Детская аптечка: что должно быть под рукой, когда в доме появился новорожденный

Предметы гигиены

Чтобы облегчить себе задачу, стоит изначально распределить составляющие аптечки по группам. Препаратов и предметов не должно быть много - только самое необходимое. В случае чего-то серьезного самолечение опасно, понадобится врач.

Вата

Из нее можно будет скатывать жгутики, чтобы осторожно прочистить носик или ушки, протереть лицо или глаза.

Влажные салфетки

Обязательно должны быть в аптечке и на пеленальном столике. Понадобятся, чтобы протереть попу ребенку, вытереть руки маме. Салфетки стоит выбирать без отдушек и спирта.

Маникюрные ножницы

Родители со знанием дела говорят, что ноготки и младенцев растут на удивление быстро, первый раз нужно будет стричь уже через две недели. Новоиспеченным мамам зачастую страшно, вдруг малыш дернется! Производители это, конечно, предусмотрели и потому для детей выпускаются специальные ножницы с тупыми концами. Особенно хвалят марку Pigeon.

Детский крем

Классика жанра, что называется. Крем понадобится для массажа, гимнастики, смазать появляющиеся корочки. Производителей множество - на любой вкус и бюджет. Думаем, есть смысл брать крем без парфюмерных отдушек.

Крем под подгузники

Нужен, чтобы избежать опрелостей и раздражения - порой они неизбежны. Многие советуют использовать «Бепантен». Этот же крем пригодится и маме смазывать соски после/перед кормлением - смывать его затем не нужно, он безопасен для крохи.

Присыпка

То, что было в аптечке каждой мамы в советские времена. Сейчас присыпкой пользуются не все, но на всякий случай пусть будет. Может, вам она понравится в использовании больше крема под подгузники.

Водный термометр

Ребенка можно купать при температуре 37 градусов. Одни родители измеряют температуру по старинке: опуская в воду локоть. Но термометр, думается, надежнее.