Бортич, Уварова и другие звезды, которые так и не смогли похудеть после родов

Александра Бортич

Звезда фильма «Я худею» призналась подписчикам, что никак не может похудеть после рождения сына год назад. Актриса отважно набрала 20 килограммов для съемок в вышеупомянутом фильме, а затем мужественно их сбрасывала. После родов лишний вес «прилип» естественным образом, а вот избавиться от него куда сложнее.

«Я далека от идеала — я знаю это, но я учусь, реально каждый день учусь любить себя. И я верю, что приду к своей цели — к телу, которое в первую очередь у меня самой не будет вызывать вопросов. Слезу с бесконечных качелей скачущего веса, режим будет привычкой, срывов не будет, будет осознанный выбор есть или не есть. Поверьте, 15 килограмм во время "Я худею" и 15 килограмм после родов — это совершенно разные вещи, думаю, несложно догадаться, что дается тяжелее», — написала актриса.

В комментариях ее поддержали многие поклонники и звездные коллеги, среди которых Анна Чиповская, Ида Галич, Екатерина Волкова. Они не сомневаются, что наступит момент, когда молодая мама будет полностью довольна своим телом.