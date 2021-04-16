Потеря голоса: причины, последствия и рекомендации по восстановлению

Как рождается голос

Любой актер скажет: сложнее всего сыграть без слов. С помощью голоса мы можем передать массу интонаций, попробуйте сделать то же самое в полной тишине. Лучше и не представлять. А знаете ли вы как образуется голос? Прежде всего, это звуковые колебания воздуха, которые возникают в дыхательном аппарате. Мы можем издавать различные звуки, когда воздух выходит из легких наружу через рот и нос. Что составляет голосовой аппарат? Хрящевая трубка, покрытая изнутри слизистой оболочкой. Складки слизистой оболочки называются голосовыми голосовыми связками. Плюс щель в гортани между голосовыми связками — вибрация складок при прохождении воздуха через голосовую щель создает звуковую волну и рождает голос.

Полностью голосовые связки созревают к тринадцати годам. Фониатры рекомендуют отдавать детей на вокал не раньше девяти лет. Но многие родители стараются делать это раньше, что порой чревато проблемами. Наш голос звучит наилучшим образом, когда мы находимся в приподнятом настроении, сыты и выспались. И еще лучше, когда влюблены. Тогда многие из нас, непроизвольно, начинают разговаривать более сексуальным, бархатистым голосом, который исходит будто из живота. Если хотите звучать более привлекательно, всегда говорите на выдохе.