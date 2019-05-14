logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Блефаропластика век: плюсы, минусы и особенности данной процедуры

С возрастом фраза «Поднимите мне веки» становится все актуальнее и актуальнее. Многие женщины не хотят мириться с природой и решаются на блефаропластику. Вокруг этой операции гуляет множество мифов и невероятных «фактов». Что из этого правда, кому подойдет процедура и когда она может оказаться опасной — в материале Passion.ru и Любови Гауэр.
Любовь Гауэр,
пластический хирург, кандидат медицинских наук

Что такое блефаропластика?

Блефаропластика – это в первую очередь хирургическое вмешательство в кожу нижних и верхних век с целью омоложения. Однако данная операция борется не только с возрастными, но и с некоторыми эстетическими проблемами. Например, позволяет удалить жировые грыжи или изменить разрез глаз.

Виды блефаропластики

Верхняя блефаропластика. Как правило, это классическая операция на верхнем веке. Показаниями к верхней блефаропластике являются нависшая кожа или коррекция разреза глаз. Благодаря этому виду операции взгляд становится шире и выразительнее. Нижняя блефаропластика показана для пациентов, столкнувшихся с возрастными изменениями кожного лоскута. В основном эта операция используется для удаления жировых мешков. Трансконъюктивальная блефаропластика помогает избавиться от жировых грыж под глазами и больше подходит для молодых пациентов. Кантопексия – из-за уменьшения эластичности кожи есть вероятность опущения нижних век. Эта операция помогает убрать провисающую кожу и сделать взгляд более свежим и выразительным.

Фото: Vostock Photo/Shutterstock

Показания

Обычно показаниями к блефаропластике являются:

  •   нависание или опущение верхнего века;
  •   избытки грыжевых мешков в медиальных углах глаза;
  •   нарушенный тонус круговой мышцы глаза;
  •   избыток кожного лоскута на нижнем веке;
  •   опущение нижнего века и др.
    Однако блефаропластика показана не только женщинам, которых коснулись возрастные изменения. Нависание верхнего века может являться генетической предрасположенностью. Популярные мифы

Интернет для взрослых – та же страшилка для детей. По сети обычно гуляет множество недостоверной и лживой информации. На сегодня самый распространенный вопрос на приеме у специалиста: «А у меня точно не будет выворота века?» Многие даже не подозревают, что такое случается довольно редко. В основном это происходит из-за недостаточного профессионализма хирурга. Причиной является слишком большой забор кожного лоскута на нижнем веке. Мышца не выдерживает натяжения вместе с кожным лоскутом и просто делает его выворот.

Второй по популярности вопрос: «Не будет ли келоидных рубцов?» Обычно пациент думает, что если существует хоть один видоизмененный рубец, то у него есть склонность к образованию келоидов. На самом деле это неправда. Рубцы бывают нескольких видов и могут появиться в результате травмирования кожного покрова, акне, и пр.

Многие волнуются, что блефаропластика негативно влияет на зрение. Это миф. Наоборот, когда существует проблема нависания века, человек из-за неудобства постоянно напрягает лобную мышцу. Это вызывает головную боль напряжения (ГБН). Иногда нависание такое, что на зрачке зачастую присутствует инородное тело, то есть увеличенное веко. Из-за этого постоянно меняется вектор глаза. Вот в этот момент и может происходить снижение зрения.

Также распространенным мифом является уверенность в том, что нижняя блефаропластика избавляет от морщин. Это очевидное заблуждение. Нужно понимать, что морщины – это сокращение мышцы. И избавляются от них вовсе не блефаропластикой.

Фото: Vostock Photo/Shutterstock

Разложим по полочкам

Как проходит операция? Во время блефаропластики происходит небольшой надрез, через который удаляется лишняя кожа или жировая ткань. После этого накладываются внутрикожные швы. Не стоит пугаться, со временем они становятся едва заметными. Примерно на пятый день после операции швы снимаются. Для скорейшего заживления используются специальные мази, которые уменьшают отечность и красноту рубцов.

А что потом?

Послеоперационный период полностью зависит от настроя пациента. Если пациент воспринимает операцию в позитивном ключе, то, скорее всего, период выздоровления пройдет быстро. Однако один настрой не поможет. Реабилитационный период также зависит от того, насколько быстро организм человека способен к восстановлению. Небольшой лайфхак: обязательно понаблюдайте, насколько быстро заживает ваша кожа после синяков и ранок. Это время и будет основным показателем регенеративных способностей вашего организма. Конечно, необходимо соблюдать все рекомендации хирурга. В первую очередь необходимо избегать воздействия прямых солнечных лучей. Поэтому очки с защитой от ультрафиолета из модного аксессуара превратятся в острую необходимость. Во-вторых, пойдет на пользу отказ от интенсивной физической нагрузки и вредных привычек. Также на время реабилитационного периода стоит исключить поход в баню и сауну.

Текст: Любовь Гауэр

Фото: Vostock Photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Никто не вправе мне указывать»: Анна Нетребко в соцсети ответила на критику подписчиков
«Малышка необычайной красоты»: Екатерина Климова показала новые фотографии подросшей дочки
Огромный живот и пигментные пятна: в Сети обсуждают изменившуюся фигуру Меган Маркл
«Я не терпила»: Настасья Самбурская устроила скандал в театре на почве своего увольнения
«Рядом жена»: Максим Галкин показал, как отдыхает с Аллой Пугачевой
«Так фотошопила ноги, что ножка стула расплылась»: в Сети обсуждают новое фото очень стройной Анны Хилькевич