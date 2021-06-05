Части тела: на кого из звезд хотят быть похожими россиянки — разбираем с экспертами
Как менялись стандарты красоты
Казалось бы, можно уверенно сказать, что остаются актуальными стандарты красоты 90-60-90. Длинные ноги и ярко-выраженные пропорции всегда считались женственными, а значит, привлекательными. Для многих до сих пор остается символом красоты блондинка Мэрилин Монро, которая могла похвастаться тонкой талией, пышной грудью и не менее пышными бедрами. Ностальгия наблюдается и по супермоделям 1990-х, когда на подиуме бал правили длинноногие красотки с женственными формами. Но затем на смену пришли идеалы 2000-х, и уже здесь условия диктовали андрогинные модели с узкими мальчишескими бедрами и маленькой грудью. На ум приходят Кейт Мосс и Наталья Водянова. В настоящее время стандарты вновь меняются и задает их во многом Ким Кардашьян с ярко-выраженными ягодицами и тонкой талией. Вопрос только в том, что фигуру она сделала не только с помощью спорта и диеты, но и благодаря пластическим хирургам.
Самые популярные пластические операции
Последние отмечают рост операций по увеличению ягодиц и коррекции их формы (глютеопластика). Одна часть женщин денно и нощно работает над их формой в спортзале — уже известно, что плоские «тылы» можно накачать (до определенного уровня) с помощью веса и тренажеров, другие же предпочитают получить более быстрый результат и бесстрашно ложатся под нож хирурга.
Более того, количество операций по увеличению ягодиц возросло в период пандемии, когда многие оказались запертыми в четырех стенах и снизили количество физических нагрузок. Маммопластика тоже не сдает позиций, по мнению наших экспертов, операции по увеличению груди — классика жанра. И, конечно, липосакция и абдоминопластика — женщины хотят иметь тонкую талию и плоский живот с прорисованными мышцами.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: GlobalLookPress
Комментарий эксперта: запрос на увеличение ягодиц
Представления о красивой женской фигуре действительно меняются со временем. Например, 10 лет назад в моде была модельная внешность: худые ноги, руки, плоский живот. Сейчас это выраженные объемы в области молочных желез, в области ягодиц. В 21 веке идет тенденция на увеличение ягодиц. По моим наблюдениям девушки ходят как к хирургам, так и в тренажерные залы, где качают только попу и бедра. Ким Кардашьян тут является определенным символом, у нее ярко выражены пропорции: талия, бедра, грудь. На мой взгляд, у девушки перекос в области ягодиц, они очень большие. Я считаю, что все должно быть гармонично и пропорционально, не так утрированно.
Если говорить о селебрити, которые много работают над собой и остаются в хорошей форме, то я не устаю восхищаться Каролиной (Ани Лорак), Ольгой Серябкиной, Марией Горбань. Приходя на консультацию, многие клиентки показывают фотографии той или иной модели. Часто приносят снимки модели Эмили Ратажковски, у которой плоский живот, стальной пресс и красивая форма груди. А самыми популярными сейчас являются такие процедуры, как липофилинг ягодиц, абдоминопластика, моделирование живота и, конечно, маммопластика.
Стоит помнить, что пластические хирурги не боги. Например, короткие ноги длинными не сделаешь. Но их можно немного удлинить с помощью травматологов-ортопедов, которые занимаются остеосинтезом. Можно, кстати, визуально выровнять ноги с помощью имплантов в голени, но не могу сказать, что эта операция является очень распространенной.
Фото: GlobalLookPress
Комментарий специалиста: тренд на узкую талию и гармоничного размера грудь
Раньше, 10 лет назад, больше запросов было на модельную внешность 90-60-90. Затем появился запрос на большую, ярко-выраженную грудь. Сейчас наблюдаю две тенденции: естественность, если идет речь об увеличении груди — чтобы все было гармонично. Второе: это условная Ким Кардашьян, то есть внимание на ягодицы: увеличение их имплантатами или липофилинг. Кардашьян, несомненно, задала тренд на узкую талию и крупные ягодицы. Но нельзя сказать, что все это выглядит гармонично. У нее все-таки идет смещение на нижнюю часть тела, сильно выраженные ягодицы. Можно ли назвать ее фигуру естественной?
Соглашусь, что набирают популярность такие процедуры, как липосакция и липофилинг. Они удобны тем, что можно гармонизировать фигуру за счет собственного жира без «инородных тел» (имплантатов). Для тех, кто по тем или иным причинам не хочет использовать импланты, это настоящее открытие. Ну и не сбавляют своей популярности операции по увеличению груди, которые, мне кажется, всегда будут на пике.
Фото: GlobalLookPress
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