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Чем можно заразиться при оральном сексе и как этого избежать

Заразиться венерическими заболеваниями при оральном сексе легче, чем при вагинальном, бьют тревогу венерологи. Дело в банальной беспечности: люди наивно полагают, что этот вид секса не так опасен. И сама мысль использовать презерватив при минете или пленку при кунилингусе кажется им абсурдом. Какие венерические заболевания передаются при этом виде ласк (все основные!), почему нужно делать перерыв, когда болит горло или зуб и чем опасно проглатывание спермы — в нашем материале.
Анна Тодорова
врач дерматовенеролог европейского лечебно-диагностического центра «АТЕ клиник»

Как правильно проверять партнера

Заболевания передающиеся половым путем (далее — ЗППП), к сожалению, относятся к самым распространенным заболеваниям в мире. И даже высокоразвитые страны не то что не отстают, а даже опережают страны третьего мира по некоторым показателям. И сколько бы скептики ни говорили о «неудобстве» и «ненадежности» презерватива, в настоящее время это единственное средство профилактики большинства ЗППП. Да, именно большинства, но, к сожалению, не всех. Поэтому позволим себе позанудствовать и напомнить, что в интимные отношения безопасно вступать только с проверенным партнером/партнершей.

Проверять партнера нужно дважды: одного мазка на ЗППП и анализа крови на ВИЧ, сифилис и гепатиты недостаточно.

Многие заболевания месяцами не удается выявить после заражения. При этом человек заразен для окружающих, а все его анализы в норме. Поэтому даже с постоянным и единственным половым партнером нужно сдать анализы. И даже при «чистых» результатах еще полгода продолжать «жить в презервативе». Затем снова сдать анализы, и только при повторных хороших результатах можно относительно смело снимать презерватив во время полового акта. Да, эта схема удручает, но если мы хотим себя максимально обезопасить, то это единственный выход. Во всех других вариантах, всегда остаются риски.

Чем можно заразиться при оральном сексе

Именно оральный секс из-за неосведомленности населения чаще всего является путем передачи всех ЗППП. Все потому что большинство считают, что оральный секс и презерватив – это два несовместимых понятия. Тем не менее через оральные ласки передаются как классические венерические заболевания (сифилис, гонорея, мягкий шанкр, донованоз, лимфогранулематоз), так и вирусные (ВИЧ, гепатит В и С, герпес, ВПЧ, цитомегаловирус, контагиозный моллюск), протозойные (трихомониаз, кандидоз, чесотка, фтириаз или лобковые вши) и т.н. «новые» ЗППП, вызванные хламидиями и микоплазмами. К слову, «уреаплазмоз» и «гарднереллез» большинством специалистов не относятся к ЗППП, так как могут наблюдаться и у девочек, не живущих половой жизнью. «Уреаплазмоз» и «гарднереллез» относят к «бактериальным вагинозам». Но и он может доставлять массу неудобств и проблем, как при классическом, так и при оральном сексе.

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