passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Девушке, которая родилась без вагины, сконструировали ее из кожи рыбы

17-летней девушке провели уникальную операцию.

Успешная операция поможет девушке, которая родилась без вагины, вести нормальную половую жизнь, сообщает британское издание Daily Mail.

Врачи в университетской больнице Федерального университета Сеара на северо-востоке Бразилии провели операцию и сняли ее для научного журнала.

У 17-летней жительницы Бразилии был диагностирован синдром Майера-Рокитанского-Кастера-Хаузера. Это генетическое заболевание, поражающее примерно одну из 4500 девочек (0,045 процента родов), которое оставляет их без влагалища или матки.

«Процедура предложила этой пациентке анатомическое и функциональное влагалище с помощью простой, безопасной, легкой, эффективной, быстрой и минимально инвазивной процедуры», — пишет профессор Леонардо Безерра, под руководством которого прошла операция. Он является пионером подобных процедур, впервые он провел такую операцию в прошлом году 35-летней пациентке.

Для конструирования влагалища врачи использовали шкуру рыбы тилапии, которая является одним из самых популярных морепродуктов в США. Кожу рыбы стерилизовали с использованием химикатов и радиации в лаборатории. Внутри эта кожа способна к заживлению ран, также она может растягиваться, как и подобает стенкам влагалища.

Это не поможет девушке иметь детей, поскольку процедура конструирует только вагину, но не матку, однако даст ей возможности вести полноценную сексуальную жизнь. Что касается клитора, то он был у нее изначально, как и половые губы.

Профессор Безарра и его коллеги опубликовали свой отчет в журнале «Плодородие и бесплодие».

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!