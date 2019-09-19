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Первая беременность после 35 лет: что вам нужно знать, прежде чем решиться на зачатие

Снижение женской репродуктивной функции - процесс постепенный. Если в возрасте от 19 до 26 лет шанс забеременеть в самый фертильный день составляет более 50%, то уже с 27 до 35 лет, вероятность зачатия снижается на 10%. После 35-ти шансы на беременность составляют около 30% и продолжают стабильно уменьшаться, пока женщина в конечном итоге не достигает менопаузы. Как быть, когда биологические часы поджимают, а долгожданная беременность так и не наступает - в материале Passion.ru.

Несмотря на статистику, женская репродуктивная функция базируется не столько на возрасте, сколько на “овуляторном резерве” или, как его еще называют, “резерве яичников”. Этот собирательный термин описывает количество и качество яйцеклеток, которые имеются в распоряжении женщины для овуляции и оплодотворения.

Каждая женщина уже рождается с определенным запасом яйцеклеток. По данным Американского колледжа акушерства и гинекологии, на момент рождения в яичниках женщины имеется около 2 млн яйцеклеток, из которых только 300 - 500 тысяч доживают до первой менструации. И лишь примерно 400 из этих яйцеклеток, войдут в овуляторный резерв женщины и будут расходоваться на протяжении всего репродуктивного цикла.

После 35-ти количество жизнеспособных яйцеклеток начинает стремительно уменьшаться, существенно снижая частоту зачатия, рассчитанную на один менструальный цикл. На этот процесс также может влиять длительный прием подавляющих овуляцию контрацептивов, а также ряд женских заболеваний, например, синдром полиукистоза яичников.

Фото: vostock-photo

5 шагов к зачатию

Соблюдение этих несложных правил поможет увеличить шансы на зачатие здорового потомства.

Полное медицинское обследование

Перед как начать планировать беременность, пройдите полное медицинское обследование и запишитесь на прием к врачу-гинекологу. Он составит индивидуальные рекомендации для скорейшего зачатия, основанные на вашем возрасте, медицинском анамнезе и физической форме.

Женщинам в возрасте 35-40 лет Американское сообщество репродуктивной медицины рекомендует обращаться за помощью к специалистам по бесплодию, если желанная беременность не наступает после 6 месяцев безуспешных попыток зачатия.

Индивидуальный расчет овуляции

Многие женщины упускают свой шанс на зачатие, неэффективно используя так называемое окно фертильности, которое открывается за 5 дней до овуляции и закрывается в день наступление этой самой овуляции.

В идеале при классическом 28-дневном менструальном цикле овуляция должна наступать ровно за 2 недели до предполагаемого дня начала месячных. Однако это происходит меньше чем в 30% случаев. В результате, планируя зачатие вокруг предполагаемой даты овуляции, многие женщины по старинке концентрируются лишь на окне с 10 по 17 день цикла, упуская тем самым "настоящую" овуляцию и реальную возможность забеременеть.

Определение овуляторного цикла

Учитывая, что с возрастом менструальный цикл становится менее регулярным, после 35-ти предсказать фертильные дни становится значительно сложнее.

Однако мы можете воссоздать график своего овуляторного цикла используя ежемесячную таблицу, в которую необходимо вносить результаты регулярных измерений базальной температуры, а также наблюдения за цервикальной слизью, отделяемой из шейки матки во время овуляции.

Обратитесь к гинекологу, если у вас есть причины предполагать, что овуляция не всегда регулярна или вовсе отсутствует, а также если лютеиновая фаза (период между овуляцией и первым днем менструации) короче 10 дней. Эти симптомы могут быть признаками более серьезного заболевания, препятствующего зачатию.

Фото: vostock-photo

Отсутствие стресса

Существует немало примеров, когда долгожданное зачатие наступает после того, когда доведенная до отчаяния пара бросает все попытки забеременеть и принимает решение жить в свое удовольствие или усыновить ребенка. Многим это кажется чудом и подарком свыше, однако, подобным историям есть достаточно научное объяснение.

Согласно одному из исследований, у женщин с высоким уровнем альфа-амилазы, вещества, которое содержится в слюне и является биомаркером хронического стресса и снижения фертильности, способность к зачатию в течении шести менструальных циклов была на 12 % ниже, чем у женщины с низким уровнем альфа-амилазы.

Для другого исследования ученые собрали образцы слюны для анализа гормонов стресса у женщин, пытавшихся забеременеть, наблюдая их в течение последующих 12 месяцев. В результате, женщинам с самым высоким уровнем альфа-амилазы потребовалось в среднем на 29% больше времени для зачатия, чем женщинам с самыми низкими уровнями этого вещества.

Спокойствие, только спокойствие

В ожидание заветных двух полосок, постарайтесь сохранять оптимизм и душевное равновесие, так как физиологические последствия стресса могут не только приводить к нарушению менструального цикла, но и вызывать сложности с зачатием.

Рандомизированное контролируемое исследование проводимое, среди женщин проходящих процедуру ЭКО показало, что тем, кто участвовал в программе управления стрессом и регулярно занимался релаксацией, значительно чаще удавалось забеременеть и выносить ребенка, нежели тем, кто отказался от участия в подобных мероприятиях.

Текст: Елизавета Петрова

Фото: vostock-photo

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