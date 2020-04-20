Детская аптечка: что должно быть под рукой, когда в доме появился новорожденный
Предметы гигиены
Чтобы облегчить себе задачу, стоит изначально распределить составляющие аптечки по группам. Препаратов и предметов не должно быть много - только самое необходимое. В случае чего-то серьезного самолечение опасно, понадобится врач.
Вата
Из нее можно будет скатывать жгутики, чтобы осторожно прочистить носик или ушки, протереть лицо или глаза.
Влажные салфетки
Обязательно должны быть в аптечке и на пеленальном столике. Понадобятся, чтобы протереть попу ребенку, вытереть руки маме. Салфетки стоит выбирать без отдушек и спирта.
Маникюрные ножницы
Родители со знанием дела говорят, что ноготки и младенцев растут на удивление быстро, первый раз нужно будет стричь уже через две недели. Новоиспеченным мамам зачастую страшно, вдруг малыш дернется! Производители это, конечно, предусмотрели и потому для детей выпускаются специальные ножницы с тупыми концами. Особенно хвалят марку Pigeon.
Детский крем
Классика жанра, что называется. Крем понадобится для массажа, гимнастики, смазать появляющиеся корочки. Производителей множество - на любой вкус и бюджет. Думаем, есть смысл брать крем без парфюмерных отдушек.
Крем под подгузники
Нужен, чтобы избежать опрелостей и раздражения - порой они неизбежны. Многие советуют использовать «Бепантен». Этот же крем пригодится и маме смазывать соски после/перед кормлением - смывать его затем не нужно, он безопасен для крохи.
Присыпка
То, что было в аптечке каждой мамы в советские времена. Сейчас присыпкой пользуются не все, но на всякий случай пусть будет. Может, вам она понравится в использовании больше крема под подгузники.
Водный термометр
Ребенка можно купать при температуре 37 градусов. Одни родители измеряют температуру по старинке: опуская в воду локоть. Но термометр, думается, надежнее.
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Группы препаратов
По словам модного столичного педиатра Федора Катасонова, в аптечке не должно быть ничего лишнего. Не злоупотребляйте аптечными средствами - иммунитет самостоятельно справится с рядом инфекций. Например, антибиотики необходимо использовать только по назначению врача. Кишечная инфекция ими не лечится. И если за двое суток антибиотик не помог, значит продолжать нет смысла - нужен врач. Но что же все-таки точно должно быть?
Жаропонижающие
Тут все врачи сходятся во мнении: парацетамол детский и ибупрофен (нурофен). Они снимают боль и температуру. Когда сбивать температуру? Если видите, что ребенку плохо и он явно терпить боль. Не нужно при этом ребенка укутывать, а вот обтирать водой - да. Но точно не спиртом!
Антигистаминные препараты
При аллергии антигистаминное средство стоит давать сразу. Приобретите в аптечку цетиризин или левоцетиризин, зиртек.
От желудка
Для младенцев большую опасность представляет собой диарея, которая может повлечь обезвоживание организма. Например, в случае ротавирусной инфекции. Смысл не том, чтобы избавить ребенка от поноса, а в том, чтобы облегчить его состояние. В этом вопросе врачи расходятся. Одни советуют иметь под рукой «Регидрон», «Смекту» и «Энтеросгель». А тот же Катасонов уверяет, что «Регидрон» - это больше для взрослых. А грудничку подойдет сладенькая вода или следующий напиток: на литр воды нужно взять ложку соли и ложку сахара. Поить дробно, по чайной ложке.
Антисептики
Перекись водорода, которой нужно обрабатывать пупочную ранку перед нанесением зеленки. Концентрация - не больше 3%. К антисептикам также относится «Мирамистин». Пригодится для обработки ранок и ссадин - не только детям, но и взрослым.
Пантенол
Особенно летом. Средство поможет, если вдруг младенец окажется на солнце. Этим летом вряд ли кто-то из нас поедет в отпуск, но тем не менее, коварные солнечные лучи могут сделать свое дело и на лужайке в парке.
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Что еще?
Физраствор. Нужен для промывания носа перед закапыванием лекарств против насморка. Младенцы не умеют высмаркиваться. Зная об этом, приобретите аспиратор для носа (соплеотсос). Также, чтобы избавить от соплей, используются солевые растворы - можно промывать или орошать ими нос. Помните, что ребенок не должен спать с открытым ртом - это вредно.
Газоотводные трубки. Настоящее спасение от колик. Правда, не все берутся их использовать (тут ведь навык нужен). Но намучившиеся с газообразованием у малышей мамы точно говорят спасибо их производителям. Большинство предпочитают бороться с этой напастью с помощью «Эспумизана L».
Когда режутся зубы. Использовать охлажденные прорезыватели, в трудных случаях давать ибупрофен. Помните, что гели с лидокаином для десен запрещены в США из-за нескольких смертельных случаев - от греха подальше.
Также напомним, что аптечка должна быть недоступна для детей. Груднички, понятное дело, вряд ли до нее доберутся, а вот дети постарше порой проявляют чудеса находчивости, что чревато.
Фото: Pexels.com
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