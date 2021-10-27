Реакция на холод, боль в животе и другие нетипичные симптомы заболеваний сердца
Оксана Драпкина
Главный терапевт России, заслуженный врач РФ, директор НИИ профилактической медицины
«Статистика неумолима и показывает, что сердечно-сосудистые заболевания широко распространены среди молодых людей, инфаркты все чаще случаются у 30-40-летних пациентов. Особенно часто перебои в работе сердца наблюдаются у курящих, злоупотребляющих алкоголем, любителей жирной пищи, жареного и фастфуда. Добавьте к этому постоянные стрессы, и болезни сердца не заставят себя ждать.
Вот шесть самых распространенных симптомов, которые встречаются на ранних стадиях сердечных заболеваний, когда процесс формирования патологии еще можно скорректировать.
- Боль в груди. Многие ощущают ее как тяжесть и давление изнутри. Она локализуется в середине груди и может сопровождаться страхом смерти. Боль может внезапно начаться и исчезнуть. Это должно насторожить!
Одышка. Любая одышка, а особенно усиливающаяся и не проходящая в состоянии покоя, должна вызывать тревогу.
Боль в животе. Может быть проявлением абдоминальной формы инфаркта миокарда.
Реакция на холодный воздух. Если при вдыхании холодного воздуха появляется боль в груди или одышка — с большой долей вероятности это связано со сбоем в работе сердца.
Боль, отдающая в руку, челюсть — это не всегда неврология. Такая боль также может быть предвестником инфаркта.
Совет только один: берегите свое сердце. Начинайте заботиться о нем с самого раннего возраста. Откажитесь от вредных привычек, включите в рацион продукты, богатые магнием, калием и витаминами группы В, будьте физически активны! Только в этом случае сердце прослужит вам долго.
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Что делать, если врач подтвердил заболевание сердца?
Не стоит откладывать, терпеть, бояться, нужно срочно заниматься решением этой проблемы, потому что заболевания сердца на самом деле ведут себя довольно бессердечно по отношению и к больному человеку, и к его родственникам и друзьям. Вот несколько очень простых, но действенных советов, как жить с болезнями сердца долго и счастливо.
Сохраняйте приверженность лечению в любых обстоятельствах. Нужно неукоснительно придерживаться графика приема лекарств, которые назначил врач. Даже в отпуске, даже в командировке — всегда.
Откажитесь от вредных привычек, прежде всего, от алкоголя и курения. Не существует «полезных» доз.
Питайтесь сбалансированно. Откажитесь от чрезмерного употребления соли и жирных видов мяса.
Следите за погодой, мониторьте реакцию своего организма на погодные изменения. Вспышки на солнце, скачки атмосферного давления, аномальная жара, резкие перепады температуры как летом, так и зимой вредят нашим сосудам.
Сердце — это "мотор", который работает на нас без отдыха. Ему нельзя расслабляться ни на минуту!».
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Вы в зоне риска, если...
Немного цифр. Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему уносят более 18 миллионов человеческих жизней ежегодно. За последние годы в России удалось почти в два раза снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Но при этом количество пациентов с сердечными патологиями из года в год растет, констатировал некоторое время назад знаменитый врач-кардиохирург, академик Лео Бокерия.
Еще раз повторим, что вы в зоне риска, если у вас повышенное артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, если вы много лет курите, злоупотребляете алкоголем, в силу разных причин часто сдерживаете негативные эмоции, хронически не высыпаетесь, у вас лишний вес и вы не привыкли заниматься спортом.
Патологии сердца не формируются за один день — как правило, к ним ведут годы жизни с нездоровыми привычками. И не стоит списывать со счетов врожденные патологии и наследственность. Если в вашей семье есть случаи смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, вы обязательно должны проходить ежегодный чек-ап здоровья и следить, чтобы все вышеперечисленные показатели были в норме.
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