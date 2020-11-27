Чем опасен зубной камень и почему вредно есть на ночь

Связь между зубным налетом и поздними перекусами

«Многие люди любят ночные перекусы, от которых страдает не только фигура, но и зубы. Всем известно, что на здоровье зубов влияет качество гигиены полости рта, но мало кто берет во внимание, что на здоровье зубов также влияют продукты и время принятия пищи. Даже если у вас совсем нет в рационе сладкого, мучного и жирного, и на ночь у вас исключительно полезные перекусы. Состояние зубов ухудшается потому, что в вечернее и ночное время выделяется меньшее количество слюны, которая очищает остатки пищи с зубов. Этими остатками как раз и питаются кариесогенные бактерии, которые выделяют кислоту, буквально растворяющую зубную эмаль. Расскажу вам подробнее про функцию слюны: она защищает слизистую оболочку полости рта и зубы от пересыхания/

Белковое вещество слюны — муцин — способен удалить кислоты и щелочи (защита от кариеса); В слюне содержится ферментоподобное белковое вещество лизоцим, который обладает бактериостатическим действием и способствует заживлению ран в полости рта. Выделение слюны — процесс непрерывный, но ночью он замедляется, поэтому, последний прием пищи должен быть не менее чем за 2 часа до сна.

Непосредственно перед сном обязательно чистить зубы щеткой и пастой. Также рекомендую пользоваться ирригатором, чтобы убрать остатки пищи, где щетки — это недоступно. Зубы нужно качественно очищать от зубного налета, как в последствии под воздействием минералов слюны налет затвердевает и превращается в зубной камень. Снять его в домашних условиях уже не получится — он прочно крепится к зубам. После вечерней чистки рекомендую ничего не есть и не пить, кроме простой воды.