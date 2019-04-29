Деликатный вопрос: как сохранить молодость и упругость кожи в области декольте

Шаг 2: маски и массаж

Не стоит пренебрегать дополнительным уходом за кожей в области декольте: питательными и увлажняющими масками, которые, кстати говоря, можно приготовить даже в домашних условиях. Зона декольте любит фруктовый уход, маски можно приготовить из клубники, банана, персиков или абрикосов. Клубнику можно использовать в «чистом» виде, предварительно измельчив ее, а в остальные фрукты можно добавить сливки, сметану или молоко, что позволит не только поухаживать за кожей, но и немного ее отбелить. Фруктовые маски нужно наносить минут на 15-20, затем смывать теплой водой.

К домашним способам ухода за кожей в области декольте также можно отнести массаж и контрастный душ. Оба эти способа стимулируют кровообращение, что способствует регенерации кожи и увеличению выработки коллагена и эластина. Контрастный душ при желании можно заменить кубиками льда на основе отваров трав (ромашки, мяты и т.д.), которыми дважды в день утром и вечером можно протирать кожу в зоне декольте перед нанесением крема. Что же касается массажа, то его под силу выполнить любой женщине самостоятельно. Главное, использовать для этой цели специальные массажные масла. Или взять обычное оливковое масло – оно прекрасно ухаживает за кожей и абсолютно безопасно с точки зрения аллергенов. Массаж зоны декольте делается при помощи поглаживаний, круговых и спиралевидных движений, которые должны быть бережными, ведь кожа в этой области достаточно тонкая. Самомассаж можно делать 1-2 раза в неделю по 10 минут максимум.