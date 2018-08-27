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Симптомы, признаки и лечение «кишечного гриппа» у взрослых и детей

В августе-начале сентября традиционны вспышки так называемого «кишечного гриппа». Это когда у вас или ребенка начинается сильная рвота в сочетании с высокой температурой и жидким стулом. Кто-то считает, что он отравился в кафе, другие предполагают, что «заразу подцепили в море», третьи винят во всем ротавирус. В чем на самом деле причина и как себя обезопасить — в материале Passion.ru.

Бархатный сезон «кишечного гриппа»

Август в Крыму и Сочи можно считать бархатным сезоном не только для туристов с детьми, которые стремятся отдохнуть перед началом учебного года или возвращения в детский сад. Для «кишечного гриппа» август на Черном море тоже можно назвать своего рода бархатным сезоном.

Как вы думаете, что чаще всего рекламируется в Сочи на кабинках для переодевания на пляже? Помимо местных развлечений, это еще и препараты от кишечных инфекций. Август — это тот месяц, когда практически у каждого сочинца есть знакомый, который «отравился». А если вы окажетесь в очереди в аптеке, то обязательно встретите еще несколько человек, которым нужен тот же противомикробный препарат, что и вам.

«Отдыхая на курортах Черного моря, можно заразиться кишечной палочкой в августе при заглатывании воды в море. Основные симптомы: высокая температура, рвота, жидкий стул. При каждой кишечной инфекции есть свои особенности стула, по которым изначально врач ставит диагноз».
Ольга Нечаева
Заведующая отделением поликлинической педиатрии, врач-педиатр Детской клиники МЕДСИ на Пироговской

Помимо проглатывания воды в Черном море (или бассейне), заразиться можно также через загрязненную пищу (алиментарный способ заражения) или грязные руки (фекально-оральный).

Именно поэтому врачи в Сочи рекомендуют вообще не принимать пищу на пляже: не брать никакой еды с собой и тем более не покупать у пляжных торговцев пончики, вареную кукурузу или стаканчики с нарезанными фруктами.

Даже если все приготовлено в условиях идеальной чистоты, источником опасности становятся ваши собственные руки, волосы, лицо — все это побывало в море и при соприкосновении с едой и попадании в рот может стать причиной весьма неприятных симптомов. Рвота, понос и высокая температура, напоминаем. Причем «отлежаться денек дома» не поможет. Бактериальные кишечные инфекции требуют не только приема сорбентов, обильного питья и соблюдения специальной диеты, но также специальной антибактериальной терапии.

Но несмотря на подсказки с кабинок на пляже, самостоятельно лечиться, конечно же, не стоит. Только врач способен верно поставить диагноз, ведь похожие проявления могут наблюдаться, например, при ротавирусной инфекции. Тактика лечения отличается. В частности, при ротавирусной инфекции противомикробные препараты будут бесполезны.

«Бактериальную кишечную инфекцию иногда путают с ротавирусом. Но бактериальные кишечные инфекции отличаются более тяжелым течением. Точно поставить диагноз сможет только врач: при помощи специального экспресс-теста рота-аденовирусы, тщательного опроса, сбора анамнеза, предшествующего заболеванию, при помощи оценки клинической картины».
Ольга Нечаева
Заведующая отделением поликлинической педиатрии, врач-педиатр Детской клиники МЕДСИ на Пироговской

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