Потеря голоса: причины, последствия и рекомендации по восстановлению
Как рождается голос
Любой актер скажет: сложнее всего сыграть без слов. С помощью голоса мы можем передать массу интонаций, попробуйте сделать то же самое в полной тишине. Лучше и не представлять. А знаете ли вы как образуется голос? Прежде всего, это звуковые колебания воздуха, которые возникают в дыхательном аппарате. Мы можем издавать различные звуки, когда воздух выходит из легких наружу через рот и нос. Что составляет голосовой аппарат? Хрящевая трубка, покрытая изнутри слизистой оболочкой. Складки слизистой оболочки называются голосовыми голосовыми связками. Плюс щель в гортани между голосовыми связками — вибрация складок при прохождении воздуха через голосовую щель создает звуковую волну и рождает голос.
Полностью голосовые связки созревают к тринадцати годам. Фониатры рекомендуют отдавать детей на вокал не раньше девяти лет. Но многие родители стараются делать это раньше, что порой чревато проблемами. Наш голос звучит наилучшим образом, когда мы находимся в приподнятом настроении, сыты и выспались. И еще лучше, когда влюблены. Тогда многие из нас, непроизвольно, начинают разговаривать более сексуальным, бархатистым голосом, который исходит будто из живота. Если хотите звучать более привлекательно, всегда говорите на выдохе.
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Опасные для голоса заболевания
Он может садиться, сипнуть, а то и пропасть вовсе. Особенно если накануне мы активно задействовали голосовой аппарат. Можно вспомнить чемпионат Мира по футболу 2018 года, когда наутро после матчей множество болельщиков просыпались охрипшими. Лишить человека голоса может не только чрезмерная нагрузка на голосовые связки, но и вирусы. Часто после перенесенной простуды, ОРВИ голос становится хриплым, слабеет. И как отмечают специалисты, одним достаточно отлежать день, как можно меньше разговаривая, а другим не обойтись без похода к врачу. Если нарушения голоса игнорировать длительное время, то впоследствии они могут привести к патологиям гортани.
Есть и ряд более серьезных заболеваний, который могут существенно сказаться на голосе. Это хронические бронхиты, гаймориты, сахарный диабет, патология щитовидной железы. Обычно с подобными проблемами идут к отоларингологу-фониатру, который специализируется на патологиях, диагностике и лечения голосового аппарата.
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Что полезно для голосовых связок
Лучшее средство при охрипшем или того хуже пропавшем голосе — это покой голосовых связок. То есть в такие моменты желательно не задействовать голос. А еще фониатры сходятся во мнении, что лучшее, что мы можем сделать для собственного голоса — это правильно питаться, высыпаться и избегать голодных газированных напитков. Что касается меню: в нем обязательно должны присутствовать белки, так как работа голосового аппарата подразумевает собой именно мышечную работу. Переедать вредно в том числе потому, что полный желудок будет давить на диафрагму. Не выспавшись, вы не будете звучать — подтвердит любой вокалист и спикер. Полноценный сон обязателен: ложитесь спать по возможности до полуночи. Проведите эксперимент: попробуйте лечь спать в 22:00. Даже если вы проснетесь в три часа ночи, будете чувствовать себя вполне бодрым. Ложась спать после полуночи, очень сложно встать утром отдохнувшим и полным сил.
Мифы о пользе коньяка и сырых яиц
Артисты, профессионально занимающиеся вокалом, имеют в арсенале массу лайфхаков, как восстановить голосовые связки. правда, не все эти советы одобряют врачи. Так, коньяк, сырые яйца для голоса вредны — связки не разогреются, а, наоборот, не будут смыкаться. Про холодные напитки и говорить нечего: ледяная газировка или мороженое в жаркий день могут сослужить плохую службу. Еще хуже курение: сигаретный дым буквально обжигает голосовые связки.
Если у вас охрип голос, отложите горячие ванны — может обернуться отеком гортани. Под запретом и все острое, жареное, соленое, чтобы не обжигать слизистую. А вот что положительно влияет на наш голос, так это увлажнитель воздуха в доме, занятия вокалом (учит управлять дыханием, дарит положительные эмоции и физическую нагрузку) и отсутствие стрессовых ситуаций.
Фото: pexels.com
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