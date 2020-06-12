Богатые тоже плачут: серьезные заболевания, с которыми живут и борются голливудские звезды

Чарли Шин: борьба с ВИЧ

Решиться на публичное признание о наличии ВИЧ-статуса Шарли Шину было непросто. Однако разузнавшие все журналисты анонсировали сенсацию, связанную с именем голливудского актера и известного дебошира. Пять лет назад Шину пришлось прийти в студию и сделать громкое заявление:

«Я здесь, чтобы признаться, что я действительно болен ВИЧ. Я должен положить конец лжи и атакам на меня, это плохо влияет на моё здоровье. Об этом диагнозе я узнал четыре года назад, это был переломный момент в моей жизни».

Шин не скрывает, что вел весьма беспорядочную половую жизнь и даже зная о диагнозе вступал в интимные отношения с двумя партнерами. Впрочем, актер заверил аудиторию, что те были в курсе…

Год спустя Шин согласился участвовать в клинических испытаниях экспериментального лекарства от ВИЧ. Актер уверяет, что стал чувствовать себя гораздо лучше. Что, впрочем, не отразилось на репутации скандальной звезды: его имя по-прежнему чаще связано со скандалами нежели работами в кино.