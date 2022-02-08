Что делать с просроченными лекарствами и в каком виде они к нам возвращаются

Сколько лет медикаменты сохраняют химическую активность

Лекарства следует хранить подальше от детей и домашних животных, лучше всего в затемненном прохладном месте. Холодильник подходит не для всех лекарств — только для тех, на упаковке которых указано «в холодном месте» или «от +2 до +8 °С». Важно, чтобы лекарства хранились в сухом месте с влажностью не более 50-60%. У лекарственных препаратов всегда указан срок годности: цифрами или буквами. Могут быть отметки: «употребить в течение двух недель после вскрытия» или «не хранить после вскрытия».

Фармакологи знают, что большинство лекарств могут действовать еще некоторое время после истечения срока годности. Но срок этот разный, и производитель уже не гарантирует эффективность и безопасность для пациента. А еще важно помнить, что многие лекарства, даже будучи непригодными для человека, в окружающей среде могут сохранять химическую активность до 10 лет! К «чемпионам» по устойчивости относятся антибиотики, антидепрессанты, гормональные, противовоспалительные препараты. И даже будучи выброшенными, они возвращаются к человеку с водопроводной водой. А будучи примененными, долго существуют в среде в виде метаболитов. И это не менее серьезная проблема.