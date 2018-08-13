Чем можно заразиться при оральном сексе и как этого избежать

Чем можно заразиться при оральном сексе

Именно оральный секс из-за неосведомленности населения чаще всего является путем передачи всех ЗППП. Все потому что большинство считают, что оральный секс и презерватив – это два несовместимых понятия. Тем не менее через оральные ласки передаются как классические венерические заболевания (сифилис, гонорея, мягкий шанкр, донованоз, лимфогранулематоз), так и вирусные (ВИЧ, гепатит В и С, герпес, ВПЧ, цитомегаловирус, контагиозный моллюск), протозойные (трихомониаз, кандидоз, чесотка, фтириаз или лобковые вши) и т.н. «новые» ЗППП, вызванные хламидиями и микоплазмами. К слову, «уреаплазмоз» и «гарднереллез» большинством специалистов не относятся к ЗППП, так как могут наблюдаться и у девочек, не живущих половой жизнью. «Уреаплазмоз» и «гарднереллез» относят к «бактериальным вагинозам». Но и он может доставлять массу неудобств и проблем, как при классическом, так и при оральном сексе.