Боярская, Водянова и другие звездные мамы, которые не засиживались в декрете
Наталья Водянова: три недели
Супермодель и благотворитель стала мамой в пятый раз в 2016 году. И спустя три недели после родов уже дефилировала на шоу Givenchy. Водянова признавалась, что не смогла отказаться от приглашения Риккардо Тиши открыть показ. Стоит ли говорить, что выглядела многодетная мама идеально: тонкая талия и отсутствие кругов под глазами заставили гостей шоу восхищенно перешептываться. Скажете, что топовым моделям несложно выглядеть идеально после родов благодаря генетике? Возможно. Но ведь и внимания к ним приковано куда больше, потому прийти в форму в кратчайшие сроки — в данном случае необходимость, требующая дисциплины.
Фото: Instagram @natasupernova
Елизавета Боярская: месяц с небольшим
Актриса вышла на сцену спустя чуть больше месяца после рождения младшего сына. Гриша появился на свет 5 декабря 2018 года, а уже в середине января Боярская играла в спектакле «1926». Елизавете досталась роль Марины Цветаевой. Актриса, по ее словам, хотела первые месяцы провести исключительно с сыном, чтобы наладить режим, но отказаться от столь привлекательной работы не смогла. С малышом оставались бабушка, папа, няни. У дочери Михаила Боярского не возникло проблем с возвращением в форму: во время беременности Елизавета следила за весом. Она в принципе ест немного: один-два раза в день, говорит, что во время репетиций уже точно не до еды. К тому же актрисе нравится чувствовать себя легкой и подвижной.
Фото: GlobalLookPress
Кристина Асмус: 19 дней
Бывшая супруга Гарика Харламова снималась спустя всего 19 дней после рождения дочери Насти. А через месяц вышла на сцену в спектакле «Гамлет». Актриса и к светской жизни вернулась быстро: вскоре после родов она появилась на одной из премьер, поразив присутствующих стройной фигурой в облегающем платье. Кристина даже давала напутствие всем женщинам: «Мамы, хорошие, умницы, занимайтесь собой, своей внешностью и фигурой (это титанический труд), развивайтесь, работайте, и все будет!».
Асмус подчеркивает: она не из тех счастливиц, что едят и не поправляются. В силу спортивного прошлого (она профессионально занималась спортивной гимнастикой) актриса привыкла к дисциплине и самоограничениям. Например, Кристина весь день может пить только кофе без молока, то есть полностью ограничивать себя в еде. Особенно когда предстоят сцены в нижнем белье. Актриса не советует брать на вооружение ее методы, но считает, что для нее такой подход идеален: проще ничего не есть, чем мучительно высчитывать калории.
Фото: GlobalLookPress
Юлия Снигирь: один месяц
Актриса через месяц после рождения сына уже блистала на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения России, а затем боролась за роль на кастинге в исторический проект. А вот бороться с лишними килограммами практически не пришлось: хлопоты по уходу за ребенком поспособствовали похудению. С сыном помогал отец Евгений Цыганов: у многодетного отца богатый опыт.
Ксения Собчак: 17 дней
Телеведущая и экс-кандидат в президенты России тоже не засиживалась в декрете: через семнадцать дней после рождения Платона они с бывшим супругом Максимом Виторганом вели корпоративную вечеринку. По словам молодой матери, лучшая мотивация быстро выйти из декрета — это большой гонорар за работу. Не поспоришь! Впрочем, своей фигурой после родов Ксения не была довольна, рассказывая, что долгое время не могла избавиться от нескольких лишних килограммов. Тогда же упорно писали, что журналистка вновь ждет ребенка.
Ольга Шелест: три месяца
Телеведущая стала мамой во второй раз в августе 2015 года, а спустя три месяца вернулась в Москву (рожала она в Нью-Йорке), чтобы вести премию «Женщина года» журнала Glamour в паре с Иваном Ургантом. Телеведущая традиционно сыпала шутками и заряжала всех хорошим настроением. Тонкой талией Шелест похвастаться не могла — за время беременности она набрала порядка двадцати килограммов. И точно не расстроилась из-за этого. Молодая мама сразу настроилась на постепенное снижение веса. После рождения дочерей Шелест в принципе изменила свою систему питания: отказалась от молока, переработанного мяса, сахара. Сейчас телеведущая выглядит стройнее, чем до рождения детей. И своим примером доказывает: публичные люди могут вернуться к работе после декрета даже с лишними килограммами на талии, ведь на их профессионализме это точно не сказывается.
Фото: Instagram; globallookpress; Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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