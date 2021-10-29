Что за 15 минут выяснит о вас врач-терапевт и когда к нему стоит обращаться

Согласно недавним опросам россиян, врачи по-прежнему остаются самой уважаемой профессией в нашей стране. Такое мнение высказали 59% опрошенных (исследование проводил сервис «Работа.ру»). Да, медицину у нас принято ругать, но за помощью мы всегда спешим именно к врачам. И зачастую в первую очередь к терапевту. Работники этой специализации остаются одними из самых востребованных на рынке. Равно как и гинекологи со стоматологами. А еще в период пандемии возрос спрос на пульмонологов, занимающихся терапией заболеваний органов дыхания.

Итак, врач-терапевт широкого профиля проводит осмотры, ставит диагнозы и выписывает рецепты пациентам старше 18 лет. Педиатр занимается тем же самым, но с пациентами моложе 18 лет.