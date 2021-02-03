Что делать, если глаза зимой слезятся, и какие привычки улучшат ваше зрение

Антибликовые очки для работы за компьютером бесполезны

Добавим, что все больше людей страдают от нарушений зрения, близорукости и в целом растущей нагрузки на глаза. Виной тому постоянное нахождение в гаджетах, в том числе перед сном, работа за мониторами, снижение физической нагрузки и нахождения на свежем воздухе. Особенно это характерно зимой, когда далеко не у всех есть настроение прогуляться на улице. Куда приятней сидеть дома, просматривая в сотый раз ленту соцсетей.

Также важно помнить, что после сорока лет наше зрение естественным образом ухудшается, плюс не будем сбрасывать со счетов наследственность. Ребенок наследует форму глазного яблока, роговицы и особенности других важных структур оптического аппарата человека, поэтому проблемы со зрением могут возникнуть как сразу после рождения, так и в процессе жизни. Важно регулярно проверять зрение и прививать полезные привычки с детства. К вредным относятся постоянно чтение лежа, неправильное питание (преобладание быстрых углеводов в меню), чрезмерные нагрузки вблизи (необходимо при домашних работах правильно держать голову, сохраняя дистанцию длиной в предплечье). О чем еще важно помнить?

• Обязательно обратите внимание на хронические заболевания, которые влияют на возникновение ощущения сухости глаза.

• Приобретите увлажнитель воздуха для использования дома, а также в офисе.

• Работая дома, ставьте будильник через каждые 10-15 минут, чтобы чаще моргать во время работы за компьютером.

И напоследок: антибликовые очки для работы за компьютером, очки с дырочками для расслабления — все это успешный маркетинговый ход. А для глаз они абсолютно бесполезны!