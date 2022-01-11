Цистит зимой и не только: что провоцирует и как помочь себе до визита к врачу
Ольга Антропова
врач — акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук
Симптомы цистита, которые не перепутаешь
Цистит не из тех заболеваний, что протекают незаметно. Типичные симптомы:
учащенное, болезненное мочеиспускание;
боли внизу живота тянущего или режущего характера;
возможен небольшой подъем температуры тела до 37,5, озноб.
Иногда пациенты могут заметить примесь крови в моче. Такой цистит называют геморрагическим.
Чтобы подтвердить диагноз, достаточно сдать общий анализ мочи. Помните, что для сбора анализа есть определенные условия, о которых можно узнать в лаборатории или у врача.
Острым цистит считается, если беспокоит женщину не более 3 раз за год. Если же эта болезнь имеет привычку повторяться более 2 раз за полгода или более 3 раз за год, то это рецидивирующий цистит.
Кстати, цистит в основном женская проблема, у мужчин он встречается гораздо реже. Это связано с особенностями анатомии: женская уретра гораздо короче и шире мужской, поэтому инфекции намного легче проникнуть в мочевой пузырь.
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Что может спровоцировать заболевание
Цистит — это всегда инфекция мочевыводящих путей. В 75% случаев «корень зла» — кишечная палочка. А вот условий, которые предрасполагают к циститу, множество. Это может быть и переохлаждение, и погрешности в диете (острое, соленое, алкоголь), и даже секс. Существует особая форма цистита — посткоитальный, который возникает после половых контактов. Факторы риска способствуют снижению иммунной защиты и локальному нарушению кровообращения, а инфекция этим активно пользуется.
Кстати, ношение стрингов и тесной, узкой одежды тоже относится к факторам риска возникновения цистита, так как способствует «миграции» болезнетворных микробов от ануса и влагалища к наружному отверстию уретры. По этой же причине женщинам рекомендуется тщательно соблюдать гигиену наружных половых органов после посещения туалета.
Вывод: соблюдая несложные правила, вы можете значительно снизить риск цистита и уберечь себя от этой неприятной болезни.
Татьяна Румянцева
врач — акушер-гинеколог
Как помочь себе при цистите
Добавлю, что для возникновения заболевания нужна совокупность факторов: наличие патогенной флоры, застой мочи, нарушение питьевого режима, погрешности в еде (излишки в соленой и острой пище), снижение иммунитета и др.
Поясню: само по себе снижение иммунитета не приведет к циститу, но если нарушить питьевой режим (пить мало воды, есть соленую пищу, плюс несоблюдение гигиены), то цистит вам обеспечен.
Причем действие факторов должно быть или длительным, или часто происходящим, хотя и однократной суммы нескольких факторов может быть достаточным для возникновения цистита или его обострения. Зимой заболевание проявляет себя чаще.
Мифы вокруг заболевания не такие уж мифы. Очень тесное белье, трусики-«ниточки» могут спровоцировать развитие цистита за счет механического раздражения мочеиспускательного канала, и, если к этому присоединятся еще пара факторов, упомянутых свыше, диагноз обеспечен.
Переохлаждение также является фактором, способным вызвать обострение. При этом мы говорим об уже скомпрометированном мочевом пузыре (т. е. цистит уже был, и не единожды).
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Скажу больше — цистит может быть и первичным: острым, возникшим впервые, например дефлорационный цистит (после первой половой близости), или после активных занятий сексом без использования лубрикантов. Цистит может сопровождать и такое венерическое заболевание, как гонорея. Частое и болезненное мочеиспускание может быть и при прохождении песка или мелких камешков по мочеточникам, мочевому пузырю и мочеиспускательному каналу.
Обязательно нужно обратиться к врачу-урологу для обследования и назначения адекватного лечения! Не доверяйте сомнительным народным средствам.
До того как вы встретитесь с врачом, я советую:
пить больше воды — моча будет не такой концентрированной, а значит, будет меньше раздражать воспаленный мочевой пузырь;
заварить шиповник и пить его как чай, шиповник в данном случае играет роль антисептика.
одевайтесь тепло — не допускайте переохлаждения.
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