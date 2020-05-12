Было или нет? Мнение пластического хирурга о преображении Водяновой, Лободы, Тодоренко и других звезд

«Наталья Водянова не меняла форму носа — это можно проследить как по старым, так и по свежим фото. Форма носа прежняя, ноздри (важный показатель) не менялись.

Ринопластику чаще всего можно определить по эталонности формы, если эта форма не специфичная для строения лица той или иной расовой принадлежности. Также, можно определить по стандартным ошибкам в проведении ринопластики и шаблонным осложнениям после подобных операций. К примеру: специфично опущенный кончик носа, плохо наложенные швы у основания ноздрей. Повторюсь, у Водяновой этого нет, она с носом ничего не делала».

Гармоничная коррекция Тодоренко

Регина Тодоренко, оказавшаяся недавно в центре громкого скандала и лишившаяся всех рекламных контрактов, никогда не жаловалась на внешность. Девушке повезло от природы: яркие черты лица и дружелюбный характер всегда притягивали к ней людей. Экс-ведущая «Орла и решки» добилась очень многого благодаря харизме и обаянию, однако, злословят хейтеры, девушка явно корректировала внешность. В частности, уверены некоторые, делала нос — изменения можно увидеть, сравнив старые и свежие фотоснимки.