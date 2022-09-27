Что делать, чтобы укрепить иммунитет ребенка перед детским садом и школой: инструкция

Почему снижается иммунитет

Скопления людей — всегда зона риска в смысле распространения вирусов. Именно поэтому в базовых рекомендациях, направленных на защиту от ковида, есть совет их избегать. Но группы детей — еще большая зона риска. Во-первых, потому что иммунная система ребенка пока еще не имеет иммунной памяти справляться с тем количеством патогенов, с каким умеет справляться иммунная система взрослого. Во-вторых, дети не так щепетильно относятся к гигиене (мытье рук, использование антисептиков). В-третьих, дети общаются между собой очень тесно, что в разы увеличивает вероятность заражения.

«Хорошая новость в том, что защитить ребенка от вирусов можно. И это зона ответственности родителей, которые еще до устройства в детский сад или школу любимого чада должны предпринять определенные и совершенно не сложные меры», — говорит Ольга Попова.

Что важно делать родителям

● Организуйте правильный режим дня. В нем должно быть место не только для еды и уроков, если мы говорим о школьниках, но и для отдыха и прогулок. Также нужно наладить сон ребенка, чтобы он ложился и вставал в одно и то же время, высыпался и спал хорошо и спокойно. Полноценный сон непосредственно связан с иммунитетом, так что, в зависимости от возраста, ребенок должен получать от 8 до 12 часов сна.

● Не спешите с дополнительными занятиями. Родители всегда хотят для своих детей самого лучшего, и часто это приводит к тому, что ребенка записывают сразу на несколько секций или дополнительных занятий. Чтобы ребенку было легче адаптироваться, стоит либо начать такие занятия до школы или детского сада, либо запланировать их через месяц-два после.

● Сформируйте сбалансированный и разнообразный рацион. Спланировать здоровый рацион не так сложно, как может показаться. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, в меню должно быть достаточно свежих фруктов и овощей, цельнозерновых, бобовых, молочных продуктов, орехов и семян. Если у ребенка нет пищевой аллергии или проблем со здоровьем, которые требуют специального питания, этого будет достаточно, чтобы поддержать его иммунитет.

● Не «назначайте» ребенку витамины самостоятельно. Что касается дополнительных витаминов, то с этим вопросом лучше обратиться к педиатру. Врач изучит историю болезни, соберет жалобы, если они есть, назначит необходимые исследования и только после этого порекомендует (или не порекомендует) витамины. Исключение составляет только витамин Д, который можно принимать круглый год. Но когда речь идет о ребенке, предварительная консультация специалиста необходима.

● Подумайте о закаливании. Это отличный способ укрепления иммунитета, о котором мамы и папы почему-то забывают. Закаливать ребенка можно с помощью контрастного душа или плавания в бассейне, продолжительных прогулок в холодное время года. А можно и через питье прохладной воды или соков.