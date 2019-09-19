Первая беременность после 35 лет: что вам нужно знать, прежде чем решиться на зачатие

Несмотря на статистику, женская репродуктивная функция базируется не столько на возрасте, сколько на “овуляторном резерве” или, как его еще называют, “резерве яичников”. Этот собирательный термин описывает количество и качество яйцеклеток, которые имеются в распоряжении женщины для овуляции и оплодотворения.
Каждая женщина уже рождается с определенным запасом яйцеклеток. По данным Американского колледжа акушерства и гинекологии, на момент рождения в яичниках женщины имеется около 2 млн яйцеклеток, из которых только 300 - 500 тысяч доживают до первой менструации. И лишь примерно 400 из этих яйцеклеток, войдут в овуляторный резерв женщины и будут расходоваться на протяжении всего репродуктивного цикла.
После 35-ти количество жизнеспособных яйцеклеток начинает стремительно уменьшаться, существенно снижая частоту зачатия, рассчитанную на один менструальный цикл. На этот процесс также может влиять длительный прием подавляющих овуляцию контрацептивов, а также ряд женских заболеваний, например, синдром полиукистоза яичников.
Фото: vostock-photo
5 шагов к зачатию
Соблюдение этих несложных правил поможет увеличить шансы на зачатие здорового потомства.
Полное медицинское обследование
Перед как начать планировать беременность, пройдите полное медицинское обследование и запишитесь на прием к врачу-гинекологу. Он составит индивидуальные рекомендации для скорейшего зачатия, основанные на вашем возрасте, медицинском анамнезе и физической форме.
Женщинам в возрасте 35-40 лет Американское сообщество репродуктивной медицины рекомендует обращаться за помощью к специалистам по бесплодию, если желанная беременность не наступает после 6 месяцев безуспешных попыток зачатия.
Индивидуальный расчет овуляции
Многие женщины упускают свой шанс на зачатие, неэффективно используя так называемое окно фертильности, которое открывается за 5 дней до овуляции и закрывается в день наступление этой самой овуляции.
В идеале при классическом 28-дневном менструальном цикле овуляция должна наступать ровно за 2 недели до предполагаемого дня начала месячных. Однако это происходит меньше чем в 30% случаев. В результате, планируя зачатие вокруг предполагаемой даты овуляции, многие женщины по старинке концентрируются лишь на окне с 10 по 17 день цикла, упуская тем самым "настоящую" овуляцию и реальную возможность забеременеть.
Определение овуляторного цикла
Учитывая, что с возрастом менструальный цикл становится менее регулярным, после 35-ти предсказать фертильные дни становится значительно сложнее.
Однако мы можете воссоздать график своего овуляторного цикла используя ежемесячную таблицу, в которую необходимо вносить результаты регулярных измерений базальной температуры, а также наблюдения за цервикальной слизью, отделяемой из шейки матки во время овуляции.
Обратитесь к гинекологу, если у вас есть причины предполагать, что овуляция не всегда регулярна или вовсе отсутствует, а также если лютеиновая фаза (период между овуляцией и первым днем менструации) короче 10 дней. Эти симптомы могут быть признаками более серьезного заболевания, препятствующего зачатию.
Фото: vostock-photo
Отсутствие стресса
Существует немало примеров, когда долгожданное зачатие наступает после того, когда доведенная до отчаяния пара бросает все попытки забеременеть и принимает решение жить в свое удовольствие или усыновить ребенка. Многим это кажется чудом и подарком свыше, однако, подобным историям есть достаточно научное объяснение.
Согласно одному из исследований, у женщин с высоким уровнем альфа-амилазы, вещества, которое содержится в слюне и является биомаркером хронического стресса и снижения фертильности, способность к зачатию в течении шести менструальных циклов была на 12 % ниже, чем у женщины с низким уровнем альфа-амилазы.
Для другого исследования ученые собрали образцы слюны для анализа гормонов стресса у женщин, пытавшихся забеременеть, наблюдая их в течение последующих 12 месяцев. В результате, женщинам с самым высоким уровнем альфа-амилазы потребовалось в среднем на 29% больше времени для зачатия, чем женщинам с самыми низкими уровнями этого вещества.
Спокойствие, только спокойствие
В ожидание заветных двух полосок, постарайтесь сохранять оптимизм и душевное равновесие, так как физиологические последствия стресса могут не только приводить к нарушению менструального цикла, но и вызывать сложности с зачатием.
Рандомизированное контролируемое исследование проводимое, среди женщин проходящих процедуру ЭКО показало, что тем, кто участвовал в программе управления стрессом и регулярно занимался релаксацией, значительно чаще удавалось забеременеть и выносить ребенка, нежели тем, кто отказался от участия в подобных мероприятиях.
Текст: Елизавета Петрова
Фото: vostock-photo
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