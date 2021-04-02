Нетребко, Зейналова и другие звезды, воспитывающие детей с аутизмом

Светлана Зейналова

Телеведущая «Первого канала» Светлана Зейналова и сама не сразу поняла, что у ее старшей дочери Саши аутизм. Девочка могла довести маму буквального до белого каления, ведь аутизм — неврологическое расстройство, которое сказывается на функционировании мозга. Эти дети по-особому выражают свои чувства и распознают эмоции других.

Позже Зейналова рассказывала в интервью, что на странное поведение Саши обратила внимание педиатр — в частности, девочка не смотрела в глаза. Следом начались хождения по врачам, анализы, исследования и постановка диагноза. А после телеведущая решила, что сделает все возможное, чтобы адаптировать Сашу к нормальной жизни в обществе, и не будет скрывать ее диагноз, делая вид, что у девочки просто сложный характер. Зейналова сразу столкнулась с не самой приятной реакцией: ряд знакомых, некогда друзей, отдалились, перестали с ней общаться. Зато Светлана регулярно получает массу писем, вопросов от других мам, воспитывающих детей с аутизмом. Телеведущая всегда делится с ними информацией: контактами толковых врачей, педагогов.