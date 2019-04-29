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Деликатный вопрос: как сохранить молодость и упругость кожи в области декольте

Область декольте достаточно уязвимая зона – она быстрее подвергается возрастным изменениям, чем лицо и остальное тело. Здесь более тонкая кожа и не так сильно выражена подкожная клетчатка. Именно эта область чаще всего подвергается воздействию прямых солнечных лучей, когда мы загораем или просто находимся на солнце, вследствие чего здесь гораздо чаще появляется пигментация и купероз. Поэтому за кожей в области декольте нужно ухаживать так же тщательно и бережно, как за лицом, а летом ее в обязательном порядке необходимо защищать при помощи кремов с SPF. Подробнее — в материале Passion.ru и Владимира Плахотина.
Владимир Плахотин,
пластический хирург

Шаг 1: очищение и увлажнение

Для ухода за зоной декольте лучше использовать специальную косметику, хотя кремы для лица тоже подходят. Область декольте нуждается в регулярном питании и увлажнении. В составе уходовых средств нужно искать натуральные масла (масло ши), витамин Е, антиоксиданты, гиалуроновую кислоту и пептиды.

Также не забывайте о том, что очищение кожи – это лучший способ омолодить ее. Ведь убирая с поверхности кожи слой омертвевших клеток, мы улучшаем клеточное дыхание, плюс стимулируем местное кровообращение, что в свою очередь позволяет клеткам постоянно обновляться. Для очищения кожи в данной области подходят мягкие пилинги и гоммажи, которые следует делать не менее 1-2 раз в неделю. В домашних условиях можно использовать кофейный скраб на основе кофейной гущи.

Фото: Vostock Photo/Shutterstock

Шаг 2: маски и массаж

Не стоит пренебрегать дополнительным уходом за кожей в области декольте: питательными и увлажняющими масками, которые, кстати говоря, можно приготовить даже в домашних условиях. Зона декольте любит фруктовый уход, маски можно приготовить из клубники, банана, персиков или абрикосов. Клубнику можно использовать в «чистом» виде, предварительно измельчив ее, а в остальные фрукты можно добавить сливки, сметану или молоко, что позволит не только поухаживать за кожей, но и немного ее отбелить. Фруктовые маски нужно наносить минут на 15-20, затем смывать теплой водой.

К домашним способам ухода за кожей в области декольте также можно отнести массаж и контрастный душ. Оба эти способа стимулируют кровообращение, что способствует регенерации кожи и увеличению выработки коллагена и эластина. Контрастный душ при желании можно заменить кубиками льда на основе отваров трав (ромашки, мяты и т.д.), которыми дважды в день утром и вечером можно протирать кожу в зоне декольте перед нанесением крема. Что же касается массажа, то его под силу выполнить любой женщине самостоятельно. Главное, использовать для этой цели специальные массажные масла. Или взять обычное оливковое масло – оно прекрасно ухаживает за кожей и абсолютно безопасно с точки зрения аллергенов. Массаж зоны декольте делается при помощи поглаживаний, круговых и спиралевидных движений, которые должны быть бережными, ведь кожа в этой области достаточно тонкая. Самомассаж можно делать 1-2 раза в неделю по 10 минут максимум.

Фото: Vostock Photo/Shutterstock

Шаг 3: помощь профессионалов

Профессиональный уход за областью декольте включает в себя несколько направлений: это и поверхностные пилинги, и инъекционные методики (биоревитализация, мезотерапия), и лазерное лечение, которое позволяет решить сразу несколько задач – омоложение, гиперпигментация, купероз, избавление от морщин. Если увядание данной зоны является выраженным, наблюдаются глубокие морщины, пациентам показано армирование при помощи инъекций препаратов на основе полимолочной кислоты (Скульптра) или гидроксиапатита кальция (Радиесс) или нитевой лифтинг. В более сложных случаях возрастные проблемы решаются с помощью хирургической подтяжки кожи.

Текст: Владимир Плахотин

Фото: Vostock Photo

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