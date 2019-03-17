Что такое скульптурирование тела и кому подходит данная процедура

Всего лишь за одну процедуру обрести тонкую талию, стройные ноги, рельефный пресс, изящные бедра – это не просто мечта многих девушек, сегодня это реальность. Но важно помнить, что здоровье превыше всего. Прежде чем решиться на ту или иную манипуляцию, важно тысячу и один раз подумать и самое главное — не попасть в руки псевдохирурга.

Что такое боди-скульптурирование?

К передовым методикам по моделированию тела относятся:

— ультразвуковая липосакция (хирургическое удаление лишней жировой ткани); — липофилинг (введение жировой ткани пациента для эстетического моделирования); — боди-скульптурирование (визуальная коррекция рельефов тела).

При проведении липосакции ультразвуковые волны воздействуют на жировую ткань, расщепляя ее. При этом жизнеспособность жировых клеток сохраняется. Впоследствии, при необходимости, с помощью специальных приспособлений (канюлей) эти клетки можно использовать в эстетических целях для коррекции определенных зон (липофилинг). Например, женщинам, чаще всего, жировая ткань вводится в зону ягодиц для придания объема этой области тела, мужчины с помощью body-скульптурирования корректируют грудные мышцы.

Какие зоны можно корректировать

С помощью современных методик моделирования тела можно корректировать различные его зоны. Чаще всего изменяют область передней брюшной стенки, боков, зону галифе, бедра. Также возможно устранение излишков жировой ткани из области колен, голеней и др. Результатом станут красивые выпуклые ягодицы, плоский живот, стройные ноги, упругие бедра и другие приятные метаморфозы тела.