Туфли на шпильках, балетки и еще 3 вида травмирующей обуви

К врачам-ортопедам очень часто приходят на прием женщины с заболеваниями стоп. Мужчины с подобными проблемами обращаются гораздо реже. С чем это связано? Во-первых, у мужчины крепче стопы, их не так легко травмировать или повредить неправильной обувью. Во-вторых, женщины гораздо чаще носят неудобные туфли ради красоты. Они терпят боль, не обращают внимания на синяки, отеки, судороги и утомляемость ног. Но действительно ли красота стоит таких жертв? Ведь за сегодняшнюю привлекательность уже завтра вы можете расплатиться собственным здоровьем! Некоторые виды обуви повреждают не только стопы, но и колени, позвоночник. Многие приобретенные по вине неудобных туфель заболевания требуют хирургического лечения. Таким образом правильный выбор обуви очень важен для сохранения здоровья и красоты стоп. Под «правильным» в данном случае подразумевается, что удобство и практичность будут поставлены выше, чем внешний вид.

Вот 5 видов обуви, которые следует надевать как можно реже:

1. Туфли на высоком каблуке

Такая обувь считается очень красивой и женственной. Она отлично сочетается как с вечерними нарядами, так и деловым стилем. Многие носят туфли на высоком каблуке на работу. Это чревато огромным количеством негативных последствий для здоровья. В таких туфлях нога женщины ощущает себя крайне неуютно. Природой не предусмотрено, чтобы основная нагрузка, оказываемая массой тела, ложилась на пальцы.

Основные недостатки такой обуви:

стопа находится в неестественном положении;

женщина в туфлях на высоком каблуке не устойчива, она может упасть и получить травму;

часто происходят вывихи голеностопа;

увеличивается нагрузка на позвоночник, в частности на его поясничный отдел, поэтому через несколько лет возможно усиление лордоза (поясничного изгиба);

со временем формируется особая походка с оттопыренным назад тазом;

может развиться остеохондроз.

При частом ношении такой обуви рано или поздно может наступить момент, когда каблук застрянет в щели или сломается. Хорошо, если в этот момент в руках не будет горячего чайника или чего-нибудь бьющегося, так как это вызывает дополнительные повреждения от ожогов или осколков. Но и само по себе падение очень неприятно. Оно может закончиться переломом костей, вывихом сустава или черепно-мозговой травмой.

Носить туфли на высоком каблуке время от времени можно. Просто не стоит делать это слишком часто. Желательно носить их не больше 2-3 раз в неделю. Время, в течение которого вы носите такую обувь, должно быть по минимуму ограничено.