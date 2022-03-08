Цинк: за что в организме отвечает микроэлемент, чем грозит его нехватка и передозировка
Признаки нехватки цинка в организме
Цинк — микроэлемент, который выполняет в организме несколько важных функций. Он необходим для нормальной работы иммунной системы, участвует в обмене веществ, важен для заживления ран. Участвует в сотнях биохимических реакций, протекающих в клетках. И несмотря на то что организму нужны довольно малые дозы этого микроэлемента, его нехватка сказывается на здоровье и самочувствии.
Назвать признаки нехватки цинка в организме проблематично — люди жалуются на усталость, быструю утомляемость, ухудшение состояния волос и ногтей, плохое заживление ран. Эти проблемы могут быть симптомами других процессов, происходящих в организме, но могут быть связаны и с дефицитом цинка.
«Ежедневная доза потребления цинка зависит от возраста и пола: мужчинам нужно около 15 мг цинка в день, а женщинам 12 мг. Чем старше становится человек, тем хуже цинк усваивается и тем больше микроэлемента нужно. Повышенные дозировки могут потребоваться и в том случае, если человек подвергается стрессу или повышенным нагрузкам — например, в период беременности», — рассказала Passion Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL.
Самый простой способ потреблять цинк — изменить свой рацион в пользу продуктов, которые содержат этот микроэлемент в больших количествах. Среди них рекордсмены по содержанию цинка — печень и красное мясо, в 100 г которых присутствует суточная доза этого микроэлемента. Однако цинк содержится и в растительных продуктах — например, в семечках тыквы и подсолнечника.
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Кто находится в группе риска
Несмотря на кажущуюся простоту получения нужного количества цинка, случаи дефицита этого микроэлемента вполне реальны. По подсчетам экспертов ВОЗ, в мире дефицит цинка отмечается не менее чем у 2 миллиардов человек.
В группе риска беременные и кормящие женщины; люди, перенесшие операцию на органах пищеварения; те, кто злоупотребляет алкоголем; вегетарианцы, получающие цинк из растительных источников, который усваивается хуже, чем цинк из животной пищи. Дефицит цинка также может возникнуть у младенцев старше полугода, которые находятся на грудном вскармливании. Это происходит, если кормящая мама потребляет мало цинка, а сам малыш пока получает недостаточно прикорма продуктами, богатыми цинком (например, мясных пюре).
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Влияет ли цинк на течение коронавируса
Дефицит этого микроэлемента может возникнуть как из-за недостаточного потребления цинка, так и из-за того, что он плохо усваивается. В этом случае целесообразно рассмотреть дополнительный прием добавок с цинком.
На фоне распространения коронавируса в мире стал популярным прием цинка для облегчения течения заболевания и ускорения выздоровления. Однако результаты исследований с участием пациентов, заболевших коронавирусом, не подтверждают, что этот микроэлемент помогает выздоравливать быстрее, а потому бесконтрольный прием больших доз цинка считается нецелесообразным.
Перед началом приема цинка лучше посоветоваться с врачом и, сдав анализы, определить, действительно ли необходимы добавки с этим микроэлементом. Например, анализ «Цинк в крови, спектрометрия». Специальной подготовки не нужно — сдавать натощак или спустя три часа после последнего приема пищи, заблаговременно лучше отменить витаминные комплексы или добавки, в которых содержится цинк.
Курс приема микроэлементов не должен превышать 3 месяцев. Это связано с тем, что длительный прием цинка провоцирует вымывание из организма меди, также может вызвать падение иммунитета (а не его укрепление) и снижение дозы «хорошего» холестерина, важного для здоровья сердца.
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