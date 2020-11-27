Чем опасен зубной камень и почему вредно есть на ночь
Связь между зубным налетом и поздними перекусами
«Многие люди любят ночные перекусы, от которых страдает не только фигура, но и зубы. Всем известно, что на здоровье зубов влияет качество гигиены полости рта, но мало кто берет во внимание, что на здоровье зубов также влияют продукты и время принятия пищи. Даже если у вас совсем нет в рационе сладкого, мучного и жирного, и на ночь у вас исключительно полезные перекусы. Состояние зубов ухудшается потому, что в вечернее и ночное время выделяется меньшее количество слюны, которая очищает остатки пищи с зубов. Этими остатками как раз и питаются кариесогенные бактерии, которые выделяют кислоту, буквально растворяющую зубную эмаль. Расскажу вам подробнее про функцию слюны: она защищает слизистую оболочку полости рта и зубы от пересыхания/
Белковое вещество слюны — муцин — способен удалить кислоты и щелочи (защита от кариеса); В слюне содержится ферментоподобное белковое вещество лизоцим, который обладает бактериостатическим действием и способствует заживлению ран в полости рта. Выделение слюны — процесс непрерывный, но ночью он замедляется, поэтому, последний прием пищи должен быть не менее чем за 2 часа до сна.
Непосредственно перед сном обязательно чистить зубы щеткой и пастой. Также рекомендую пользоваться ирригатором, чтобы убрать остатки пищи, где щетки — это недоступно. Зубы нужно качественно очищать от зубного налета, как в последствии под воздействием минералов слюны налет затвердевает и превращается в зубной камень. Снять его в домашних условиях уже не получится — он прочно крепится к зубам. После вечерней чистки рекомендую ничего не есть и не пить, кроме простой воды.
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Что будет, если не удалять зубной камень?
Удаление зубного камня — это уже не профилактика, а лечение. Проводится оно в кабинете стоматолога и желательно с этой процедурой не затягивать. Часто люди могут откладывать посещение врача, потому что зубной камень образовался на внутренней поверхности зуба и не заметен при разговоре и улыбке. Какие последствия могут быть, если зубной камень не удалять? Как я уже упомянула выше все зубные отложения — прекрасная среда для размножения болезнетворных бактерий, которые являются причиной кариеса; На зубах могут появиться полости, а под разрушенную эмаль бактерии легко проникнут и вызовут обширное воспаление внутри зуба.
Зубной камень чаще всего образуется у самого края десны, а значит, может вызвать кровоточивость и воспаление; Также он способствует образованию зубодесневого кармана, в котором могут скапливаться остатки пищи, вызывая воспалительные процессы в десне. Соответственно, может развиться гингивит и пародонтит. Десны будут кровоточить и болеть при поедании грубой пищи и чистке зубов; Далее в воспаленных деснах зубы могут расшатываться, шейки зубов оголятся, появится неприятный запах изо рта и все это закончится потерей зубов.
Поэтому, призываю всех к тщательной домашней гигиене полости рта, правильно подбирать зубную щетку и пасту, пользоваться зубной нитью и ирригатором. И конечно, приглашаю всех на регулярные профессиональные осмотры не реже 2-3 раз в год. Если все же холодильник ночью притянул вас, как магнитом, то рекомендую почистить зубы снова, — так вы сохраните их здоровыми».
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Симптомы зубного камня
Разберем подробней, что приводит к образованию зубного камня:
недостаточно тщательная чистка зубов;
недостаточное количество сырых овощей и фруктов, позволяющих зубам самоочищаться. Для этой цели полезны яблоки, сельдерей, морковь, цитрусовые;
нарушение обмена веществ и солевого баланса в организме;
неправильное положение зубов.
На зубной камень укажут следующие малоприятные симптомы:
- неприятный запах изо рта (за него отвечают микроорганизмы, скапливающиеся на зубах);
отёчность дёсен;
кровоточивость, возникающая в процессе чистки зубов, использовании зубной нити;
повышенная чувствительность зубов;
характерный грязно-желтоватый оттенок зубов, часто зубной налет откладывается над десной — тогда он виден невооруженным глазом. Поддесневой зубной камень диагностируется стоматологом.
Зубной камень формируется в несколько стадий: сначала мягкий налет пропитывается минеральными компонентами, а затем затвердевает. Этот процесс занимает от нескольких месяцев до полугода. Убрать зубной камень в домашних условиях невозможно — необходима гигиеническая чистка у врача, которую рекомендует делать 1-2 раза в год. Некоторые ошибочно думают, что подобная процедура не является обязательной, ведь она не отбеливает зубы до состояния желанной голливудской улыбки. Действительно, цель процедуры в другом — очистить зубы от налета и камня, который со временем может привести к серьезным проблемам вплоть до пародонтита (воспалительное поражение десен). И, конечно, после чистки приятно провести языком по отполированным чистым зубам — сразу хочется улыбаться чаще. Поверхность зубов полируется не только ради эстетического эффекта, но и чтобы создать неблагоприятные условия для закрепления мягкого налёта.
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Что можно делать дома для профилактики
Правильно ухаживать за зубами. Чистить их дважды в день, делая это правильно: выметающими движениями, от десны. Процесс должен занимать не менее двух минут. Очищать необходимо не только наружную поверхность зубов, но и внутреннюю. Убрать застрявшие между зубами микроскопические кусочки пищи не всегда возможно с помощью щетки — стоит приучить себя пользоваться зубной нитью. А еще лучше — для продвинутых пользователей — ирригатором. Ополаскиватель после чистки зубов тоже не будет лишним, так как помогает удалить бактерии и сохранить свежесть дыхания.
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