Цистит: при чем тут простуда, помогут ли народные средства и чем лечить заболевание

Не вините простуду

«Это не сезонная болезнь, которая может быть запущена переохлаждением (как упорно думают некоторые). Механизм цистита намного сложнее. Да, цистит — это воспалительные процессы в мочевом пузыре. Но при хорошей иммунной системе организм должен бороться с очагами инфекции и с размножением бактерий. Во время простуды происходит снижение иммунитета, организм становится слабее или тратит ресурсы на борьбу с другими проблемами. Нельзя сказать, что простуда может стать причиной цистита, но она может стать запускающим механизмом. Возбудители заболевания могут находиться в других внутренних органах или слизистых. Кто в зоне риска? Женщины, у которых есть воспалительные процессы органов брюшной полости и органов малого таза. Они наиболее подвержены. Так же цистит может возникнуть после полового акта. Возбудителем такого цистита является микрофлора полового партнера.

И да, женщины чаще сталкиваются с этим диагнозом. Это можно объяснить разным анатомическим строением. У женщин достаточно короткая и широкая уретра, в которую микроорганизмы проникают намного проще. У мужчин и пожилых людей, например, это заболевание может протекать без дискомфорта, единственным симптомом будут частые позывы сходить в туалет. Это в принципе главный симптом цистита - учащенное болезненное мочеиспускание. Также иногда цистит сопровождается общей слабостью и повышением температуры. Прислушайтесь к своему организму!