Цинк: за что в организме отвечает микроэлемент, чем грозит его нехватка и передозировка

Признаки нехватки цинка в организме

Цинк — микроэлемент, который выполняет в организме несколько важных функций. Он необходим для нормальной работы иммунной системы, участвует в обмене веществ, важен для заживления ран. Участвует в сотнях биохимических реакций, протекающих в клетках. И несмотря на то что организму нужны довольно малые дозы этого микроэлемента, его нехватка сказывается на здоровье и самочувствии.

Назвать признаки нехватки цинка в организме проблематично — люди жалуются на усталость, быструю утомляемость, ухудшение состояния волос и ногтей, плохое заживление ран. Эти проблемы могут быть симптомами других процессов, происходящих в организме, но могут быть связаны и с дефицитом цинка.

«Ежедневная доза потребления цинка зависит от возраста и пола: мужчинам нужно около 15 мг цинка в день, а женщинам 12 мг. Чем старше становится человек, тем хуже цинк усваивается и тем больше микроэлемента нужно. Повышенные дозировки могут потребоваться и в том случае, если человек подвергается стрессу или повышенным нагрузкам — например, в период беременности», — рассказала Passion Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL.

Самый простой способ потреблять цинк — изменить свой рацион в пользу продуктов, которые содержат этот микроэлемент в больших количествах. Среди них рекордсмены по содержанию цинка — печень и красное мясо, в 100 г которых присутствует суточная доза этого микроэлемента. Однако цинк содержится и в растительных продуктах — например, в семечках тыквы и подсолнечника.