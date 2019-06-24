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Туфли на шпильках, балетки и еще 3 вида травмирующей обуви

О вреде высоких каблуков слышали многие, но далеко не все понимают, что это не просто неудобно, но может привести даже к проблемам с позвоночником. Еще меньше ждешь такой «подлости» от казалось бы безобидных балеток. Обо всех видах опасной обуви — в материале Passion.ru и травматолога-ортопеда Юрия Глазкова.
Юрий Глазков,
травматолог-ортопед, к.м.н., главный врач клиники. Действительный член ESSKA, AAOS, АСТАОР, АТОР. Награжден премией «Хрустальный Лотос» в номинации «Лучший спортивный травматолог-2018».

К врачам-ортопедам очень часто приходят на прием женщины с заболеваниями стоп. Мужчины с подобными проблемами обращаются гораздо реже. С чем это связано? Во-первых, у мужчины крепче стопы, их не так легко травмировать или повредить неправильной обувью. Во-вторых, женщины гораздо чаще носят неудобные туфли ради красоты. Они терпят боль, не обращают внимания на синяки, отеки, судороги и утомляемость ног. Но действительно ли красота стоит таких жертв? Ведь за сегодняшнюю привлекательность уже завтра вы можете расплатиться собственным здоровьем! Некоторые виды обуви повреждают не только стопы, но и колени, позвоночник. Многие приобретенные по вине неудобных туфель заболевания требуют хирургического лечения. Таким образом правильный выбор обуви очень важен для сохранения здоровья и красоты стоп. Под «правильным» в данном случае подразумевается, что удобство и практичность будут поставлены выше, чем внешний вид.

Вот 5 видов обуви, которые следует надевать как можно реже:

1. Туфли на высоком каблуке

Такая обувь считается очень красивой и женственной. Она отлично сочетается как с вечерними нарядами, так и деловым стилем. Многие носят туфли на высоком каблуке на работу. Это чревато огромным количеством негативных последствий для здоровья. В таких туфлях нога женщины ощущает себя крайне неуютно. Природой не предусмотрено, чтобы основная нагрузка, оказываемая массой тела, ложилась на пальцы.

Основные недостатки такой обуви:

  • стопа находится в неестественном положении;
  • женщина в туфлях на высоком каблуке не устойчива, она может упасть и получить травму;
  • часто происходят вывихи голеностопа;
  • увеличивается нагрузка на позвоночник, в частности на его поясничный отдел, поэтому через несколько лет возможно усиление лордоза (поясничного изгиба);
  • со временем формируется особая походка с оттопыренным назад тазом;
  • может развиться остеохондроз.

При частом ношении такой обуви рано или поздно может наступить момент, когда каблук застрянет в щели или сломается. Хорошо, если в этот момент в руках не будет горячего чайника или чего-нибудь бьющегося, так как это вызывает дополнительные повреждения от ожогов или осколков. Но и само по себе падение очень неприятно. Оно может закончиться переломом костей, вывихом сустава или черепно-мозговой травмой.

Носить туфли на высоком каблуке время от времени можно. Просто не стоит делать это слишком часто. Желательно носить их не больше 2-3 раз в неделю. Время, в течение которого вы носите такую обувь, должно быть по минимуму ограничено.

Фото: Vostock Photo/Shutterstock

2. Обувь на платформе

Казалось бы, платформа – это безопасная замена высоким каблукам. Она никогда не сломается, не перегружает настолько сильно пальцы женщины. При этом платформа тоже позволяет выглядеть выше своего реального роста и прибавляет ногам стройности.

Но в действительности такая обувь тоже имеет ряд недостатков, а именно:

  • подошва слишком толстая, что ограничивает возможность получения «обратной связи» от поверхности, по которой вы ходите;
  • недостаточная устойчивость (она выше, чем у туфель на высоком каблуке, но ниже, чем у большинства других видов обуви);
  • смещает центр тяжести тела, поэтому может стать причиной проблем с позвоночником;
  • нарушает биомеханику стопы (часть нагрузки переходит на мышцы голени, поэтому при длительном ношении мускулатура стопы может ослабевать);
  • обувь зачастую тяжелая за счет массивной подошвы, поэтому в теплое время года ноги из-за нее быстро устают и отекают;
  • из-за большой толщины подошвы обувь не сгибается, поэтому физиологичные движения стопы во время ходьбы невозможны.

Носить обувь на платформе не стоит слишком часто. Надевать ее стоит, только когда позволяет погода. В дождь, снег, гололед ее не нужно использовать. Женщина в такой обуви плохо ощущает поверхность, по которой идет, из-за чего риск падения многократно увеличивается.

3. Балетки

Толстая подошва — это плохо. Но слишком тонкая тоже не несет ничего хорошего! Подошва защищает наши стопы от травмирующих факторов и обеспечивает амортизацию. Тем самым она обеспечивает сохранность не только самой стопы, но и коленей, тазобедренных суставов, позвоночника.

Во время ходьбы человек постоянно испытывает определенную ударную нагрузку. Она увеличивается при:

  • большой массе тела;
  • быстрой ходьбе, беге или прыжках;
  • твердом покрытии (на асфальте ударная нагрузка больше, чем на траве, песке или резине);
  • слишком тонкой подошве.

Вот почему при длительном ношении балеток появляется боль в ногах, коленных суставах и позвоночнике. Возможны необратимые дегенеративные изменения в хрящах, из-за чего развивается остеоартроз.

Другие проблемы, которые могут возникнуть при ношении балеток:

  • отсутствуют рельефные колодки и супинатор, поэтому у женщины могут возникнуть проблемы с осанкой и деформация стоп;
  • повышается риск косолапости;
  • балетки не крепятся ни шнурками, ни резинками, поэтому плохо держатся на стопе – женщина поджимает пальцы и приобретает шаркающую походку;
  • постоянно напряжены мышцы ног, поэтому они могут болеть в конце дня;
  • нередко натираются мозоли на стопах.

Фото: Vostock Photo/Shutterstock

4. Шлепанцы

Как и балетки, они вынуждают женщину скрючивать пальцы. В противном случае шлепанцы слетают или громко хлопают о пятку. Через них можно споткнуться и упасть. К тому же, нередко шлепанцы натирают пальцы. Поэтому носить их стоит редко: только на пляж, либо если вам нужно ненадолго сбегать в магазин, который находятся рядом с домом.

5. Узкий носок

Главная проблема такой обуви состоит в том, что она вызывает появление «косточки» на ноге. Она представляет собой выгнутый вбок первый плюснефаланговый сустав. Болезнь прогрессирует медленно, постепенно. Время от времени она обостряется и вызывает дикие боли в «косточке» из-за воспалительного процесса. Лечится патология только хирургическим способом. По возможности избегайте опасной для здоровья обуви. Ставьте практичность выше внешней привлекательности, и вы сможете избежать многих проблем.

Текст: Юрий Глазков

Фото: Vostock Photo

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