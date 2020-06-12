Богатые тоже плачут: серьезные заболевания, с которыми живут и борются голливудские звезды
Чарли Шин: борьба с ВИЧ
Решиться на публичное признание о наличии ВИЧ-статуса Шарли Шину было непросто. Однако разузнавшие все журналисты анонсировали сенсацию, связанную с именем голливудского актера и известного дебошира. Пять лет назад Шину пришлось прийти в студию и сделать громкое заявление:
«Я здесь, чтобы признаться, что я действительно болен ВИЧ. Я должен положить конец лжи и атакам на меня, это плохо влияет на моё здоровье. Об этом диагнозе я узнал четыре года назад, это был переломный момент в моей жизни».
Шин не скрывает, что вел весьма беспорядочную половую жизнь и даже зная о диагнозе вступал в интимные отношения с двумя партнерами. Впрочем, актер заверил аудиторию, что те были в курсе…
Год спустя Шин согласился участвовать в клинических испытаниях экспериментального лекарства от ВИЧ. Актер уверяет, что стал чувствовать себя гораздо лучше. Что, впрочем, не отразилось на репутации скандальной звезды: его имя по-прежнему чаще связано со скандалами нежели работами в кино.
Фото: GlobalLookPress
Сельма Блэр: рассеянный склероз
Актриса больше 15 лет живет с рассеянным склерозом. Диагноз ей поставили только два года назад. По результатам МРТ оказалось, что ее мозг поражен в 20 местах. О ее заболевании знает ее 9-летний сын Артур: звезда теряет сознание на глазах мальчика.
«Я инвалид. Иногда падаю, роняю вещи. Моя память затуманена», — горько констатировала актриса. Сейчас она подробно рассказывает о своем состоянии и лечении подписчикам в социальной сети. Блэр, передвигающаяся с тростью, не сразу смирилась с диагнозом, но в какой-то момент поняла, что не остается ничего другого. Голливудская звезда поставила своей целью радоваться каждой мелочи и стремиться вести привычный образ жизни ради сына.
Артур верит, что его храбрая мама победит недуг… Увы, рассеянный склероз не лечится, пациенты всю жизнь принимают лекарства, проходят терапию. Причина возникновения рассеянного склероза точно не выяснена. Здесь и генетическая предрасположенность, и перенесенные тяжелые вирусные заболевания, и сильный стресс.
Фото: GlobalLookPress
Джастин Бибер: загадочная болезнь Лайма
Сразу несколько голливудских звезд столкнулись с болезнью Лайма или клещевым бореллиозом — инфекцией, которая попадает в организм через укус определенного типа клеща. Дольше всех страдал от заболевания Алек Болдуин. С симптомами бореллиоза он столкнулся почти 20 лет назад, когда такого диагноза официально не существовало. Не раз голливудский актер думал, что умирает…Аврил Лавин долгое время считала, что страдает от депрессии. Организм певицы был настолько истощен, что порой она не могла встать с кровати. Позже выяснилось, что у нее болезнь Лайма
Недавней «жертвой» этого диагноза стал Джастин Бибер. Как и некоторые его коллеги артист долгое время не знал о болезни. Симптомы заболевания — сыпь, повышенная температура, перепады настроения, ломота в суставах — являются характерными для многих других болезней, например, для того же гриппа. Поэтому на поставку диагноза порой уходят годы. Бибер услышал диагноз спустя два года борьбы с симптомами и обвинений в свой адрес. Многие были уверены, что певец плохо выглядит и не всегда адекватно себя ведет из-за проблем с запрещенными веществами.
«У меня диагностировали болезнь Лайма. И не только ее, но и серьезный хронический мононуклеоз, который сказался на моей коже, работе мозга и здоровье в целом», - пояснил он.
Говоря о Бибере, нельзя не упомянуть его экс-подружку Селену Гомес. У девушки целый букет заболеваний, одно из них — красная волчанка (наследственное аутоиммунное заболевание). Воспаление на фоне болезни может поражать кожу, почки, мозг, суставы. Заболевание является неизлечимым. В борьбе за жизнь в 2017 году Селене пришлось пережить операцию по пересадке почки. На фоне этого диагноза у певицы развились панические атаки, ей диагностировали биполярное расстройство.
Фото: GlobalLookPress
Холли Берри: сахарный диабет
Актриса долгие годы живет с диабетом первого типа (характеризуется абсолютной инсулиновой недостаточностью). Актриса признается, что диагноз много лет назад застал ее врасплох. Она с детства была довольно «упитанной девочкой», но в семье ни у кого не было подобного диагноза. После того как Берри неделю провела в диабетической коме, ее жизнь навсегда изменилась. Знаменитость была напугана прогнозом врачей: она могла потерять зрение и ноги. Выйдя из больницы «малышка на миллион» полностью изменила образ жизни: пересмотрела рацион питания (она придерживается жесткой диеты), начала четыре раза в неделю заниматься с тренером и следить за своим эмоциональным состоянием.
«Очень важно контролировать уровень сахара и инсулина. Я делаю измерения несколько раз в день, затем самостоятельно ввожу необходимую дозу лекарства. Я рада, что могу принимать инсулин, он меня лечит. Диабет оказался для меня подарком. Я стала сильной, потому что начала смотреть в лицо реальности» - констатирует актриса. Согласитесь, Холли Берри может стать примером для всех людей с этим диагнозом, ведь не каждый пациент ведет себя столь дисциплинированно.
Фото: GlobalLookPress
Ким Кардашян: псориаз в наследство
Звезда реалити-шоу и соцсетей всегда выглядит идеально: у нее правильные черты лица и безупречная кожа. Оказывается, чтобы добиться последней, знаменитость не жалеет слоев тонального крема, так как Ким больше десяти лет живет с псориазом. Многодетная мама рассказывала, что получила это аутоиммунное заболевание в наследство от собственной матери. Тогда ее живот и бедра щедро украсили красные пятна. Затем они «добрались» и до лица. Первое время о проблемах Кардашян с кожей знал только ее дерматолог. Спустя время Ким рассудила, что скрывать бессмысленно и невыгодно, ведь с подобным диагнозом живет и многие ее подписчики.
Периодически звезда выкладывает фото своих ног, покрытых характерными пятнами, у себя на страничке. Ким оставляет к ним ироничные подписи из серии: «сексуально, правда?» Чтобы минимизировать проявления болезни девушка соблюдает растительную диету и старается поменьше нервничать. Впрочем, последнее из ряда фантастики, учитывая ее образ жизни и необходимость ежеминутно поддерживать к себе интерес.
Фото: Instagram
Депрессия: болезнь богатых
Как цинично шутят некоторые, депрессия – это болезнь бездельников. Мол, когда вам не нужно ежедневно пахать, чтобы платить по счетам, самое время хандрить и потерять интерес к жизни. Тем не менее депрессия – это серьезный диагноз, не имеющий отношения к плохому настроению. Среди голливудских звезд немало тех, кто столкнулся с этим недугом.
Так, обладательница «Оскара» Эмма Стоун с юности страдает от панических атак. Супермодель Кара Дельвинь публично призналась, что пережила депрессию: «Я думала, что я абсолютно одинока. А ведь со стороны всем кажется, что у меня сказочная жизнь!»
Принц Гарри лишь относительно недавно рассказал общественности, что страдал от депрессии, потеряв в 12 лет мать. Только во взрослом возрасте внук королевы окончательно проработал эту травму с психологом. Долгие годы принц не мог справиться с горем, предпочитая задвигать свои чувства и скорбь поглубже.
Фото: Instagram
Брат Кейт Миддлтон Джеймс страдает от депрессии и по сей день. Сейчас у завидного (и весьма и симпатичного молодого человека) есть девушка, на которой он собирается жениться. Однако победить диагноз ему пока так и не удалось. Не поэтому ли герцогиня Кембриджская столько внимания уделяет программам ментального здоровья британцев? Ведь когда в семье кто-либо борется с тем или иным заболеванием, о нем знаешь не понаслышке.
Фото: GlobalLookPress, Instagram
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