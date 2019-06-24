Туфли на шпильках, балетки и еще 3 вида травмирующей обуви

К врачам-ортопедам очень часто приходят на прием женщины с заболеваниями стоп. Мужчины с подобными проблемами обращаются гораздо реже. С чем это связано? Во-первых, у мужчины крепче стопы, их не так легко травмировать или повредить неправильной обувью. Во-вторых, женщины гораздо чаще носят неудобные туфли ради красоты. Они терпят боль, не обращают внимания на синяки, отеки, судороги и утомляемость ног. Но действительно ли красота стоит таких жертв? Ведь за сегодняшнюю привлекательность уже завтра вы можете расплатиться собственным здоровьем! Некоторые виды обуви повреждают не только стопы, но и колени, позвоночник. Многие приобретенные по вине неудобных туфель заболевания требуют хирургического лечения. Таким образом правильный выбор обуви очень важен для сохранения здоровья и красоты стоп. Под «правильным» в данном случае подразумевается, что удобство и практичность будут поставлены выше, чем внешний вид.
Вот 5 видов обуви, которые следует надевать как можно реже:
1. Туфли на высоком каблуке
Такая обувь считается очень красивой и женственной. Она отлично сочетается как с вечерними нарядами, так и деловым стилем. Многие носят туфли на высоком каблуке на работу. Это чревато огромным количеством негативных последствий для здоровья. В таких туфлях нога женщины ощущает себя крайне неуютно. Природой не предусмотрено, чтобы основная нагрузка, оказываемая массой тела, ложилась на пальцы.
Основные недостатки такой обуви:
- стопа находится в неестественном положении;
- женщина в туфлях на высоком каблуке не устойчива, она может упасть и получить травму;
- часто происходят вывихи голеностопа;
- увеличивается нагрузка на позвоночник, в частности на его поясничный отдел, поэтому через несколько лет возможно усиление лордоза (поясничного изгиба);
- со временем формируется особая походка с оттопыренным назад тазом;
- может развиться остеохондроз.
При частом ношении такой обуви рано или поздно может наступить момент, когда каблук застрянет в щели или сломается. Хорошо, если в этот момент в руках не будет горячего чайника или чего-нибудь бьющегося, так как это вызывает дополнительные повреждения от ожогов или осколков. Но и само по себе падение очень неприятно. Оно может закончиться переломом костей, вывихом сустава или черепно-мозговой травмой.
Носить туфли на высоком каблуке время от времени можно. Просто не стоит делать это слишком часто. Желательно носить их не больше 2-3 раз в неделю. Время, в течение которого вы носите такую обувь, должно быть по минимуму ограничено.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
2. Обувь на платформе
Казалось бы, платформа – это безопасная замена высоким каблукам. Она никогда не сломается, не перегружает настолько сильно пальцы женщины. При этом платформа тоже позволяет выглядеть выше своего реального роста и прибавляет ногам стройности.
Но в действительности такая обувь тоже имеет ряд недостатков, а именно:
- подошва слишком толстая, что ограничивает возможность получения «обратной связи» от поверхности, по которой вы ходите;
- недостаточная устойчивость (она выше, чем у туфель на высоком каблуке, но ниже, чем у большинства других видов обуви);
- смещает центр тяжести тела, поэтому может стать причиной проблем с позвоночником;
- нарушает биомеханику стопы (часть нагрузки переходит на мышцы голени, поэтому при длительном ношении мускулатура стопы может ослабевать);
- обувь зачастую тяжелая за счет массивной подошвы, поэтому в теплое время года ноги из-за нее быстро устают и отекают;
- из-за большой толщины подошвы обувь не сгибается, поэтому физиологичные движения стопы во время ходьбы невозможны.
Носить обувь на платформе не стоит слишком часто. Надевать ее стоит, только когда позволяет погода. В дождь, снег, гололед ее не нужно использовать. Женщина в такой обуви плохо ощущает поверхность, по которой идет, из-за чего риск падения многократно увеличивается.
3. Балетки
Толстая подошва — это плохо. Но слишком тонкая тоже не несет ничего хорошего! Подошва защищает наши стопы от травмирующих факторов и обеспечивает амортизацию. Тем самым она обеспечивает сохранность не только самой стопы, но и коленей, тазобедренных суставов, позвоночника.
Во время ходьбы человек постоянно испытывает определенную ударную нагрузку. Она увеличивается при:
- большой массе тела;
- быстрой ходьбе, беге или прыжках;
- твердом покрытии (на асфальте ударная нагрузка больше, чем на траве, песке или резине);
- слишком тонкой подошве.
Вот почему при длительном ношении балеток появляется боль в ногах, коленных суставах и позвоночнике. Возможны необратимые дегенеративные изменения в хрящах, из-за чего развивается остеоартроз.
Другие проблемы, которые могут возникнуть при ношении балеток:
- отсутствуют рельефные колодки и супинатор, поэтому у женщины могут возникнуть проблемы с осанкой и деформация стоп;
- повышается риск косолапости;
- балетки не крепятся ни шнурками, ни резинками, поэтому плохо держатся на стопе – женщина поджимает пальцы и приобретает шаркающую походку;
- постоянно напряжены мышцы ног, поэтому они могут болеть в конце дня;
- нередко натираются мозоли на стопах.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
4. Шлепанцы
Как и балетки, они вынуждают женщину скрючивать пальцы. В противном случае шлепанцы слетают или громко хлопают о пятку. Через них можно споткнуться и упасть. К тому же, нередко шлепанцы натирают пальцы. Поэтому носить их стоит редко: только на пляж, либо если вам нужно ненадолго сбегать в магазин, который находятся рядом с домом.
5. Узкий носок
Главная проблема такой обуви состоит в том, что она вызывает появление «косточки» на ноге. Она представляет собой выгнутый вбок первый плюснефаланговый сустав. Болезнь прогрессирует медленно, постепенно. Время от времени она обостряется и вызывает дикие боли в «косточке» из-за воспалительного процесса. Лечится патология только хирургическим способом. По возможности избегайте опасной для здоровья обуви. Ставьте практичность выше внешней привлекательности, и вы сможете избежать многих проблем.
Текст: Юрий Глазков
Фото: Vostock Photo
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