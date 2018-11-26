Чистка кишечника: 5 основных вопросов, которые спасут вас от ошибок

В интернете много советов по чистке кишечника — почему это так популярно и можно ли этому доверять?

Тонкая и толстая кишка как части ЖКТ являются важными органами нашего организма. Кишечник выполняет целый ряд важнейших функций помимо переваривания продуктов питания. Толстая кишка — это место «жизни» огромного числа бактерий, правильное взаимодействие с которыми помогает нам оставаться здоровыми. Считается, если расправить все крипты (складки слизистой кишки), то площадь поверхности будет около 40 м2. Многим людям кажется, что хорошо бы и эту поверхность, как и кожу, держать в чистоте.

Однако правильно было бы считать, что желудочно-кишечный тракт нужно поддерживать не чистым, а хорошо функционирующим.

Поэтому советую не тратить время на поиск сомнительной информации о способах чистки кишечника на бесчисленных сайтах в интернете, где текст статей не основан на доказательной научной базе, а при малейших тревожных признаках найти время и посетить специалиста.