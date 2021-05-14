Боярская, Водянова и другие звездные мамы, которые не засиживались в декрете

Кристина Асмус: 19 дней

Бывшая супруга Гарика Харламова снималась спустя всего 19 дней после рождения дочери Насти. А через месяц вышла на сцену в спектакле «Гамлет». Актриса и к светской жизни вернулась быстро: вскоре после родов она появилась на одной из премьер, поразив присутствующих стройной фигурой в облегающем платье. Кристина даже давала напутствие всем женщинам: «Мамы, хорошие, умницы, занимайтесь собой, своей внешностью и фигурой (это титанический труд), развивайтесь, работайте, и все будет!».

Асмус подчеркивает: она не из тех счастливиц, что едят и не поправляются. В силу спортивного прошлого (она профессионально занималась спортивной гимнастикой) актриса привыкла к дисциплине и самоограничениям. Например, Кристина весь день может пить только кофе без молока, то есть полностью ограничивать себя в еде. Особенно когда предстоят сцены в нижнем белье. Актриса не советует брать на вооружение ее методы, но считает, что для нее такой подход идеален: проще ничего не есть, чем мучительно высчитывать калории.