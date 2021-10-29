Что за 15 минут выяснит о вас врач-терапевт и когда к нему стоит обращаться
Согласно недавним опросам россиян, врачи по-прежнему остаются самой уважаемой профессией в нашей стране. Такое мнение высказали 59% опрошенных (исследование проводил сервис «Работа.ру»). Да, медицину у нас принято ругать, но за помощью мы всегда спешим именно к врачам. И зачастую в первую очередь к терапевту. Работники этой специализации остаются одними из самых востребованных на рынке. Равно как и гинекологи со стоматологами. А еще в период пандемии возрос спрос на пульмонологов, занимающихся терапией заболеваний органов дыхания.
Итак, врач-терапевт широкого профиля проводит осмотры, ставит диагнозы и выписывает рецепты пациентам старше 18 лет. Педиатр занимается тем же самым, но с пациентами моложе 18 лет.
Дергоусова Анастасия Сергеевна
Врач-терапевт, пульмолонолог «СМ-Клиники»
Чем занимается врач-терапевт
Терапевт проводит общий осмотр, измеряет давление и пульс, вес и рост, концентрацию кислорода, оценивает состояние кожных покровов, осматривает ЛОР-органы. При необходимости назначает обследования: лабораторные, рентгенологические, эндоскопические, ультразвуковые и иные исследования. Выявляет, есть ли факторы риска появления и развития хронических болезней, и разъясняет, какие профилактические меры нужно предпринимать для их снижения. Врач принимает участие в периодических медицинских осмотрах, выдает заключения по результатам прохождения диспансеризации, выписывает медицинские справки и больничные листы.
На приеме терапевт определяет показания для срочной или плановой госпитализации. Устанавливает схему постановки прививок и направляет на вакцинацию. Также терапевт ведет медицинскую карту пациента и заносит в нее всю текущую информацию о диагнозах, терапии, результатах исследований. Я и мои коллеги наблюдаем беременных женщин. Для профилактических целей проводим осмотры при постановке на учет и в третьем триместре беременности. При наличии таких осложнений, как токсикоз, гестоз, анемия, артериальная гипертензия, контролирует состояние пациенток на регулярных осмотрах.
В обязанности терапевта входит диагностика и лечение дыхательной, пищеварительной, выделительной и кровеносной систем. Пациенты обращаются при наиболее часто возникающих простудных заболеваниях — гриппе, бронхите, ОРВИ, когда беспокоят суставы, спина, живот, наблюдается общее ухудшение самочувствия, мучает бессонница. Именно терапевт изучает результаты осмотра и направляет к узкому специалисту. К примеру, при подозрении на сахарный диабет — к эндокринологу, на язву желудка — к гастроэнтерологу.
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Успеть собрать анамнез за 15 минут
По рекомендации Министерства здравоохранения время приема у терапевта в среднем длится 15 минут. Оно отводится на осмотр, сбор жалоб, назначение лечения и оформление документации. Конечно, на практике их бывает недостаточно. Современные пациенты требуют больше внимания к своей проблеме, интересуются разными методами диагностики и лечения, активно спрашивают о назначенных препаратах, противопоказаниях и побочных эффектах. Беседа с пациентом занимает большую часть приема. Помимо всего вышеуказанного врач все-таки должен поставить диагноз и назначить грамотное лечение. В среднем 30 минут на визит достаточно. Все нерешенные вопросы можно обсудить на повторном приеме.
Терапевт на приеме собирает анамнез, изучает жалобы, расспрашивает о ранее перенесенных и хронических заболеваниях, а также о болезнях, которыми страдают близкие родственники пациента. Интересуется образом жизни, вредными привычками, условиями быта, особенностями, связанными с трудовой деятельностью. Все это помогает получить полную картину истории болезни.
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Сезонность в работе терапевта
Терапевт на осмотре всегда задаст вопросы об образе жизни пациента, факторах риска (употреблении алкоголя, курении, погрешностях в диете, качестве сна). При наличии хронических заболеваний идеально предоставить на приеме медицинские документы, предыдущие заключения специалистов, заключения обследований для оценки динамики состояния. Добавлю, что в первичном амбулаторном звене врачей-терапевтов больше. Связано это непосредственно с широким кругом терапевтической патологии и потребностями пациентов. И, конечно, в нашей работе наблюдается некоторая сезонность. В частности, в осенне-зимний период — это традиционно сезон простуд. Увеличение заболеваемости острой респираторной инфекцией, развитие хронических заболеваний органов дыхания на фоне ОРВИ. Также особенный период — весенний, когда у пациентов обостряются аллергии.
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