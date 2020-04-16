Цистит: при чем тут простуда, помогут ли народные средства и чем лечить заболевание
Не вините простуду
«Это не сезонная болезнь, которая может быть запущена переохлаждением (как упорно думают некоторые). Механизм цистита намного сложнее. Да, цистит — это воспалительные процессы в мочевом пузыре. Но при хорошей иммунной системе организм должен бороться с очагами инфекции и с размножением бактерий. Во время простуды происходит снижение иммунитета, организм становится слабее или тратит ресурсы на борьбу с другими проблемами. Нельзя сказать, что простуда может стать причиной цистита, но она может стать запускающим механизмом. Возбудители заболевания могут находиться в других внутренних органах или слизистых. Кто в зоне риска? Женщины, у которых есть воспалительные процессы органов брюшной полости и органов малого таза. Они наиболее подвержены. Так же цистит может возникнуть после полового акта. Возбудителем такого цистита является микрофлора полового партнера.
И да, женщины чаще сталкиваются с этим диагнозом. Это можно объяснить разным анатомическим строением. У женщин достаточно короткая и широкая уретра, в которую микроорганизмы проникают намного проще. У мужчин и пожилых людей, например, это заболевание может протекать без дискомфорта, единственным симптомом будут частые позывы сходить в туалет. Это в принципе главный симптом цистита - учащенное болезненное мочеиспускание. Также иногда цистит сопровождается общей слабостью и повышением температуры. Прислушайтесь к своему организму!
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Как лечить?
Ряд пациенток пытаются облегчить симптомы с помощью народных средств. К врачу идут в последний момент, когда воспаление достигает пика.
«Существует разные виды цистита. Например, острый хронический цистит, хотя чаще встречается воспалительный. В последнем случае возбудителем могут стать бактерии, вирусы, кишечная палочка. После консультации врача, сбора анамнеза и необходимых обследований (общий анализ мочи, биохимия крови, посев мочи, анализ мочи на стерильность, общий анализ крови) ставится диагноз и назначается лечение.
В среднем оно занимает от 2 до 5 недель. Однако, если возбудителем цистита является кишечная палочка, то лечение может занять от 10 до 14 дней — все сугубо индивидуально.
Народные методы — это спорный вопрос, так как любое заболевание требует правильного лечения. Но есть, например, рекомендации носить пуховые пояса, тёплые носки в период лечения. Так же есть растительные диуретики, которые мы нередко назначаем для лечения цистита у беременных.
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Как не допустить цистит
Стоит отметить, что важную роль играет профилактика цистита. Есть несколько важных правил:
лечение инфекций, которые выявляются после любых узких обследований;
соблюдение температурного режима. Мы проговорили, что переохлаждение - это не причина цистита, однако, это запускающий механизм фактор. Одевайтесь по погоде, особенно носите обувь в соответствие с сезоном;
пейте достаточное количество жидкости.
Почти любую болезнь проще предотвратить, чем лечить».
Фото: Pexels.com
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