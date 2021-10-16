Бруксизм: о чем сигнализирует ночной скрежет зубами и как от него избавиться

Проявление бруксизма

В первую очередь бруксизм говорит о парафункции жевательных мышц. Жевательная мышца — самая сильная в организме, она и заставляет зубы сжиматься. Зубной скрежет — это сигнал нервной системы о ее истощении и перенапряжении. Ночной скрежет не обязательно должен преследовать человека, страдающего лунатизмом, ночными кошмарами или апноэ. Порой человек даже не догадывается о том, что с ним происходит ночью.

Если у человека тяжелая жизненная ситуация и он не может повлиять на нее или сделать выбор, могут возникнуть комплексы, которые на подсознательном уровне становятся причиной бруксизма.

Приступ этой болезни обычно наступает неожиданно во сне. Он может длиться от нескольких секунд до нескольких минут и повторяться несколько раз за ночь. Скрежет зубами можно услышать как от ребенка, так и от взрослого человека, хотя дети, имеющие еще неокрепшую психику, чаще подвержены этой проблеме, но у них она может проходить довольно быстро, а после переходного возраста исчезнуть вовсе. Но это не значит, что при частых повторах не нужно обращаться к врачу. Расстройство сна, неправильное питание наряду с раздражительностью часто становятся предшественниками бруксизма. Стресс — один из основных факторов возникновения скрипения зубами, но не единственный.