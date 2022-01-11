Цистит зимой и не только: что провоцирует и как помочь себе до визита к врачу

Чтобы подтвердить диагноз, достаточно сдать общий анализ мочи. Помните, что для сбора анализа есть определенные условия, о которых можно узнать в лаборатории или у врача.

Острым цистит считается, если беспокоит женщину не более 3 раз за год. Если же эта болезнь имеет привычку повторяться более 2 раз за полгода или более 3 раз за год, то это рецидивирующий цистит.

Кстати, цистит в основном женская проблема, у мужчин он встречается гораздо реже. Это связано с особенностями анатомии: женская уретра гораздо короче и шире мужской, поэтому инфекции намного легче проникнуть в мочевой пузырь.