Что делать с просроченными лекарствами и в каком виде они к нам возвращаются
Ирина Никулина,
генеральный директор фармацевтической компании «Буарон»
Сколько лет медикаменты сохраняют химическую активность
Лекарства следует хранить подальше от детей и домашних животных, лучше всего в затемненном прохладном месте. Холодильник подходит не для всех лекарств — только для тех, на упаковке которых указано «в холодном месте» или «от +2 до +8 °С». Важно, чтобы лекарства хранились в сухом месте с влажностью не более 50-60%. У лекарственных препаратов всегда указан срок годности: цифрами или буквами. Могут быть отметки: «употребить в течение двух недель после вскрытия» или «не хранить после вскрытия».
Фармакологи знают, что большинство лекарств могут действовать еще некоторое время после истечения срока годности. Но срок этот разный, и производитель уже не гарантирует эффективность и безопасность для пациента. А еще важно помнить, что многие лекарства, даже будучи непригодными для человека, в окружающей среде могут сохранять химическую активность до 10 лет! К «чемпионам» по устойчивости относятся антибиотики, антидепрессанты, гормональные, противовоспалительные препараты. И даже будучи выброшенными, они возвращаются к человеку с водопроводной водой. А будучи примененными, долго существуют в среде в виде метаболитов. И это не менее серьезная проблема.
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Как правильно утилизировать ненужные лекарства
Официальная статистика говорит, что уже сейчас до 50% материковых вод в Европе содержат следы лекарственных формул именно тех препаратов которые были перечислены выше. Поэтому, приобретая каждое новое лекарство, стоит спросить себя: мне нужен именно этот препарат сейчас или есть более «экологичные» варианты? Это ровно то количество препарата, которое я собираюсь использовать? А еще никто не застрахован от передозировки (не все читают инструкцию, до лекарств могут добраться дети — прим. ред.).
По сути, любая передозировка — это отравление. Поскольку реакция детей на употребление препаратов бывает непредсказуемой, необходимо проконсультироваться с врачом или вызывать скорую помощь даже после приема 2-3 таблеток без назначения.
Запомните главное: не выбрасывайте лекарственные препараты с бытовым мусором или в канализацию!
Фармацевтические отходы требуют специальной переработки при высокой температуре свыше 1200 °C. А как же тогда утилизировать?
- Начать с грамотного и бережного потребления — не закупать распространенные лекарства впрок, чтобы потом их не выкидывать.
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Куда отнести просроченные таблетки в Москве
Для повседневных повторяющихся ситуаций использовать препараты натурального происхождения — фитопрепараты, гомеопатия, поддерживающие процедуры. При сопоставимой эффективности они не несут экологической нагрузки на окружающую среду даже при частом использовании.
В канализацию можно смывать только полностью водорастворимые препараты. Все остальные лекарства нужно сдавать на обезвреживание.
В Москве для этих целей открыт pharma ecobox — специальный контейнер, куда каждый желающий сможет сдать просроченные медикаменты. Он работает на территории центра дизайна ARTPLAY. Безопасную переработку лекарственных веществ и их упаковки обеспечит Национальная экологическая компания. В других городах страны тоже существуют компании по обезвреживанию лекарств и периодически проводятся акции по бесплатному приему препаратов на утилизацию. Непременно узнайте эту информацию вместо того, чтобы выкидывать лекарства с обычным мусором.
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Как утилизировать использованные шприцы
Наконец, если вы замечаете, что лекарства изменили цвет, консистенцию, стали иначе пахнуть, то употреблять их точно не стоит. Даже если срок годности еще не истек, препараты могли видоизмениться из-за нарушений условий хранения. А что делать с использованными шприцами? По словам декана медицинского факультета университета «Синергия» Ольги Абаниной, шприцы и иголки являются медицинскими отходами класса Б, у которых есть свои правила обеззараживания, хранения и утилизации. В домашних условиях их сложно соблюдать. Основная рекомендация — складывать и выкидывать иголки в любом не прокалываемом контейнере, замачивая предварительно в любом антисептике. Шприцы можно просто замачивать в антисептике в пакете.
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