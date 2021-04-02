Нетребко, Зейналова и другие звезды, воспитывающие детей с аутизмом
Светлана Зейналова
Телеведущая «Первого канала» Светлана Зейналова и сама не сразу поняла, что у ее старшей дочери Саши аутизм. Девочка могла довести маму буквального до белого каления, ведь аутизм — неврологическое расстройство, которое сказывается на функционировании мозга. Эти дети по-особому выражают свои чувства и распознают эмоции других.
Позже Зейналова рассказывала в интервью, что на странное поведение Саши обратила внимание педиатр — в частности, девочка не смотрела в глаза. Следом начались хождения по врачам, анализы, исследования и постановка диагноза. А после телеведущая решила, что сделает все возможное, чтобы адаптировать Сашу к нормальной жизни в обществе, и не будет скрывать ее диагноз, делая вид, что у девочки просто сложный характер. Зейналова сразу столкнулась с не самой приятной реакцией: ряд знакомых, некогда друзей, отдалились, перестали с ней общаться. Зато Светлана регулярно получает массу писем, вопросов от других мам, воспитывающих детей с аутизмом. Телеведущая всегда делится с ними информацией: контактами толковых врачей, педагогов.
Фото: Instagram @svetlanazey
Воспитывать ребенка с аутизмом — это еще и очень дорого, ведь постоянно нужно заниматься коррекцией развития, а специалисты, работающие с такими детками, стоят в разы дороже. Все гонорары, подработки Зейналова тратит на то, чтобы дочь занималась лечебной гимнастикой, музыкой, рисованием, продолжала работать с психологом и логопедом. Успехи впечатляющие: нередко ведущей говорят, что ее дочь производит впечатление самого обычного подростка — и это дорогого стоит. Также Саша помогает маме заботиться о двухлетней сестре Веронике. С ее отцом Светлана не так давно рассталась, обмолвившись лишь, что сейчас время сильных женщин, которым нужен мужчина под стать.
Наталья Водянова
Сестра супермодели Натальи Водяновой живет с тяжелой формой аутизма. Это в последние годы Оксана проходит дорогостоящую реабилитацию в родном городе, завела друзей и даже бойфренда. Но многие помнят, когда больную сестру вместе с няней выставили из кафе в парке, сославшись на неадекватное поведение девушки. По словам Водяновой, раньше такие случаи были частыми — в кафе сестру никто не водил, но на площадке другие дети отказывались с ней играть, соседи показывали пальцем и бросали в спину обидные прозвища. Теперь Водянова, организовавшая фонд «Обнаженные сердца» (помогает детям и молодым людям с аутизмом и другими особенностями развития), советует всем другим мамам подобных детей учиться правильно реагировать на такую ситуацию: не убегать и не агрессировать в ответ, а объяснять, что ребенок особенный.
«Я очень люблю Оксану, для меня это самый близкий человек. Оксана научила меня… стилю жизни. Это предельная честность в отношениях, это чистая любовь, которая будет до конца. Это богатство. Нам важно уметь не пропустить то прекрасное, что судьба дает через испытания», — говорит Наталья о сестре в интервью.
Фото: Instagram @natasupernova
Анна Нетребко
Оперная прима не сразу обнародовала диагноз своего сына Тьяго от первого брака. Но затем решилась сделать это в эфире популярного ток-шоу. Диву задевает, когда об аутистах говорят как о людях, которые не могут нормально функционировать в обществе. Нетребко уверяет, что это не так: приложив усилия, можно помочь подобным детям социализироваться. По словам артистки, ее сын — очень любознательный мальчик, которому интересен мир программирования и шедевры Сальвадора Дали.
Сейчас Тьяго двенадцать лет, а диагноз ему поставили в трехлетнем возрасте. Именно в детстве с ребенком было тяжелее всего, каждая прогулка в парке могла закончиться истерикой, когда сына приходилось буквально волочить домой.
Потом в жизни Нетребко появился ее нынешний супруг Юсиф Эйвазов, который довольно быстро нашел общий язык с мальчиком и помогает в его воспитании.
Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago
Константин Меладзе
Не все знают, что у сына Константина Меладзе от брака с Яной Сумм растет сын с тяжелой формой аутизма. В интервью родители редко о нем рассказывают — тема для бывшей пары непростая, и все же экс-супруга продюсера признавалась, что диагноз Валерьяна стал для нее сродни расстрелу.
«Это тяжелейшее заболевание, которое пока никак не лечится. Оно корректируется. Я говорю о тяжелой форме аутизма. Таких деток можно обучать. Думаю, родителям, которые столкнулись с подобной проблемой, знакомо чувство страха, беспомощности перед горем, стыда. Наше общество "инаковых" не принимает, не признает», — рассказывала в одном из интервью Яна Сумм. Сейчас мальчику тринадцать лет. Несколько лет назад его мама открыла в Киеве центр помощи детям с аутизмом.
Фото: Globallook, Instagram
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