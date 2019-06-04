Что делать, если у вас обнаружили рак: 5 ценных рекомендаций онколога

Итак, опухоль выявлена. Вдохнули-выдохнули, попросили о поддержке близких. И действуем по следующему алгоритму.

1. Встать на учет и наблюдение к районному онкологу по месту реального жительства.

Почему и зачем?

Во-первых, это необходимо для статистического учета, из которого планируется финансирование каждого региона по количеству наблюдаемых и вновь выявленных онкологических больных.

Во-вторых, для личной уверенности в том, что вы бесплатно будете обеспечены дорогими исследованиями, лечением и динамическим наблюдением в последующие годы. А при необходимости – и крайне недешевыми таргетными препаратами или недоступными без онколога специальными обезболивающими средствами.

2. Безотлагательно пройти комплексное «стартовое» обследование.

Безотлагательно – это не прямо завтра, но и не откладывая на пару месяцев.

Почему и зачем?

Во-первых, для установления истинной распространенности опухоли – необходимо исключить или как можно раньше выявить ее метастазы в других органах и тканях. Это важно для выяснения стадии болезни, определения тактики лечения и последовательности лечебных действий. Другого способа избежать ошибки не существует. Бывают случаи, когда лечение начато или уже проведено, а спустя несколько месяцев, при том или ином исследовании, «вдруг» выявляются метастазы опухоли. Выполнили бы это исследование раньше, и лечебная программа была бы выстроена совершенно иначе.

Во-вторых, для формирования полноценного «стартового» диагностического багажа по всем органам, создания опорной точки на все последующие годы для динамического наблюдения. Метастазы могут возникнуть и через год, три, пять, десять и даже двадцать пять лет. А с чем сравнивать, если подобного исследования раньше не было и не от чего оттолкнуться? Может быть, это никакие и не метастазы, а давно существующие доброкачественные (гемангиомы, кисты) опухоли и поствоспалительные очаги.

Важно! Стартовое обследование в обязательном порядке должно включать в себя:

КТ (компьютерную томографию);

комплексное УЗИ (щитовидной и молочных желез с регионарными лимфатическими узлами, органов брюшной полости и забрюшинного пространства с парааортальными лимфатическими узлами, органов малого таза с тазовыми, подвздошными и паховыми лимфатическими узлами);

радиоизотопное исследование костей скелета (сцинтиграфию скелета);

МРТ головного мозга.

По возможности также необходимо сделать МСКТ (мультиспиральную компьютерную томографию) всего тела с контрастированием и ПЭТ КТ (позитронно-эмиссионную томографию).