Девушке, которая родилась без вагины, сконструировали ее из кожи рыбы

Успешная операция поможет девушке, которая родилась без вагины, вести нормальную половую жизнь, сообщает британское издание Daily Mail.

Врачи в университетской больнице Федерального университета Сеара на северо-востоке Бразилии провели операцию и сняли ее для научного журнала.

У 17-летней жительницы Бразилии был диагностирован синдром Майера-Рокитанского-Кастера-Хаузера. Это генетическое заболевание, поражающее примерно одну из 4500 девочек (0,045 процента родов), которое оставляет их без влагалища или матки.

«Процедура предложила этой пациентке анатомическое и функциональное влагалище с помощью простой, безопасной, легкой, эффективной, быстрой и минимально инвазивной процедуры», — пишет профессор Леонардо Безерра, под руководством которого прошла операция. Он является пионером подобных процедур, впервые он провел такую операцию в прошлом году 35-летней пациентке.

Для конструирования влагалища врачи использовали шкуру рыбы тилапии, которая является одним из самых популярных морепродуктов в США. Кожу рыбы стерилизовали с использованием химикатов и радиации в лаборатории. Внутри эта кожа способна к заживлению ран, также она может растягиваться, как и подобает стенкам влагалища.