Блефаропластика век: плюсы, минусы и особенности данной процедуры

Показания

Обычно показаниями к блефаропластике являются:

нависание или опущение верхнего века;

избытки грыжевых мешков в медиальных углах глаза;

нарушенный тонус круговой мышцы глаза;

избыток кожного лоскута на нижнем веке;

опущение нижнего века и др. Однако блефаропластика показана не только женщинам, которых коснулись возрастные изменения. Нависание верхнего века может являться генетической предрасположенностью. Популярные мифы

Интернет для взрослых – та же страшилка для детей. По сети обычно гуляет множество недостоверной и лживой информации. На сегодня самый распространенный вопрос на приеме у специалиста: «А у меня точно не будет выворота века?» Многие даже не подозревают, что такое случается довольно редко. В основном это происходит из-за недостаточного профессионализма хирурга. Причиной является слишком большой забор кожного лоскута на нижнем веке. Мышца не выдерживает натяжения вместе с кожным лоскутом и просто делает его выворот.

Второй по популярности вопрос: «Не будет ли келоидных рубцов?» Обычно пациент думает, что если существует хоть один видоизмененный рубец, то у него есть склонность к образованию келоидов. На самом деле это неправда. Рубцы бывают нескольких видов и могут появиться в результате травмирования кожного покрова, акне, и пр.

Многие волнуются, что блефаропластика негативно влияет на зрение. Это миф. Наоборот, когда существует проблема нависания века, человек из-за неудобства постоянно напрягает лобную мышцу. Это вызывает головную боль напряжения (ГБН). Иногда нависание такое, что на зрачке зачастую присутствует инородное тело, то есть увеличенное веко. Из-за этого постоянно меняется вектор глаза. Вот в этот момент и может происходить снижение зрения.

Также распространенным мифом является уверенность в том, что нижняя блефаропластика избавляет от морщин. Это очевидное заблуждение. Нужно понимать, что морщины – это сокращение мышцы. И избавляются от них вовсе не блефаропластикой.