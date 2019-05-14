Блефаропластика век: плюсы, минусы и особенности данной процедуры

Что такое блефаропластика?
Блефаропластика – это в первую очередь хирургическое вмешательство в кожу нижних и верхних век с целью омоложения. Однако данная операция борется не только с возрастными, но и с некоторыми эстетическими проблемами. Например, позволяет удалить жировые грыжи или изменить разрез глаз.
Виды блефаропластики
Верхняя блефаропластика. Как правило, это классическая операция на верхнем веке. Показаниями к верхней блефаропластике являются нависшая кожа или коррекция разреза глаз. Благодаря этому виду операции взгляд становится шире и выразительнее. Нижняя блефаропластика показана для пациентов, столкнувшихся с возрастными изменениями кожного лоскута. В основном эта операция используется для удаления жировых мешков. Трансконъюктивальная блефаропластика помогает избавиться от жировых грыж под глазами и больше подходит для молодых пациентов. Кантопексия – из-за уменьшения эластичности кожи есть вероятность опущения нижних век. Эта операция помогает убрать провисающую кожу и сделать взгляд более свежим и выразительным.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
Показания
Обычно показаниями к блефаропластике являются:
нависание или опущение верхнего века;
избытки грыжевых мешков в медиальных углах глаза;
нарушенный тонус круговой мышцы глаза;
избыток кожного лоскута на нижнем веке;
Однако блефаропластика показана не только женщинам, которых коснулись возрастные изменения. Нависание верхнего века может являться генетической предрасположенностью. Популярные мифы
опущение нижнего века и др.
Интернет для взрослых – та же страшилка для детей. По сети обычно гуляет множество недостоверной и лживой информации. На сегодня самый распространенный вопрос на приеме у специалиста: «А у меня точно не будет выворота века?» Многие даже не подозревают, что такое случается довольно редко. В основном это происходит из-за недостаточного профессионализма хирурга. Причиной является слишком большой забор кожного лоскута на нижнем веке. Мышца не выдерживает натяжения вместе с кожным лоскутом и просто делает его выворот.
Второй по популярности вопрос: «Не будет ли келоидных рубцов?» Обычно пациент думает, что если существует хоть один видоизмененный рубец, то у него есть склонность к образованию келоидов. На самом деле это неправда. Рубцы бывают нескольких видов и могут появиться в результате травмирования кожного покрова, акне, и пр.
Многие волнуются, что блефаропластика негативно влияет на зрение. Это миф. Наоборот, когда существует проблема нависания века, человек из-за неудобства постоянно напрягает лобную мышцу. Это вызывает головную боль напряжения (ГБН). Иногда нависание такое, что на зрачке зачастую присутствует инородное тело, то есть увеличенное веко. Из-за этого постоянно меняется вектор глаза. Вот в этот момент и может происходить снижение зрения.
Также распространенным мифом является уверенность в том, что нижняя блефаропластика избавляет от морщин. Это очевидное заблуждение. Нужно понимать, что морщины – это сокращение мышцы. И избавляются от них вовсе не блефаропластикой.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
Разложим по полочкам
Как проходит операция? Во время блефаропластики происходит небольшой надрез, через который удаляется лишняя кожа или жировая ткань. После этого накладываются внутрикожные швы. Не стоит пугаться, со временем они становятся едва заметными. Примерно на пятый день после операции швы снимаются. Для скорейшего заживления используются специальные мази, которые уменьшают отечность и красноту рубцов.
А что потом?
Послеоперационный период полностью зависит от настроя пациента. Если пациент воспринимает операцию в позитивном ключе, то, скорее всего, период выздоровления пройдет быстро. Однако один настрой не поможет. Реабилитационный период также зависит от того, насколько быстро организм человека способен к восстановлению. Небольшой лайфхак: обязательно понаблюдайте, насколько быстро заживает ваша кожа после синяков и ранок. Это время и будет основным показателем регенеративных способностей вашего организма. Конечно, необходимо соблюдать все рекомендации хирурга. В первую очередь необходимо избегать воздействия прямых солнечных лучей. Поэтому очки с защитой от ультрафиолета из модного аксессуара превратятся в острую необходимость. Во-вторых, пойдет на пользу отказ от интенсивной физической нагрузки и вредных привычек. Также на время реабилитационного периода стоит исключить поход в баню и сауну.
Текст: Любовь Гауэр
Фото: Vostock Photo
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