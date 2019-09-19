Первая беременность после 35 лет: что вам нужно знать, прежде чем решиться на зачатие

5 шагов к зачатию

Соблюдение этих несложных правил поможет увеличить шансы на зачатие здорового потомства.

Полное медицинское обследование

Перед как начать планировать беременность, пройдите полное медицинское обследование и запишитесь на прием к врачу-гинекологу. Он составит индивидуальные рекомендации для скорейшего зачатия, основанные на вашем возрасте, медицинском анамнезе и физической форме.

Женщинам в возрасте 35-40 лет Американское сообщество репродуктивной медицины рекомендует обращаться за помощью к специалистам по бесплодию, если желанная беременность не наступает после 6 месяцев безуспешных попыток зачатия.

Индивидуальный расчет овуляции

Многие женщины упускают свой шанс на зачатие, неэффективно используя так называемое окно фертильности, которое открывается за 5 дней до овуляции и закрывается в день наступление этой самой овуляции.

В идеале при классическом 28-дневном менструальном цикле овуляция должна наступать ровно за 2 недели до предполагаемого дня начала месячных. Однако это происходит меньше чем в 30% случаев. В результате, планируя зачатие вокруг предполагаемой даты овуляции, многие женщины по старинке концентрируются лишь на окне с 10 по 17 день цикла, упуская тем самым "настоящую" овуляцию и реальную возможность забеременеть.

Определение овуляторного цикла

Учитывая, что с возрастом менструальный цикл становится менее регулярным, после 35-ти предсказать фертильные дни становится значительно сложнее.

Однако мы можете воссоздать график своего овуляторного цикла используя ежемесячную таблицу, в которую необходимо вносить результаты регулярных измерений базальной температуры, а также наблюдения за цервикальной слизью, отделяемой из шейки матки во время овуляции.

Обратитесь к гинекологу, если у вас есть причины предполагать, что овуляция не всегда регулярна или вовсе отсутствует, а также если лютеиновая фаза (период между овуляцией и первым днем менструации) короче 10 дней. Эти симптомы могут быть признаками более серьезного заболевания, препятствующего зачатию.