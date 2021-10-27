Реакция на холод, боль в животе и другие нетипичные симптомы заболеваний сердца

«Статистика неумолима и показывает, что сердечно-сосудистые заболевания широко распространены среди молодых людей, инфаркты все чаще случаются у 30-40-летних пациентов. Особенно часто перебои в работе сердца наблюдаются у курящих, злоупотребляющих алкоголем, любителей жирной пищи, жареного и фастфуда. Добавьте к этому постоянные стрессы, и болезни сердца не заставят себя ждать.

Вот шесть самых распространенных симптомов, которые встречаются на ранних стадиях сердечных заболеваний, когда процесс формирования патологии еще можно скорректировать.