в начале менструации;
• боль внизу живота и может распространяться на спину, внутреннюю поверхность бедер или на то и другое;
• боль редко длится более 72 часов;
• боль носит эпизодический и спазматический характер;
• боль одинакова от одного менструального цикла к следующему;
• дополнительные симптомы: тошнота и рвота, усталость, головные боли, головокружение и нарушения сна.
Почему она возникает
Первичная дисменорея, по-видимому, является результатом повышенной секреции простагландинов (специальные вещества, стимулирующие интенсивные сокращения мышцы матки). Эти вещества контролируются уровнем прогестерона (гормона 2-й фазы менструального цикла). При недостатке этого гормона уровень простагландинов возрастает, и они становятся более активными. Эти же вещества усиливают сокращение мускулатуры кишечника — отсюда и диарея, и вздутие живота.
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Лечение: гормональное и не только
Поскольку первичная дисменорея возникает у подростков и часто продолжается и в зрелом возрасте, различные варианты лечения могут быть приемлемы для одной и той же женщины в зависимости от стадии жизни.
Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) эффективны для лечения дисменореи примерно у 70-80% женщин. Подавление овуляции приводит к снижению выработки веществ, вызывающих сильное сокращение матки. Гормональные контрацептивы длительного применения (пластыри, внутриматочные системы) могут быть более эффективными, чем препараты циклического применения (комбинированные контрацептивы). Препараты, содержащие только прогестерон, также, по-видимому, являются эффективными методами лечения первичной дисменореи.
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Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) считаются препаратами первой линии лечения первичной дисменореи, и они обеспечивают эффективное обезболивание для подавляющего большинства женщин. Они работают по двум направлениям:
подавляют выработку простагландинов по тому же механизму, что и понижают температуру тела при лихорадке. Снижение уровня простагландинов в стенках матки связано с возвращением к нормальной сократительной способности матки и уменьшением менструальных болей.
нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) обладают дополнительным преимуществом прямой обезболивающей активности на уровне центральной нервной системы. Последний метаанализ 70 исследований, в которых НПВС оценивались по их относительной эффективности, а также по их побочным эффектам и профилям безопасности у женщин с дисменореей, выявил что флурбипрофен (Стрепсилс, Ракстан-Сановель), тиапрофеновая кислота и нимесулид (Найз, Нимесил) были наиболее оптимальными НПВС.
Нестероидные противовоспалительные препараты следует принимать по мере необходимости, лучше соблюдать режим дозирования по расписанию, и даже можно начинать за 1-2 дня до наступления менструации.
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