Чек-лист женского здоровья: какие анализы обязательно нужно сдать в возрасте от 18 до 35 лет
Казалось бы, возраст с 18 до 35 лет считается расцветом женского здоровья. Молодой организм довольно редко беспокоит. Тут же возникают мысли: зачем ходить по врачам, если ничего не беспокоит. Особенно не хочется сидеть в очередях в бесплатных клиниках по ОМС или тратить деньги на услуги врачей в коммерческих. Медики уверяют: самонадеянность может быть опасной. Ряд заболеваний протекают бессимптомно. Поэтому стоит завести привычку сдавать подобные анализы ежегодно. ⠀ УЗИ молочных желез, реже - маммография ⠀ УЗИ позволяет:
контролировать рост кистозных образований;
оценить состояние груди у беременных или кормящих женщин;
визуализировать увеличенные лимфатические узлы в этой области;
оценить состояние грудных имплантов - все мы помним недавнюю историю Леры Кудрявцевой с извлечением силикона из груди спустя 15 лет.
К слову, отследить протекающий имплант ей удалось с помощью маммографии - этот анализ считается обязательным для женщин после сорока лет. Но многие врачи сходятся во мнении, что делать его можно начиная с 35 лет. А если пациентка в группе риска развития онкологических заболеваний (например, рак был у близких родственниц), то контроль обязателен. Маммография выявляет до 95% всех патологических новообразований в груди. При этом редко применяется в отношении пациенток до 30 лет, считается, что в этом возрасте ткани железы настолько плотные, что результат исследования может быть ошибочным)
Следует помнить, что УЗИ, маммография делаются с 5 по 10 день цикла.
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УЗИ органов малого таза
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Этот анализ позволит на ранней стадии выявить рак яичников. Зачастую женщины не чувствуют никакого дискомфорта, пока случайный визит к врачу не выявит наличие опухоли. Болевой синдром и тяжесть в низу живота - признак того, что новообразование уже в наличии.
⠀ Мазок на цитологию ⠀ Он поможет определить предраковые/раковые клетки во влагалище и шейке матки. Рак шейки матки является одним из немногих видов, которые можно предотвратить с помощью скрининга. Только далеко не все прибегают к этому методу, вследствие чего статистика женщин с подобным диагнозом растет по всему миру. В ряде стран даже предложили делать прививки девушкам (по факту делают в Австралии). В России подобная инициатива тоже рассматривается.
Основной причиной возникновения рака шейки матки является папилломавирусная инфекция человека (ВПЧ). Гинекологи предупреждают: есть ряд признаков, которые могут сигнализировать об опасном диагнозе. Среди них:
повторяющееся кровотечение;
выделения из влагалища;
дискомфорт или боль во время секса;
боль в пояснице;
потеря веса.
Все перечисленные признаки могут сигнализировать о ряде других заболеваний, потому довольно часто игнорируются женщинами. Лучше удостовериться, что у вас все в порядке.
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Анализы на инфекции по ПЦР
⠀ Метод ПЦР использует принципы молекулярной биологии. Применяются особые ферменты, которые многократно копируют фрагменты РНК и ДНК возбудителей болезни, которые находятся в пробах биоматериала. Работники лаборатории сверяют полученные фрагменты с базой данных, выявляют тип возбудителя болезни и его концентрацию. Подготовка к ПЦР-диагностике напрямую зависит от типа биоматериала. Кровь и моча, как все помнят, сдаются натощак утром.
В этом месте многие скажут: я живу с одним партнером, уверена в нем - есть ли смысл сдавать подобный анализ? Гинекологи хором ответят: есть. Нередки случаи, когда женщины с удивлением узнают после сдачи анализов много нового. Не стоит перекладывать ответственность за свое здоровье на кого-то другого. ⠀ То же касается анализов на ВИЧ, гепатит (C/B), сифилис. Они обязательно должны присутствовать в вашем чек-листе.
Фото: Pexels.com
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