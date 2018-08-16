Что такое интимный филлинг и зачем он нужен

После родов женщинам часто бывает не до интимной жизни. И не только из-за навалившихся новых забот. Порой возникают проблемы интимного характера, о которых даже с гинекологом неловко поговорить.
Зияние
Несостоятельность мыщц тазового дна, иначе зияние половой щели проявляется по-разному: это может быть нетипичная сухость влагалища, вагинальные звуки во время секса, активный выход воздуха, нарушение микрофлоры. Все это может происходить, если влагалище начинает «зиять». В норме мышцы влагалища должны быть сведены.
Зияние половой щели может возникать по разным причинам: от возрастных изменений до хронического запора . Одна из причин — естественные роды. При рассечении промежности мышцы разрезаются, а потом ушиваются. Плохо, когда при быстрых родах происходит разрыв промежности: рваные раны хуже заживают, чем резаные. Это может приводить к зиянию.
Сужение
В первую очередь с проблемой зияния нужно обратиться к гинекологу. Возможно, вам порекомендуют оперативную коррекцию — проведут операцию на мышцах промежности. В дополнение к этому врач может порекомендовать интимный филлинг.
Интимный филлинг — это процедура введения филлера в интимную зону: половые губы, стенки влагалища и даже клитор. В целом процедура аналогична уже ставшему традиционным увеличению губ на лице. Филлеры могут быть разные. Чаще всего при интимном филлинге используется гиалуроновая кислота.
«Введение филлера в половые губы и стенки влагалища помогает сузить половую щель. Эту процедуру может проводить только врач-гинеколог, ни в коем случае нельзя решаться на эту процедуру в кабинете косметолога».
Только гинеколог может вторгаться с вмешательством в интимную зону женщины. Кроме того только врач сможет оценить безопасность и необходимость процедуры в вашем конкретном случае. Если у женщины протекает воспалительный процесс — это прямое противопоказание для проведения процедуры интимного филлинга, поскольку любые инвазивные процедуры могут способствовать распространению воспалительного процесса. Также противопоказанием является аллергия, а в случае возникновения аллергии только врач в условиях полноценного врачебного кабинета сможет оказать своевременную помощь пациентке.
«Благодаря процедуре интимного филлинга решаются проблемы, свойственные несостоятельности тазового дна: улучшается качество слизистой (она уже не сохнет), восстанавливается микрофлора влагалища».