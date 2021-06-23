Бортич, Уварова и другие звезды, которые так и не смогли похудеть после родов
Александра Бортич
Звезда фильма «Я худею» призналась подписчикам, что никак не может похудеть после рождения сына год назад. Актриса отважно набрала 20 килограммов для съемок в вышеупомянутом фильме, а затем мужественно их сбрасывала. После родов лишний вес «прилип» естественным образом, а вот избавиться от него куда сложнее.
«Я далека от идеала — я знаю это, но я учусь, реально каждый день учусь любить себя. И я верю, что приду к своей цели — к телу, которое в первую очередь у меня самой не будет вызывать вопросов. Слезу с бесконечных качелей скачущего веса, режим будет привычкой, срывов не будет, будет осознанный выбор есть или не есть. Поверьте, 15 килограмм во время "Я худею" и 15 килограмм после родов — это совершенно разные вещи, думаю, несложно догадаться, что дается тяжелее», — написала актриса.
В комментариях ее поддержали многие поклонники и звездные коллеги, среди которых Анна Чиповская, Ида Галич, Екатерина Волкова. Они не сомневаются, что наступит момент, когда молодая мама будет полностью довольна своим телом.
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Фото: Instagram @bortich
Мария Кожевникова
Актриса и экс-депутат трижды мама. В первые две беременности она набирала по 40 килограммов, в третий раз — «всего» 27 килограммов. Актриса не раз слышала упреки в том, что попросту не знала меры в еде во время интересного положения, потому и набирала так много. Кожевникова вновь и вновь объясняла: она ела в пределах нормы, но в силу меняющегося гормонального фона набирала десятки килограммов. Ей даже диагностировали диабет — по счастью, ошибочно. Конечно, сбросить 40 кг совсем не просто! Борьба с весом была нешуточной, но Мария запаслась терпением: сбрасывала по 5 кг в месяц, цифра больше обернулась бы стрессом для организма. При этом Кожевникова до сих пор читает комментарии хейтеров о том, что у нее есть лишние килограммы, которые она подчеркивает «неудачными» платьями на красных ковровых дорожках.
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Фото: Instagram @vecherniy_urgant
Нелли Уварова
Актриса вновь заставила всех говорить о себе, появившись недавно в шоу «Вечерний Ургант». 41-летняя звезда сериала «Не родись красивой» поразила зрителей округлыми формами. Многие еще помнят артистку худой девушкой с короткой стрижкой. Последнюю актриса не меняет, хотя дважды в жизни решалась побрить голову налысо. Что касается формы, то Нелли комфортно чувствует себя в своем весе и давно отказалась от диет и погони за идеальным телом. Актриса родила младшего сына в 2016 году и с тех пор пока не сбросила все лишние килограммы. Но, подчеркнем, она не озабочена этим — фигура ее полностью устраивает. Уварова сетует, что в кино ее давно не зовут, зато она востребована в родном театре Российской армии.
Ольга Будина
Звезду «Таежного романа» сейчас тоже крайне редко можно увидеть на экране или светской тусовке. В какой-то момент, а именно после рождения сына Наума, актриса на время оставила профессию: мальчик рос болезненным, а с мужем начались проблемы, которые закончились разводом и серьезными финансовыми трудностями. После рождения сына актриса набрала 20 кг — они почти ушли, когда Ольга подобрала для себя индивидуальную систему питания, основанную на учении аюрведа. Затем Будина стала все меньше сниматься и все больше заниматься общественной деятельностью. Артистка больше не мучает себя диетами — этого не требуют рабочие контракты. Из чего вывод: зачастую публичные люди вынуждены как можно скорее возвращать себе форму, чтобы не потерять работу. Когда этого не требуют обязательства, люди перестают изнурять себя.
Ева Польна
Певица долгое время вела борьбу за стройную фигуру. Она усилилась после рождения двоих детей, когда экс-солистка «Гостей из будущего» набрала двадцать килограммов. Успехи были: периодически появлялись новости о том, что Польна заметно похудела, но затем вес возвращался. В какой-то момент певица решила перестать бороться со склонностью к полноте и бесконечно отказывать себе во вкусной еде. Справедливо рассудив, что зрители любят ее за вокальный талант и артистизм, но никак не за модельные формы.
_Фото: GlobalLookPress, Instagram Александры Бортич
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