Чем вреден сон дольше 9 часов и какая поза способна предотвратить опасную болезнь

Когда идти к сомнологу

В случае если потребность во сне увеличилась, особенно стала более 9 часов, необходимо обратиться к специалисту по нарушениям сна сомнологу и пройти специализированное обследование в лаборатории сна.

Если сон стал более 9 часов каждую ночь, следует оценить его качество. Если оно плохое, это может привести к тому, что человек будет больше времени проводить в постели. Тело нуждается в глубоком восстановительном отдыхе. Если этого не происходит в течение рекомендованных 8 часов, организм инстинктивно попытается продлить период сна, чтобы получить необходимое качество. Увеличение времени сна связано с более высокими показателями смертности и болезней.

Комфортные условия для сна: какие они

Оптимальная температура для сна находится в интервале 16-19 градусов по Цельсию. Это связано с изменениями температуры тела человека, которая меняется в течение суток в соответствии с циркадными ритмами. Циркадный ритм — это биологический процесс, который повторяется каждые 24 часа и регулирует цикл сна и бодрствования, способствуя усилению сонливости ночью и концентрации внимания днем. Внутренние биологические часы способствуют здоровому сну, вызывая колебания уровня сонливости, концентрации мелатонина и регулирования температуры. Если режим не нарушен, то вечером, когда появляется сонливость, температура тела начинает понемногу снижаться и продолжается опускаться всю ночь, достигая минимума примерно в 5 утра. Затем постепенно поднимается, готовя организм к пробуждению.

Температура в спальне может существенно повлиять на качество сна. Если в комнате слишком жарко, увеличивается время засыпания, количество и продолжительность ночных пробуждений, снижается фаза быстрого сна — состояние, когда чаще всего происходят сновидения. Для фазы быстрого сна характерно учащение дыхания и сердцебиения. Во время этого состояния сна организму приходится особенно усердно работать для терморегуляции, поэтому высокая температура окружающей среды только усложнит его возможности и, скорее всего, заставит проснуться. Если спать в жаркой комнате, то на следующий день будет мучить сонливость, когнитивные способности станут сниженными, появится раздражительность.

Если нет возможности поддерживать постоянную температуру в спальне, а в комнате слишком жарко: