Девушке, которая родилась без вагины, сконструировали ее из кожи рыбы

Успешная операция поможет девушке, которая родилась без вагины, вести нормальную половую жизнь, сообщает британское издание Daily Mail.
Врачи в университетской больнице Федерального университета Сеара на северо-востоке Бразилии провели операцию и сняли ее для научного журнала.
У 17-летней жительницы Бразилии был диагностирован синдром Майера-Рокитанского-Кастера-Хаузера. Это генетическое заболевание, поражающее примерно одну из 4500 девочек (0,045 процента родов), которое оставляет их без влагалища или матки.
«Процедура предложила этой пациентке анатомическое и функциональное влагалище с помощью простой, безопасной, легкой, эффективной, быстрой и минимально инвазивной процедуры», — пишет профессор Леонардо Безерра, под руководством которого прошла операция. Он является пионером подобных процедур, впервые он провел такую операцию в прошлом году 35-летней пациентке.
Для конструирования влагалища врачи использовали шкуру рыбы тилапии, которая является одним из самых популярных морепродуктов в США. Кожу рыбы стерилизовали с использованием химикатов и радиации в лаборатории. Внутри эта кожа способна к заживлению ран, также она может растягиваться, как и подобает стенкам влагалища.
Это не поможет девушке иметь детей, поскольку процедура конструирует только вагину, но не матку, однако даст ей возможности вести полноценную сексуальную жизнь. Что касается клитора, то он был у нее изначально, как и половые губы.
Профессор Безарра и его коллеги опубликовали свой отчет в журнале «Плодородие и бесплодие».
Текст: Александра Романова
Фото: Vostock Photo
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