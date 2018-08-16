Что такое интимный филлинг и зачем он нужен

После родов женщинам часто бывает не до интимной жизни. И не только из-за навалившихся новых забот. Порой возникают проблемы интимного характера, о которых даже с гинекологом неловко поговорить.

Зияние

Несостоятельность мыщц тазового дна, иначе зияние половой щели проявляется по-разному: это может быть нетипичная сухость влагалища, вагинальные звуки во время секса, активный выход воздуха, нарушение микрофлоры. Все это может происходить, если влагалище начинает «зиять». В норме мышцы влагалища должны быть сведены.

Зияние половой щели может возникать по разным причинам: от возрастных изменений до хронического запора . Одна из причин — естественные роды. При рассечении промежности мышцы разрезаются, а потом ушиваются. Плохо, когда при быстрых родах происходит разрыв промежности: рваные раны хуже заживают, чем резаные. Это может приводить к зиянию.

Сужение

В первую очередь с проблемой зияния нужно обратиться к гинекологу. Возможно, вам порекомендуют оперативную коррекцию — проведут операцию на мышцах промежности. В дополнение к этому врач может порекомендовать интимный филлинг.

Интимный филлинг — это процедура введения филлера в интимную зону: половые губы, стенки влагалища и даже клитор. В целом процедура аналогична уже ставшему традиционным увеличению губ на лице. Филлеры могут быть разные. Чаще всего при интимном филлинге используется гиалуроновая кислота.