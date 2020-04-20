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Детская аптечка: что должно быть под рукой, когда в доме появился новорожденный

Будущие родители в преддверии появления малыша спешно закупают все необходимое: вещи, коляску, кроватку, подгузники. Аптечкой часто занимаются в последнюю очередь. Не будучи медиками не все понимают, что точно может понадобиться в первые месяцы жизни. Не навредит ли то или иное лекарство? Составили список на основе рекомендаций врачей-педиатров.

Предметы гигиены

Чтобы облегчить себе задачу, стоит изначально распределить составляющие аптечки по группам. Препаратов и предметов не должно быть много - только самое необходимое. В случае чего-то серьезного самолечение опасно, понадобится врач.

Вата

Из нее можно будет скатывать жгутики, чтобы осторожно прочистить носик или ушки, протереть лицо или глаза.

Влажные салфетки

Обязательно должны быть в аптечке и на пеленальном столике. Понадобятся, чтобы протереть попу ребенку, вытереть руки маме. Салфетки стоит выбирать без отдушек и спирта.

Маникюрные ножницы

Родители со знанием дела говорят, что ноготки и младенцев растут на удивление быстро, первый раз нужно будет стричь уже через две недели. Новоиспеченным мамам зачастую страшно, вдруг малыш дернется! Производители это, конечно, предусмотрели и потому для детей выпускаются специальные ножницы с тупыми концами. Особенно хвалят марку Pigeon.

Детский крем

Классика жанра, что называется. Крем понадобится для массажа, гимнастики, смазать появляющиеся корочки. Производителей множество - на любой вкус и бюджет. Думаем, есть смысл брать крем без парфюмерных отдушек.

Крем под подгузники

Нужен, чтобы избежать опрелостей и раздражения - порой они неизбежны. Многие советуют использовать «Бепантен». Этот же крем пригодится и маме смазывать соски после/перед кормлением - смывать его затем не нужно, он безопасен для крохи.

Присыпка

То, что было в аптечке каждой мамы в советские времена. Сейчас присыпкой пользуются не все, но на всякий случай пусть будет. Может, вам она понравится в использовании больше крема под подгузники.

Водный термометр

Ребенка можно купать при температуре 37 градусов. Одни родители измеряют температуру по старинке: опуская в воду локоть. Но термометр, думается, надежнее.

Фото: Pexels.com

Группы препаратов

По словам модного столичного педиатра Федора Катасонова, в аптечке не должно быть ничего лишнего. Не злоупотребляйте аптечными средствами - иммунитет самостоятельно справится с рядом инфекций. Например, антибиотики необходимо использовать только по назначению врача. Кишечная инфекция ими не лечится. И если за двое суток антибиотик не помог, значит продолжать нет смысла - нужен врач. Но что же все-таки точно должно быть?

Жаропонижающие

Тут все врачи сходятся во мнении: парацетамол детский и ибупрофен (нурофен). Они снимают боль и температуру. Когда сбивать температуру? Если видите, что ребенку плохо и он явно терпить боль. Не нужно при этом ребенка укутывать, а вот обтирать водой - да. Но точно не спиртом!

Антигистаминные препараты

При аллергии антигистаминное средство стоит давать сразу. Приобретите в аптечку цетиризин или левоцетиризин, зиртек.

От желудка

Для младенцев большую опасность представляет собой диарея, которая может повлечь обезвоживание организма. Например, в случае ротавирусной инфекции. Смысл не том, чтобы избавить ребенка от поноса, а в том, чтобы облегчить его состояние. В этом вопросе врачи расходятся. Одни советуют иметь под рукой «Регидрон», «Смекту» и «Энтеросгель». А тот же Катасонов уверяет, что «Регидрон» - это больше для взрослых. А грудничку подойдет сладенькая вода или следующий напиток: на литр воды нужно взять ложку соли и ложку сахара. Поить дробно, по чайной ложке.

Антисептики

Перекись водорода, которой нужно обрабатывать пупочную ранку перед нанесением зеленки. Концентрация - не больше 3%. К антисептикам также относится «Мирамистин». Пригодится для обработки ранок и ссадин - не только детям, но и взрослым.

Пантенол

Особенно летом. Средство поможет, если вдруг младенец окажется на солнце. Этим летом вряд ли кто-то из нас поедет в отпуск, но тем не менее, коварные солнечные лучи могут сделать свое дело и на лужайке в парке.

Фото: pexels.com

Что еще?

  • Физраствор. Нужен для промывания носа перед закапыванием лекарств против насморка. Младенцы не умеют высмаркиваться. Зная об этом, приобретите аспиратор для носа (соплеотсос). Также, чтобы избавить от соплей, используются солевые растворы - можно промывать или орошать ими нос. Помните, что ребенок не должен спать с открытым ртом - это вредно.

  • Газоотводные трубки. Настоящее спасение от колик. Правда, не все берутся их использовать (тут ведь навык нужен). Но намучившиеся с газообразованием у малышей мамы точно говорят спасибо их производителям. Большинство предпочитают бороться с этой напастью с помощью «Эспумизана L».

  • Когда режутся зубы. Использовать охлажденные прорезыватели, в трудных случаях давать ибупрофен. Помните, что гели с лидокаином для десен запрещены в США из-за нескольких смертельных случаев - от греха подальше.

Также напомним, что аптечка должна быть недоступна для детей. Груднички, понятное дело, вряд ли до нее доберутся, а вот дети постарше порой проявляют чудеса находчивости, что чревато.

Фото: Pexels.com

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