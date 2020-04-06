Чек-лист женского здоровья: какие анализы обязательно нужно сдать в возрасте от 18 до 35 лет

Казалось бы, возраст с 18 до 35 лет считается расцветом женского здоровья. Молодой организм довольно редко беспокоит. Тут же возникают мысли: зачем ходить по врачам, если ничего не беспокоит. Особенно не хочется сидеть в очередях в бесплатных клиниках по ОМС или тратить деньги на услуги врачей в коммерческих. Медики уверяют: самонадеянность может быть опасной. Ряд заболеваний протекают бессимптомно. Поэтому стоит завести привычку сдавать подобные анализы ежегодно. ⠀ УЗИ молочных желез, реже - маммография ⠀ УЗИ позволяет:

контролировать рост кистозных образований;⁣⁣

оценить состояние груди у беременных или кормящих женщин;⁣⁣

визуализировать увеличенные лимфатические узлы в этой области;

оценить состояние грудных имплантов - все мы помним недавнюю историю Леры Кудрявцевой с извлечением силикона из груди спустя 15 лет.

К слову, отследить протекающий имплант ей удалось с помощью маммографии - этот анализ считается обязательным для женщин после сорока лет. Но многие врачи сходятся во мнении, что делать его можно начиная с 35 лет. А если пациентка в группе риска развития онкологических заболеваний (например, рак был у близких родственниц), то контроль обязателен. Маммография выявляет до 95% всех патологических новообразований в груди.⁣⁣ При этом редко применяется в отношении пациенток до 30 лет, считается, что в этом возрасте ткани железы настолько плотные, что результат исследования может быть ошибочным)⁣

Следует помнить, что УЗИ, маммография делаются с 5 по 10 день цикла.