Симптомы, признаки и лечение «кишечного гриппа» у взрослых и детей

Помимо проглатывания воды в Черном море (или бассейне), заразиться можно также через загрязненную пищу (алиментарный способ заражения) или грязные руки (фекально-оральный).

Именно поэтому врачи в Сочи рекомендуют вообще не принимать пищу на пляже: не брать никакой еды с собой и тем более не покупать у пляжных торговцев пончики, вареную кукурузу или стаканчики с нарезанными фруктами.

Даже если все приготовлено в условиях идеальной чистоты, источником опасности становятся ваши собственные руки, волосы, лицо — все это побывало в море и при соприкосновении с едой и попадании в рот может стать причиной весьма неприятных симптомов. Рвота, понос и высокая температура, напоминаем. Причем «отлежаться денек дома» не поможет. Бактериальные кишечные инфекции требуют не только приема сорбентов, обильного питья и соблюдения специальной диеты, но также специальной антибактериальной терапии.

Но несмотря на подсказки с кабинок на пляже, самостоятельно лечиться, конечно же, не стоит. Только врач способен верно поставить диагноз, ведь похожие проявления могут наблюдаться, например, при ротавирусной инфекции. Тактика лечения отличается. В частности, при ротавирусной инфекции противомикробные препараты будут бесполезны.