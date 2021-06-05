Части тела: на кого из звезд хотят быть похожими россиянки — разбираем с экспертами

Как менялись стандарты красоты

Казалось бы, можно уверенно сказать, что остаются актуальными стандарты красоты 90-60-90. Длинные ноги и ярко-выраженные пропорции всегда считались женственными, а значит, привлекательными. Для многих до сих пор остается символом красоты блондинка Мэрилин Монро, которая могла похвастаться тонкой талией, пышной грудью и не менее пышными бедрами. Ностальгия наблюдается и по супермоделям 1990-х, когда на подиуме бал правили длинноногие красотки с женственными формами. Но затем на смену пришли идеалы 2000-х, и уже здесь условия диктовали андрогинные модели с узкими мальчишескими бедрами и маленькой грудью. На ум приходят Кейт Мосс и Наталья Водянова. В настоящее время стандарты вновь меняются и задает их во многом Ким Кардашьян с ярко-выраженными ягодицами и тонкой талией. Вопрос только в том, что фигуру она сделала не только с помощью спорта и диеты, но и благодаря пластическим хирургам.

Самые популярные пластические операции

Последние отмечают рост операций по увеличению ягодиц и коррекции их формы (глютеопластика). Одна часть женщин денно и нощно работает над их формой в спортзале — уже известно, что плоские «тылы» можно накачать (до определенного уровня) с помощью веса и тренажеров, другие же предпочитают получить более быстрый результат и бесстрашно ложатся под нож хирурга.

Более того, количество операций по увеличению ягодиц возросло в период пандемии, когда многие оказались запертыми в четырех стенах и снизили количество физических нагрузок. Маммопластика тоже не сдает позиций, по мнению наших экспертов, операции по увеличению груди — классика жанра. И, конечно, липосакция и абдоминопластика — женщины хотят иметь тонкую талию и плоский живот с прорисованными мышцами.